Samsung Galaxy S23 mist belangrijke Android-functie

Een nieuw jaar, een nieuwe Samsung die Android niet optimaal benut. De nieuwe Galaxy S23 geeft gebruikers opnieuw geen toegang tot naadloze Android updates, een handige tool die beperkt hoe lang je je telefoon niet kan gebruiken tijdens een update.

Android Police (opens in new tab) merkte op dat Samsung die belangrijke Android-functie overslaat. Normaal gesproken is een update een redelijk lang proces, waarbij je vooral naar een balkje zit te staren dat langzaamaan volloopt. De naadloze updates moeten dit iets aangenamer maken.

Als je je telefoon wilt updaten, splitsen naadloze updates je telefoon virtueel in tweeën. Eén partitie blijft actief en bruikbaar met de huidige software zodat je je telefoon kan blijven gebruiken, terwijl de andere wordt bijgewerkt naar de nieuwe software.

Wanneer het installatieproces is voltooid, kan je toestel zichzelf ontpartitioneren en je meteen toegang geven tot de bijgewerkte software. Je moet alsnog even wachten tot alles is geoptimaliseerd, maar dat duurt aanzienlijk minder lang dan bij een normale update.

Dit zijn de beste Android-smartphones van 2023

(Image credit: Samsung)

Het gebrek aan naadloze updates is geen enorm gebrek van de smartphones, maar wel gewoon jammer. De tool heeft zijn nadelen omdat je twee besturingssystemen tegelijk moet kunnen installeren en het vermindert de beschikbare opslagruimte van je telefoon. Toch zou dat geen probleem mogen vormen, aangezien zowel de Galaxy S23 Plus als de Galaxy S23 Ultra voortaan 256GB-basisopslag hebben.

We zullen moeten afwachten of Samsung naadloze updates naar de smartphones brengt via een (voorlopig niet zo naadloze) update, maar dat lijkt onwaarschijnlijk. De functie bestaat namelijk al langer en in het verleden heeft Samsung hem nog nooit geïmplementeerd. Het zou ons niet verbazen als Samsung dit nooit zal aanbieden.