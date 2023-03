Windows 7 gebruikers stappen massaal over op Windows 10

Windows 7 verliest eindelijk zijn laatste gebruikers als we afgaan op nieuwe statistieken. Het aantal Windows 7-gebruikers is ongeveer gehalveerd nadat de ondersteuning voor het besturingssysteem volledig werd stopgezet. Windows 8.1 wordt eveneens niet langer ondersteunt en ziet een gelijkaardige daling.

Dit blijkt uit cijfers van Statcounter voor februari (opens in new tab), die aangeven dat het marktaandeel van Windows 7 wereldwijd is gedaald van 9,55% naar 5,39%. Windows 8.1 is op zijn beurt gehalveerd van 2,28% naar 1,15%. Dat is geen toeval, aangezien Windows 8.1 sinds januari 2023 niet meer wordt ondersteund en Windows 7 in januari 2023 zijn laatste Extended Security Update (ESU) heeft gehad.

Aangezien Windows 8.1 geen ESU-programma krijgt, liggen zowel Windows 7 als 8/8.1 definitief in de prullenbak wat betreft beveiligingsupdates. Het is momenteel dan ook niet meer aangeraden om die versies te gebruiken. De kleine groep overblijvende gebruikers heeft die boodschap duidelijk begrepen.

Microsoft wil natuurlijk zoveel mogelijk mensen op Windows 11 krijgen, maar het lijkt erop dat gebruikers van Windows 7 en Windows 8.1 voornamelijk naar Windows 10 gaan. In februari zag die versie een stijging van 4,39% en een totaal marktaandeel van 73,25% bereikte. Het aantal gebruikers van Windows 11 is ook enigszins toegenomen, met iets meer dan 1%. Die versie beschikt nu over 19,13% van het totale aandeel.

Een pijnlijk, maar onvermijdelijk afscheid

Je zou kunnen zeggen dat dit voorspelbaar was, aangezien alle ondersteuning en beveiligingsupdates voor beide besturingssystemen van Microsoft nu achter ons liggen. Zo eenvoudig is het echter niet. Mensen zijn geneigd om bij een favoriet besturingssysteem te blijven, zelfs na de uiterste veiligheidsdatum.

Het beste voorbeeld hiervan was Windows XP. Twee jaar nadat de ondersteuning van Windows XP was afgelopen (15 jaar na de initiële lancering), had het nog steeds een marktaandeel van 10%. Sterker nog, er waren nog steeds XP-gebruikers (iets meer dan een half procent) toen het 20 jaar oud werd. Daarom staat Windows XP bekend als het besturingssysteem dat weigerde te sterven.

Het ziet er niet naar uit dat Windows 7 een vergelijkbare levensduur zal hebben, gezien de duik in februari. We verwachten daarentegen wel dat de daling de komende maanden minder sterk zal zijn dan deze eerste maand. Net zoals bij Windows XP zal er uiteindelijk een kleine groep Windows 7-gebruikers die weigert over te stappen.

Via Neowin (opens in new tab)