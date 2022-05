Google Pixel 7 ‘aangekondigd’ maanden voor verwachte lancering

Bij Google IO 2022 werd er uitgebreid gesproken over de Google Pixel 6a. Het bedrijf verraste ons door daarna ook de Google Pixel 7 te onthullen.

We verwachten dat deze smartphone (en de Pro-variant) pas in oktober op de markt komt. Dan zien we waarschijnlijk de ‘volledige’ release. Dit lijkt slechts een teaser te zijn van wat er komen gaat.

We weten nu een aantal belangrijke details. Het toestel bestaat uit een aluminium chassis. Het camerablok is onderdeel van hetzelfde stuk metaal. Google claimt dat het volledig is samengesteld uit gerecycled materiaal.

(Image credit: Future)

Ook kunnen we zien dat de Pixel 7 Pro is uitgerust met drie lenzen op de achterkant, terwijl de standaard Pixel 7 er maar twee heeft. Dit komt ietwat overeen met de Pixel 6-reeks, maar we zijn nog benieuwd naar de hardware-verschillen.

Beide toestellen gebruiken een geüpgradede versie van Google’s eigen Tensor-chipset. Deze maakte zijn debuut in de Pixel 6-serie. De CPU zou iets sneller moeten zijn en wellicht ondersteunt hij wat nieuwe cameramodi.

Google heeft ook onthuld dat de toestellen op Android 13 draaien, maar dat is absoluut geen verrassing.

Er is nog veel wat we niet weten over het toestel. Toch is het verrassend om zo vroeg in het jaar al een behoorlijke dosis informatie te krijgen over de Pixel 7. Misschien is Google van plan om door het jaar heen meer hints te geven, we zullen zien.