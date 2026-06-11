De Trump Phone is eigenlijk een HTC zonder Amerikaanse onderdelen

Een van de belangrijkste verkoopargumenten van de Trump Phone (of de T1 van Trump Mobile) is de nadruk op "Amerikaanse waarden". Op de officiële productpagina wordt deze term gebruikt, samen met "Amerikaanse innovatie", "Amerikaans design" en de vermelding van een "trots Amerikaans" product. Het zal je waarschijnlijk niet verbazen dat er weinig Amerikaans aan de telefoon is.

iFixit heeft namelijk een T1-telefoon in handen gekregen en uit elkaar gehaald. Daarbij bleek dat de telefoon vrijwel identiek is aan de HTC U24 Pro, een toestel uit 2024 van een Taiwanees merk, dat blijkbaar in China is geproduceerd.

Er zijn een paar verschillen, maar die zijn voornamelijk cosmetisch. De Trump Phone heeft een goudkleurige afwerking en een iets ander ontwerp voor de cameramodule en de speakers. Daarnaast heeft de Trump Phone ook een iets grotere batterij van 5000mAh met 30W-snelladen, terwijl de HTC U24 Pro een 4600mAh-batterij met 60W-snelladen had.

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Vergis je niet: dit zijn in wezen dezelfde toestellen, want de meeste onderdelen en specificaties zijn identiek.

De HTC U24 Pro (Image credit: HTC)

Meer Azië dan Amerika

Beweringen dat de Trump T1 Phone echte Amerikaanse waarden zou bevatten, laat staan dat hij "trots Amerikaans“ zou zijn, zijn moeilijk serieus te nemen. iFixit merkt op dat er op de telefoon staat dat hij "in de VS is geassembleerd“, wat iets heel anders is dan "gemaakt" in Amerika. Daarvoor gelden namelijk specifieke eisen van de FCC, waaraan de Trump Phone dus niet voldoet.

Naar verluidt wordt het toestel door een team in Florida geassembleerd uit ongeveer 10 onderdelen. iFixit vermoedt dat de behuizing en het scherm als een vooraf geassembleerde eenheid worden geïmporteerd (waarschijnlijk uit dezelfde fabriek in China waar de HTC U24 Pro wordt gemaakt), waarbij het team van Trump Mobile vermoedelijk alleen zaken als de batterij en de cameramodule toevoegt, die waarschijnlijk ook elders zijn gebouwd. De onderdelen komen dus voornamelijk uit Azië en worden simpelweg gecombineerd in de VS.

De telefoon heeft een vergelijkbare prijs als de HTC U24 Pro, dus het is tenminste geen geldklopperij. iFixit zegt zelf het volgende: "Tegen alle verwachtingen in is de T1 eigenlijk goed geprijsd ten opzichte van de U24 Pro met vergelijkbare specificaties. Het enige wat je opgeeft, is 60W-snelladen en je waardigheid.”