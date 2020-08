Samsung Galaxy S30 lek wijst op nog grotere batterijen

De Galaxy S30 is het volgende Samsung-vlaggenschip om naar uit te kijken nu de Galaxy Note 20 gelanceerd is. Het meest recente lek duidt op goed nieuws voor potentiële kopers en vermeldt een grotere batterij.

De Nederlandse site GalaxyClub heeft informatie ontvangen over een nieuwe batterij die eraan komt met het label EB-BG996ABY. Dat zegt jou misschien niet veel, maar dat label is ook gekoppeld aan een telefoon met het modelnummer SM-G996, waarschijnlijk de Plus-variant van de Galaxy S30.

Op basis van de meegeleverde specificaties ziet het ernaar uit dat de batterij een capaciteit heeft van 4.800mAh, wat een verhoging is tegenover de 4.500mAh-batterij die in de Galaxy S20 Plus zit. We hopen natuurlijk dat de andere leden van de S30-familie ook batterij-upgrades krijgen.

Dit zijn de beste Samsung-smartphones

Zelfs als deze informatie juist is, gaat het bij de batterijduur natuurlijk niet alleen om de capaciteit van de batterij: ook de grootte van het scherm, software-optimalisaties en thermotechniek spelen een grote rol. We hebben alvast goede hoop dat Samsung in februari een aantal verbeteringen op vlak van batterijduur zal hebben.

De Galaxy S30 tot dusver

Het is nog relatief vroeg voor Galaxy S30 geruchten, maar we hebben er al een paar gehoord. Er is een camera-upgrade gemeld, die een aantal problemen met de autofocus en overbelichting zou kunnen verhelpen, waar vooral de S20 Ultra mee kampte.

Een ander recent gerucht suggereert dat het vlaggenschip van volgend jaar de time-of-flight (ToF) camerasensoren die de S20-telefoons hebben, zou kunnen laten vallen. Dit is blijkbaar om ervoor te zorgen dat de technologie op één lijn ligt met wat de nieuwste iPhones gaan doen.

Zo ongeveer alle Galaxy S30 geruchten die we tot nu toe gehoord hebben zijn op een of andere manier verbonden met de camera. Er is zelfs sprake van een in-screen camera waardoor we een echt all-screen display krijgen, maar die kans schatten we redelijk klein in.

Als Samsung zich tot slot aan zijn gebruikelijke schema houdt, dan zouden de Galaxy S30-telefoons op een bepaald punt in februari 2021 moeten worden aangekondigd.

Dit zijn de beste smartphones van het moment

Via Android Central