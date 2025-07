Android lijkt Fast Pair voor draadloze oortjes te gaan verbeteren

Als jij een van de beste Android-smartphones gebruikt in combinatie met een paar van de beste draadloze oortjes, dan kan je alvast uitkijken naar een erg handige software-update. Dat is tenminste wat verborgen code in de meest recente Android-update suggereert.

Het team van Android Authority heeft zich verdiept in de code van de Google Play Services-app die recent samen met Android in het algemeen een update heeft gekregen. De outlet ontdekte een aantal interessante veranderingen voor de 'Fast Pair'-interface. Fast Pair is een dienst die aangeboden wordt binnen Android en het verbinden met Bluetooth-oortjes en -koptelefoons gemakkelijker moet maken.

Wanneer deze update ook echt wordt geactiveerd, krijg je gekleurde ronde voortgangsbalken te zien die batterijniveaus aangeven. Ook krijgen bijvoorbeeld je twee oortjes duidelijkere labels, zodat je ze gemakkelijker kan onderscheiden en bij beide oortjes zie je dus ook duidelijk hoeveel procent van de batterij er nog over is.

Je krijgt net als voorheen nog steeds je linker oortje, de oplaadcase en je rechter oortje te zien, maar deze verandering is simpelweg bedoeld om de belangrijke informatie visueel duidelijk weer te geven en ook sneller toegang te bieden tot deze informatie.

Android vs iOS

De nieuwe look voor batterijniveaus. (Image credit: Google / Android Authority)

Meestal wordt verborgen code zoals deze toegevoegd voor features die op het punt staan om uitgerold te worden naar een breed publiek of die eerst nog getest zullen worden op een beperkt aantal apparaten. De meeste Android-gebruikers zullen deze updates waarschijnlijk nu dus nog niet tegenkomen. De nieuwe functies zijn dus al wel aanwezig, maar nog een beetje verstopt.

Google heeft zelf nog niets gedeeld over deze update, dus we weten nog niet wanneer het bedrijf van plan is om deze nieuwe interface te lanceren. Misschien wordt er ook nog meer aangepast voordat Google besluit dat de update klaar is om breed uitgerold te worden.

Apple heeft er met zijn AirPods en iPhones voor gezorgd dat het verbindingsproces zo snel en gemakkelijk mogelijk is en Fast Pair is bedoeld om een vergelijkbare ervaring te kunnen bieden voor Android-gebruikers. Binnen Apple's ecosysteem hoef je ook alleen maar de oplaadcase van je AirPods open te doen en vervolgens verschijnt er meteen een optie om te verbinden op je iPhone.

Apple heeft ook een handige, overzichtelijke interface voor de batterijstatus van AirPods toegevoegd aan iOS. De geüpdatete interface voor Android kan de belangrijke informatie misschien echter op een nog intuïtievere manier gaan weergeven. We zijn benieuwd hoe dit straks in de praktijk zal werken.