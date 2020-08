Windows 10 krijgt populaire functie van iPhones

Zou Microsoft zich kunnen laten inspireren door de iPhone en iOS voor de volgende Windows 10 update? Het lijkt erop dat dit het geval is, met een functie die je in staat stelt om apps te archiveren die je zelden gebruikt. Dat lijkt erg op de nuttige offload apps die je kunt vinden op de smartphones van Apple.

Op dit moment moet je, als je opslagruimte wilt besparen en een app wilt verwijderen, deze volledig verwijderen, wat betekent dat je ook alle gegevens van je computer moet verwijderen.

Als je van gedachten verandert en de app later opnieuw wilt installeren, moet je deze in de Microsoft Store (of op de website) vinden, opnieuw downloaden en installeren.

Zoals Windows Latest meldt, lijkt het erop dat Windows 10 een nieuwe iPhone-achtige werking voor zijn apps zou kunnen inbouwen. In sommige preview builds van Windows 10 die uitrollen naar Windows Insiders (mensen die zich hebben aangemeld om vroege versies van Windows 10 uit te proberen), is er een nieuwe 'Archive apps' instelling, die standaard is ingeschakeld.

Met deze instelling zal Windows 10 de app automatisch archiveren, waardoor de app in wezen wordt verwijderd, terwijl de bestanden en de bijbehorende instellingen behouden blijven. Wanneer je de app weer wilt gebruiken, zal Windows 10 deze automatisch downloaden en installeren, en zal hij draaien alsof hij nooit weg is geweest.

Een goede toevoeging

Microsoft zegt het volgende over de functie: "Om opslagruimte en internetbandbreedte te besparen, worden apps die je niet vaak gebruikt automatisch gearchiveerd. Je bestanden en andere gegevens blijven opgeslagen. De volgende keer dat je een gearchiveerde app gebruikt, maakt hij verbinding met het internet om de volledige versie te herstellen (als die nog beschikbaar is)".

Als het werkt zoals verwacht, kan het een handige manier zijn om te voorkomen dat je harde schijven gevuld raken met ongebruikte apps, en het zou naadloos moeten zijn, zolang je maar een snelle internetverbinding heeft. De manier waarop het downloaden van apps op iPhones werkt is zeker handig, en we stellen ons voor dat het hier op dezelfde manier zal werken.

Er zullen echter momenten zijn waarop de functie vervelend is, bijvoorbeeld als je een gearchiveerde app gaat gebruiken en je geen internetverbinding hebt. Vermoedelijk zou dat betekenen dat je geen toegang hebt tot de app tot je weer verbonden bent met het internet.

Ook als een app uit de Microsoft Store wordt verwijderd, kan dit betekenen dat je geen toegang hebt tot de app. Het goede nieuws is in ieder geval dat deze functie optioneel is en het lijkt erop dat het vrij eenvoudig is om hem uit te schakelen.