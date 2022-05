Unboxing video toont Google Pixel 6a in vol ornaat

De Google Pixel 6a is al officieel uit de doeken, maar de verkoop van de smartphone start pas vanaf 28 juli. Wil je tot die tijd alles weten wat er te weten valt over het toestel, dan hebben we goed nieuws: in een gelekte unboxing video zie je het toestel plus verpakking in vol ornaat.

De unboxing video stond op YouTube en werd gespot door een oplettende Reddit-gebruiker (via 9to5Google). Inmiddels is de video in kwestie verwijderd, maar er is nog een mirror van het filmpje online te vinden.

Het is al bekend hoe de Google Pixel 6a eruitziet, maar in de unboxing video zien we interessante beelden van onder meer de verpakking, en een vrij snelle vingerafdruksensor (die anders moet zijn dan de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro).

Aantrekkelijke specificaties

Onze eerste officiële kennismaking met de Google Pixel 6a was op Google IO 2022, maar toch is er nog veel te leren over deze midranger. De prijs bedraagt 459 euro. Hoewel de smartphone officieel niet wordt uitgebracht in de Benelux, is deze waarschijnlijk via grijze import alsnog te bestellen in winkels en webshops hier.

Google meldt dat de smartphone een 6,1 inch OLED-display kent met 1080 x 2400 resolutie. Er zit een cameragat verwerkt bovenin het midden. Vreemd genoeg bedraagt de verversingssnelheid slechts 60Hz.

Aan de achterzijde zitten twee camera's: een primaire 12,2MP f/1.7 camera en een 12MP f/2.2 groothoekcamera). Aan de voorzijde zit een 8MP frontcamera. De 4.410mAh aan accucapaciteit laadt op met een snelheid van 30W. Volgens Google houdt dit toestel het langer dan een dag vol op één cyclus.

Analyse: hoge verwachtingen voor de Pixel 6a

De nieuwe midranger van Google kan zomaar eens uitgroeien tot een sterke optie in het middensegment. Enkele van de beste Pixel-functies krijg je tot je beschikking voor een betaalbare prijs, zoals een sterke integratie met Google-diensten en een schoen versie van Android.

Sinds de onthulling van de Google Pixel 3a en Pixel 3a XL in 2019 zijn deze telefoons een hit & miss geweest. Niet alle betaalbare Pixels zijn namelijk even goed ontvangen.

De verwachtingen zijn echter hoog voor de Pixel 6a, en dat is op basis van wat we nu weten via Google. Houd er wel rekening mee dat de Google Pixel 7 op termijn ook al verschijnt, mocht je toch liever een high-end smartphone willen hebben.