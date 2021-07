Steam Deck: alles wat we weten over de draagbare console van Valve

De Steam Deck van Valve is officieel gepresenteerd. Met de handheld kun je onder andere PC-games uit de Steam Library spelen.

Dit Nintendo Switch-achtige apparaat brengt al het moois van PC-gaming naar je handpalmen. Het is een uitkomst voor iedereen met een grote Steam-bibliotheek aan games.

De Steam Deck is een all-in-one draagbare PC die je overal mee naartoe kunt nemen. De draagbare console draait op een aangepaste versie van Steam OS, met een nieuwe console-interface. Het apparaat heeft een 7 inch LCD-scherm.

Net als de Nintendo Switch, kan de Steam Deck aan de tv worden gekoppeld. Hiervoor is geen dock vereist. Aansluiten kan direct met een USB-C-kabel. Valve is wel van plan om op een later moment een dock uit te brengen, maar in de tussentijd kun je al aan de slag.

Het is ook mogelijk om een ander besturingssysteem naar keuze op Steam Deck te installeren. De meeste mensen zullen echter graag bij Steam OS willen blijven. Het is mogelijk om verschillende accessoires, zoals een toetsenbord of racewiel, toe te voegen aan het systeem. Al je favoriete randapparatuur werkt ook op dit apparaat. Het is zelfs mogelijk om een draadloze koptelefoon door middel van bluetooth te verbinden.

Steam Deck: in het kort

Wat is het? Een krachtige, draagbare PC van Valve

Een krachtige, draagbare PC van Valve Wat kost het? 419 euro voor de 64GB versie, 549 euro voor de 256GB versie en 679 euro voor de 512GB versie

419 euro voor de 64GB versie, 549 euro voor de 256GB versie en 679 euro voor de 512GB versie Wanneer verschijnt het? December 2021

Steam Deck: releasedatum en prijs

(Image credit: Valve)

De Steam Deck verschijnt in december 2021. De draagbare console kost 419 euro voor de 64GB-versie. Daarbij krijg je ook een case waarin je de handheld veilig kunt vervoeren. Voor 549 euro ontvang je de 256GB SSD-versie. Naast de case krijg je ook een exclusieve Steam Community profielbundel. Leg je 679 euro neer, dan ontvang je de 512GB SSD-versie, met premium anti-reflecterend glas, een profielbundel, een exclusieve draagtas en een exclusief virtueel toetsenbordthema.

De Steam Deck is dus duidelijk prijziger dan de Nintendo Switch, die voor 299 euro te koop is. Het is zelfs duurder dan de nieuwe Nintendo Switch OLED, die voor 349 euro in de schappen komt te liggen.

Steam Deck: design en functies

(Image credit: Valve)

Valve stelt dat de Steam Deck is ontworpen voor comfortabele, langdurige gamesessies. Het apparaat beschikt over de "beste controllersticks" met ingebouwde capacitieve aanrakingssensoren. Valve zegt dat deze "een level van precisie en comfort leveren die je niet in andere draagbare gaming-apparaten terugvindt".

De Steam Deck beschikt over twee trackpads, waarmee gebruikers een muiservaring kunnen gebruiken bij games die niet prettig te spelen zijn op een controller. Valve zegt dat de trackpads lijken op die van de Steam Controller, die inmiddels uit productie is gehaald. Verwacht dus haptische feedback en algemene verbeteringen.

De triggers zijn analoog en de Steam Deck beschikt daarnaast over gripknoppen die extra inputmogelijkheden bieden. Als je een Pro-controller gewend bent, weet je hoe handig deze extra knoppen kunnen zijn.

Het draagbare apparaat van Valve beschikt over een 7 inch LCD-scherm. De Steam Deck maakt het mogelijk om games te pauzeren en te vervolgen. Dit kan door simpelweg de aan/uit-knop ingedrukt te houden en het apparaat in slaapmodus te zetten. Je kunt slechts een game tegelijk pauzeren, dus verwacht geen Quick Resume-achtige functie zoals bij de Xbox Series X, waarbij je meerdere games tegelijk kunt pauzeren.

Buiten deze functies, beschikt de Steam Deck over uitbreidbaar geheugen in de vorm van een microSD-kaartsleuf. Daarnaast heeft het apparaat twee stereo-speakers, twee microfoons en een batterijduur tussen de twee en acht uur, afhankelijk van het soort games dat je speelt.

Aangezien de Steam Deck een soort PC met controller eraan is, kun je er ook voor kiezen om PC-software te installeren. Je kunt daarnaast op het web browsen, video's streamen en zelfs productiviteitstaken uitvoeren. Het is bovendien mogelijk om games van andere winkels te installeren.

Natuurlijk komt de Steam Deck met alle Steam-functies die je mag verwachten. Hieronder vallen ook Steam Chat, Remote Play, notificaties, de volledige Steam Store-ervaring, Cloud Saves en toegang tot de Steam Community.

Steam Deck: specificaties

(Image credit: Valve)

Valve's draagbare PC belooft dat het de nieuwste AAA-games goed kan afspelen. Hieronder vind je de specificaties die in de Steam Deck zitten.

Afmetingen: 298 mm x 177 mm x 49 mm (B x H x D)

298 mm x 177 mm x 49 mm (B x H x D) Gewicht: Ongeveer 669 gram

Ongeveer 669 gram Processor: AMD Zen 2 4c/8t, 2,4 tot 3,5GHz (tot 448 GFlops FP32)

AMD Zen 2 4c/8t, 2,4 tot 3,5GHz (tot 448 GFlops FP32) Grafische kaart: 8 RDNA 2 CU's, 1,0 tot 1,6GHz (tot 1,6 Tflops FP32)

8 RDNA 2 CU's, 1,0 tot 1,6GHz (tot 1,6 Tflops FP32) RAM-geheugen: 16GB LPDDR5 RAM

16GB LPDDR5 RAM Opslag: 64GB eMMC / 256GB NVMe SSD / 512GB NVMe SSD (alle modellen hebben een microSD-kaartsleuf)

64GB eMMC / 256GB NVMe SSD / 512GB NVMe SSD (alle modellen hebben een microSD-kaartsleuf) Schermresolutie: 1280 x 800 pixels (16:10 aspectratio)

1280 x 800 pixels (16:10 aspectratio) Schermgrootte: 7 inch (diagonaal)

7 inch (diagonaal) Helderheid: 400 nits (typisch)

400 nits (typisch) Verversingssnelheid: 60Hz

60Hz Touch: Ja

Ja Connectiviteit: Bluetooth 5.0, Dual-band Wi-Fi radio, 2,4GHz en 5GHz

Bluetooth 5.0, Dual-band Wi-Fi radio, 2,4GHz en 5GHz Audio: Stereospeakers, twee microfoons, 3,5 mm koptelefoonaansluiting

Stereospeakers, twee microfoons, 3,5 mm koptelefoonaansluiting Stroom: 45W USB-C

45W USB-C Batterijduur: 2 tot 8 uur aan gameplay

2 tot 8 uur aan gameplay Besturingssysteem: Steam OS 3.0

Het lijkt erop dat Steam Deck vooral een concurrent is voor de Nintendo Switch. Het is daarnaast een goed alternatief voor iedereen die een hybride apparaat zoekt om op te gamen, die tevens fungeert als pc.