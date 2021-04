Samsung Galaxy S22 releasedatum, prijs, nieuws en leaks

De Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus en Galaxy S21 Ultra zijn vrij recentelijk op de markt gekomen. Toch weerhoudt dat de techwereld er niet van om de pijlen te richten op de Samsung Galaxy S22-serie. Hoewel de smartphones pas begin volgend jaar verwacht worden, spotten we hier en daar af en toe al een gerucht. Ook hebben we al genoeg verbeterpunten die we graag aan Samsung meegeven voor de nieuwe telefoonserie.

Ondanks de kleine geruchten hier en daar weten we nog bijzonder weinig van de volgende Galaxy S-vlaggenschepen. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat we eerder de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 gaan zien. Nu de Samsung Galaxy Note 21 niet verschijnt, wordt de S22 zeer waarschijnlijk wel Samsungs eerstvolgende 'mainstream' vlaggenschip.

Hieronder hebben we alle leaks, geruchten en nieuwtjes verzameld over de Samsung Galaxy S22. We blijven deze pagina updaten totdat de Galaxy S22 hoogstwaarschijnlijk ergens in 2022 uit de doeken wordt gedaan. Verwacht op termijn meer informatie over de releasedatum, prijs, functies en nog veel meer.

Helemaal onderaan staat onze eigen lijst met wensen die we hebben voor de Samsung Galaxy S22-serie.

Laatste nieuws Camera gerucht: Naar verluidt rust Samsung de Galaxy S22-serie niet uit met een geavanceerde dieptesensor, beter bekend als ToF-sensor (Time of Flight).

Tot de kern

Wat is het? Het Samsung-vlaggenschip van 2022

Het Samsung-vlaggenschip van 2022 Wanneer verschijnt het? Waarschijnlijk begin 2022, mogelijk januari

Waarschijnlijk begin 2022, mogelijk januari Wat gaat het kosten? Verwacht een adviesprijs van minstens 849 euro

Samsung Galaxy S22 releasedatum en prijs

Op dit moment is er nog weinig bekend over de releasedatum van de Samsung Galaxy S22. We verwachten dat Samsung een enigszins vergelijkbaar schema aanhoudt voor de S22 als voor de S21. In 2021 presenteerde de fabrikant de nieuwe S21-reeks al in januari, terwijl doorgaans februari of maart dé presentatiemaand is van de nieuwe S-toestellen.

Zeker weten doen we natuurlijk nog niets. Er bestaat ook een kans dat Samsung weer terugkeert naar de gebruikelijke periode van februari / maart voor de S22. Dat gezegd hebbende: we sluiten niet uit dat Samsung de lancering van de Galaxy S22 verder naar voren haalt.

(Image credit: TechRadar)

Een vervroegde release van de S22 zou niet eens zo heel gek zijn, omdat er naar verluidt geen Samsung Galaxy Note 21 komt. Er zit dus een groter gat tussen de lanceringen van mainstream Samsung-telefoons (foldables tellen dus niet mee).

Het komt er voor nu op neer dat niemand zeker weet wat de plannen zijn van Samsung. Mocht daar verandering in komen (al dan niet door geruchten of de fabrikant zelf), dan vind je die informatie terug op TechRadar.

Hetzelfde geldt overigens voor de prijs. Het is op dit moment nog niet bekend wat Samsung voor adviesprijs in gedachten heeft voor de nieuwe telefoons. De Samsung Galaxy S21 kent een startprijs van 849 euro, de Galaxy S21 Plus kost standaard 1.049 euro en voor de S21 Ultra bedraagt de adviesprijs minstens 1.249 euro.

Nieuws en geruchten

Het ziet ernaar uit dat de Samsung Galaxy S22 zonder een Time-of-Flight-sensor op de markt gaat komen. Het komt niet geheel als een verrassing dat deze geavanceerde dieptesensor waarschijnlijk niet aanwezig zal zijn, aangezien de S21 er ook geen heeft.

We wachten nog op het eerste bericht waarin gesteld wordt wat er wél onder de motorkap komt van de Samsung Galaxy S22. We kunnen wel wat informatie delen over wat meer algemene Samsung-geruchten.

Een voorbeeld: één leak gaat ervan uit dat Samsung al werkt aan de Exynos 9855-chipset. Het is de verwachting dat deze chipset gereed is voor het 2022-model. Er is op het moment van schrijven weinig bekend over de chip, maar het geeft wel een idee van het model wat we kunnen verwachten voor de Galaxy S22.

Samsung bevestigt ook dat toekomstige smartphones zonder adapter geleverd worden. Je moet dus apart een adapter kopen, mocht je er geen thuis hebben liggen die compatibel is.

Wat we willen zien

Op het moment van schrijven wachten we nog op écht interessant nieuws rondom de Samsung Galaxy S22. In de tussentijd hebben we wel al een wensenlijstje gemaakt met wat wij zelf graag terugzien in het volgende vlaggenschip van Samsung.

1. Breng ondersteuning voor microSD-kaartjes terug

Dit is een simpele doch belangrijke zet. Samsung heeft vrijwel altijd microSD-kaarten ondersteund, maar bij de Galaxy S21-serie was er ineens geen ruimte meer voor een slot. Kopers van een S21 moeten dus goed opletten of ze wel een versie aanschaffen met voldoende opslaggeheugen.

Ook andere bekende fabrikanten maken zich hier schuldig aan (hallo Apple), maar daarom waardeerden we juist altijd dat Samsung wel altijd die optie aanbood. Hopelijk ziet Samsung dit ook zo en keert men het tij voor de S22, maar waarschijnlijk is het ijdele hoop.

2. Bied betere opslagopties aan

De Samsung Galaxy S21 (Image credit: TechRadar)

Nu we het toch over opslaggeheugen hebben: de Samsung Galaxy S22-lijn mag van ons wel iets uitgebreider zijn als het aankomt op opslagopties. Zeker als microSD-kaarten tot de verleden tijd behoren.

De Samsung Galaxy S21 is bijvoorbeeld alleen verkrijgbaar in 128GB en 256GB. Wil je meer opslag tot je beschikking hebben? Dan kan je alleen terecht bij de veel grotere en duurdere Samsung Galaxy S21 Ultra, welke beschikbaar is in een versie met 512GB opslag.

3. Een verdere prijsdaling

De Samsung Galaxy S21-serie kent een lagere startprijs vergeleken met de 2020-modellen. Dat valt zeer te prijzen, zeker wanneer je kijkt naar de concurrentie. Desondanks zien we graag dat de fabrikant de prijs nog verder weet te drukken in 2022.

Het is wellicht wat veelgevraagd, aangezien een telefoon als de Galaxy S21 Ultra vol zit met high-end technologie. We verwachten dan ook niet dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren.

Dat gezegd hebbende: mocht Samsung nog enkele slimme compromissen kunnen sluiten bij bijvoorbeeld het basismodel (de S22) inclusief een lagere prijs, dan zien we dat graag tegemoet.

4. Maak de standaard versies interessanter

(Image credit: Future)

De Samsung Galaxy S21 en Galaxy S21 Plus zijn sterke handsets, maar bij lange niet zo revolutionair als bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S21 Ultra. Dat is begrijpelijk, gezien het prijsverschil. Toch hopen we dat Samsung op de een of andere manier het weet te bewerkstelligen om meer nieuwe features naar de goedkopere toestellen te krijgen.

Goede voorbeelden van functies die we graag terugzien bij de goedkopere S-telefoons: 100x digitale zoom en S Pen-ondersteuning. We zijn benieuwd of Samsung dit voor elkaar weet te krijgen.

5. Vermijd Glasstic

Lang niet iedereen zal dit boeien, maar Samsung koos er bij de goedkopere Galaxy S21 voor om af te stappen van glas en voor 'Glasstic' te kiezen. Glasstic is Samsungs eigen versie van een speciale kunststof behuizing (plastic dus). Het voelt toch wat goedkoop aan.

Zowel de Samsung Galaxy S21 Plus als de Galaxy S21 Ultra zijn wel uitgerust met glas, en voelen dan ook een stuk meer premium aan. We hopen dat de reguliere Galaxy S22 volgend jaar weer gebruikmaakt van 'gewoon' glas.

6. Verbeterde ondersteuning S Pen

Een S Pen werkt met de Galaxy S21 Ultra. (Image credit: Samsung)

Je hoeft niet langer meer een Galaxy Note-smartphone aan te schaffen om gebruik te kunnen maken van een Samsung-stylus; met de Galaxy S21 Ultra is er nu ook een S-telefoon met stylus-ondersteuning. De stylus vinden we zelf bijzonder prettig in gebruik, en kan zeker van meerwaarde zijn.

Helaas is de S Pen-ondersteuning niet zo geavanceerd als bij de Galaxy Note-serie. We hopen dat Samsung de Galaxy S22-serie uitrust met dezelfde stylus-functionaliteiten als de Note-serie.