Sommige iPhone 17-kleuren lijken wel erg snel weg te krassen

De iPhone 17-serie heeft tot nu toe van een goede start mogen genieten. De nieuwe toestellen hebben grotendeels goede reviews gekregen en er lijkt ook veel vraag naar te zijn. Nu ze eenmaal gearriveerd zijn en in de handen van gebruikers zijn beland, horen we echter ook meer over een mogelijk probleem met sommige modellen.

Bloomberg haalde ook al aan dat meerdere kopers erachter zijn gekomen dat deze toestellen snel krassen kunnen vertonen. Vooral bij de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max met de 'Diepblauw'-kleur en de iPhone Air met de 'Spacezwart'-kleur zijn schijnbaar al snel krassen zichtbaar.

Veel van de krassen lijken vooral zichtbaar te zijn op het glazen paneel onder het camerablok, zoals te zien is in deze post op X van @amisecured, maar sommige afbeeldingen en video's tonen ook krassen op de camerabehuizingen.

@Apple sorry but #Scratchgate is real and very disappointing - a case will help but i reckon even a few minutes without a case in the pocket with keys and the phone is damaged - truly shame on you! My iPhone 13 Pro Max has been without a case and there are NO scratches at all… pic.twitter.com/toWqY2Osv2September 19, 2025

Er zijn zelfs meldingen van zichtbare afdrukken die achtergelaten zijn door MagSafe-opladers, zoals je kan zien in afbeeldingen gedeeld door Consomac. Het lijkt er dus op dat deze iPhone-tinten echt goed schade laten zien.

Waarschijnlijk laten de andere kleuren minder snel dit soort schade zien, omdat ze lichter zijn. Misschien zijn ze net zo gemakkelijk te beschadigen, maar zijn kleinere krasjes gewoon veel minder snel te zien.

Daarnaast heeft Apple natuurlijk voor zijn iPhone 17 Pro-modellen de titanium behuizing van de iPhone 16 Pro-modellen weer ingeruild voor een aluminium behuizing. Misschien heeft dat ook een impact.

Jammer, want ze zien er erg mooi uit

Het is erg jammer dat sommige modellen dus zo'n last lijken te hebben van dit probleem. Wanneer ze onbeschadigd zijn, zien deze toestellen er prachtig uit. Vooral de Diepblauw-kleur ziet er erg mooi uit en daarnaast zal Spacezwart ongetwijfeld ook een populaire kleur zijn. Dat is tenminste meestal het geval als er een zwarte optie is.

Toch zouden we niet per se zeggen dat je deze kleuren echt moet vermijden. Ten eerste is het nu onduidelijk hoeveel mensen echt last hebben van het probleem. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat dit een productiefoutje is bij bepaalde modellen. Ten tweede zijn krassen natuurlijk niet mooi, maar zorgen ze er natuurlijk niet voor dat je telefoon niet meer (goed) werkt (zolang het oppervlakkige krasjes op de achterkant zijn).

We zouden daarnaast ook altijd aanraden om zo'n dure telefoon in een case te stoppen, en nu al helemaal. We hebben Apple om een reactie gevraagd en al we die krijgen, zullen we je hier een update over geven.