Gaat de batterij van de iPhone Air echt een hele dag mee? Dit zeggen onze testresultaten

De iPhone Air is eindelijk gearriveerd en er is één ding dat iedereen wil weten over Apple's nieuwe, superdunne telefoon: is de batterijduur goed (genoeg)? Wanneer je zo'n dunne telefoon ziet, weet je namelijk meteen dat er een kleinere batterij in zit en begin je je toch af te vragen of het toestel het dan wel een hele dag vol zal houden.

Wij hebben Apple's flinterdunne telefoon daarom tegenover verschillende andere iPhones en Samsung-telefoons gezet en alle toestellen blootgesteld aan batterijtests in verschillende situaties. We waren aangenaam verrast met de resultaten van de Air, al is de batterijduur nog steeds niet geweldig. Apple claimt zelf dat de Air een batterij heeft "die de hele dag meegaat" en in sommige gevallen is dat nog wel enigszins accuraat, maar het hangt er heel erg van af wat je precies doet met het toestel.

Voor onze webbrowsing-test gebruikten we een speciale app die wisselt tussen 22 verschillende websites totdat de batterij volledig leeg is. We zetten hierbij het display op 150 nits helderheid en schakelden dynamische helderheid, adaptieve batterij-opties, aandachtsdetectie, locatiediensten en Bluetooth uit. Ook logden we hiervoor uit bij iCloud.

In die test hield de iPhone Air het 12 uur en 2 minuten vol. Dat is maar 45 minuten korter dan de iPhone 17, maar toch is het lastig om dat een batterijduur van een hele dag te noemen. De iPhone 17 Pro Max presteert hier duidelijk veel beter, maar de iPhone Air wist wel langer mee te gaan dan de Samsung Galaxy S25 Edge.

Dit is hoe lang alle telefoons die in deze test hebben vergeleken het volhielden:

iPhone 17 Pro Max : 17 uur en 54 minuten

: 17 uur en 54 minuten iPhone 17 Pro : 15 uur en 32 minuten

: 15 uur en 32 minuten Samsung Galaxy S25 Ultra : 14 uur en 27 minuten

: 14 uur en 27 minuten iPhone 17 : 12 uur en 47 minuten

: 12 uur en 47 minuten iPhone Air : 12 uur en 2 minuten

: 12 uur en 2 minuten Samsung Galaxy S25 Edge: 11 uur en 48 minuten

De iPhone Air wist beter te presteren in onze test waarbij we langdurig video's streamden. We speelden vijf uur lang een natuurvideo af en bekeken na afloop wat het resterende batterijpercentage was.

Bij deze test hebben we de iPhone 17 Pro Max, de iPhone Air en de Samsung Galaxy S25 Edge met elkaar vergeleken en hieronder zie je de resultaten:

iPhone 17 Pro Max : 88%

: 88% iPhone Air : 81%

: 81% Samsung Galaxy S25 Edge: 67%

Zoals je kan zien, hield de iPhone Air hier nog 81% over. Dat scheelde dus niet heel veel met de 88% van de iPhone 17 Pro Max en was opnieuw iets beter dan de 67% van de Samsung Galaxy S25 Edge.

Aan de hand van die resultaten schatten we dat de iPhone Air het in totaal zo'n 26 uur en 19 minuten zou moeten volhouden bij het streamen van video's (op dit tempo). Dat zou meer zijn dan de 22 uur die Apple claimt en als dat in de praktijk ook daadwerkelijk haalbaar is, is dat redelijk indrukwekkend.

Hangt af van de situatie

(Image credit: Future/Jacob Krol)

De batterijduur die je uit een volle batterij kan halen, hangt natuurlijk af van waar je de iPhone Air precies voor gebruikt. Bij sommige taken, zoals videostreaming, lijkt Apple's claim van "een batterij die de hele dag meegaat" wel accuraat te zijn. Het toestel gaat echter niet zo lang mee als je de hele dag voornamelijk aan het webbrowsen bent, laat staan zwaardere taken aan het uitvoeren bent. Het zal dus zeker niet voor iedereen een ideale iPhone zijn.

Toch is het in sommige gevallen dus wel knap hoeveel batterijduur je uit zo'n dun apparaat kan krijgen. Als je echt op zoek bent naar een zo dun en licht mogelijke smartphone, die toch nog een degelijke batterijduur weet te bieden, dan is de iPhone Air in ieder geval een betere keuze dan de Samsung Galaxy S25 Edge aan de hand van onze tests.