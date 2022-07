'Volgende Assassin's Creed speelt zich af in het Midden-Oosten'

De volgende Assassin's Creed-game speelt zich af in Bagdad. Dit zou betekenen dat Ubisoft's stealth actie-franchise terugkeert naar het Midden-Oosten. De laatste game die zich in die regio afspeelde, was de eerste game uit 2017.

Het gerucht is afkomstig van onderzoeksjournalist Jason Schreier, wie zegt dat Assassin's Creed Rift (de codenaam en tevens volgens geruchten een spin-off (opens in new tab)) in de hoofdstad van Irak plaatsvindt. Schreier onthulde de omgeving van de game in een Reddit-post (opens in new tab). Hiermee wuifde hij ook het gerucht weg dat de game in centraal-Mexico tijdens het imperium van de Azteken is.

Het gerucht komt overeen met wat we al weten over Rift. De game gaat over Basim, een karakter die voor het eerst in Assassin's Creed Valhalla verscheen. Volgens de lore van de game werd het personage geboren in het Abbasidisch Kalifaat. De hoofdstad van dat kalifaat is Bagdad. Alhoewel Rift nog niet officieel is aangekondigd door Ubisoft, vermoeden sommigen dat het een kleinere toevoeging aan de serie wordt, met een focus op stealth.

Schreier gaf vervolgens de suggestie dat Rift voor Assassin's Creed Infinity wordt uitgebracht. Infinity is een aankomende live-servicegame die erkend is, maar nog steeds geen officiële aankondiging heeft gekregen. Infinity moet dienst gaan doen als een centrale hub voor de serie.

'De volgende AC-game is Rift, welke zich afspeelt in Bagdad,'' schrijft Schreier in zijn Reddit-post.

''Daarna komt AC Infinity, en alhoewel deze een aantal verschillende games/ervaringen/biomes/wat je het dan ook wilt noemen bevatten, heb ik over de twee belangrijkste gehoord. Geen van beiden zijn Azteeks.''

Een perfecte keuze

Bagdad is een inspirerende keuze qua setting voor Assassin's Creed. Het is een centrum van culturele geschiedenis en al eeuwenlang een politiek middelpunt in het Midden-Oosten. Als de hoofdstad van het Abbasidisch Kalifaat groeide het uit tot een van de grootste steden ter wereld, op geleerde, wetenschappelijke en artistieke ontdekkingen, terwijl het de Islamitische Gouden Eeuw stimuleerde.

Ubisoft heeft hierdoor meer dan genoeg ruimte voor het vertellen van verhalen. Alhoewel Rift een kleinere Assassin's Creed-game moet zijn, heeft met wellicht eenzelfde geromantiseerd historisch drama dat de serie bestempelt. De schrijvers krijgen ongetwijfeld moeite met het kiezen als het gaat om het selecteren van interessante karakters en verhaallijnen. Er is ontzettend veel om uit te kiezen, en net waar je interesses liggen, een boel om in te verdiepen.

Alhoewel er nog geen details zijn bevestigd, zijn we zeker van een aantal verhaalstukken. Bagdad werd verwoest door een Mongoolse invasie in de 13e eeuw. Fans wensen ongetwijfeld de boogschutters te paard te zien, maar reken er maar niet op: Rift's hoofdpersonage, Basim, leefde in de negende eeuw. Dit is dus een paar honderd jaar te vroeg.