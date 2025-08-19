Deze iOS 26-upgrade laat je iPhone veel sneller aanvoelen, maar er zit een addertje onder het gras

De derde publieke bèta van Apple’s iOS 26 is net verschenen, en die brengt een aantal kleine verbeteringen en aanpassingen voor de iPhone met zich mee. Maar er is één verandering die er voor ons echt uitspringt en die onze iPhone merkbaar sneller laat aanvoelen.

Zodra we iOS 26 public beta 3 hebben gedownload, merken we de verandering vrijwel meteen: het openen en sluiten van apps voelt veel sneller aan dan voorheen. Apps springen direct op ons scherm zodra we erop tikken. In plaats van dat we moeten wachten tot ze ons scherm vullen, zijn ze er nu bijna meteen. In de video verderop op deze pagina is die snelheid in actie te zien.

Objectief gezien gaat het waarschijnlijk maar om een minieme tijdswinst tussen iOS 18 en de derde bèta van iOS 26, misschien slechts enkele milliseconden. Maar in de praktijk merken we het verschil absoluut. Het is erg fijn hoe vlot we in onze apps kunnen duiken, zonder te wachten tot de animatie helemaal is afgelopen.

Op momenten dat je snel iets moet doen, bijvoorbeeld om de camera-app te openen en een uniek moment vast te leggen, is de nieuwe animatie echt een zegen. Zulke momenten zijn relatief zeldzaam, maar het grootste voordeel is vooral het gevoel van extra snelheid.

Een klein nadeel

iOS 26 beta 6 brings new animations when opening and closing apps pic.twitter.com/u2BiXZDVTgAugust 11, 2025

Dat gezegd hebbende, het is wel belangrijk om te benadrukken dat je dit voordeel niet altijd zullen voelen. De verandering heeft namelijk vooral invloed op hoe snel de container van een app opent en een scherm vult, maar het zorgt er niet voor dat de inhoud van die app zelf sneller laadt.

Met andere woorden: als een app slecht geoptimaliseerd is of er van nature lang over doet om content te tonen, dan zal de nieuwste iOS 26 public beta die ervaring waarschijnlijk niet sneller maken. Hoe groot de verbetering aanvoelt, kan dus verschillen afhankelijk van welke apps we het meest gebruiken.

Zijn de apps echter goed gebouwd en laden ze hun interne processen snel, dan zal je het verschil echt gaan merken wanneer iOS 26 volgende maand officieel verschijnt.