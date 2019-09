Samsung Galaxy S10 krijgt belangrijke functies van Galaxy Note 10 via update

Ben je nog aan het twijfelen tussen de Samsung Galaxy S10 Plus en de gloednieuwe Samsung Galaxy Note 10 Plus? Dan heeft Samsung je mogelijk een reden gegeven om toch de kiezen voor de iets oudere (en intussen goedkopere) Galaxy S10 Plus.

Via een software-update worden namelijk enkele belangrijke functies van de Galaxy Note 10 smartphones naar de Galaxy S10 smartphones gebracht. Het gaat hier specifiek om de nieuwe camerafuncties en de DeX-ondersteuning.

Bij de introductie van de Samsung Galaxy Note 10 en Note 10 Plus werden er een heleboel nieuwe camerafuncties geïntroduceerd. De meest opvallende waren de Live Focus Video, waarbij je video's met bokeh-effect kon maken, en de AR Doodle, waarmee je tekeningen kon maken op een onderwerp die op hun plaats bleven hangen bij het filmen. Daarnaast waren er nog de Super Steady Modus met betere beeldstabilisatie en een Night Mode voor de selfiecamera.

Al deze functies komen nu ook naar de Galaxy S10-reeks die in april werd gelanceerd. De update voegt echter niet alleen camerafuncties toe, maar introduceert ook de DeX-ondersteuning. Je zal nu ook de Galaxy S10 toestel met een usb-kabel kunnen aansluiten op je computer om van je smartphone een virtuele desktop te maken. Op die manier kan je makkelijk bestanden van je smartphone op je laptop bewerken en omgekeerd.

Na deze update worden de verschillen tussen de Galaxy Note-reeks en Galaxy S-reeks van dit jaar minimaal. Naast de iets betere chipset in de Note-toestellen, de S Pen en de (niet heel effectieve) Audio Zoom-functie zijn de reeksen vrijwel identiek.

Eerder waren er al geruchten dat Samsung de S-reeks en Note-reeks zou samenvoegen tot eenzelfde nieuwe serie. Deze update kan je zien als extra bevestiging, aangezien de overlap tussen beide reeksen nog groter is geworden.

De kans bestaat dus dat we volgend jaar één"nieuwe" reeks Samsung smartphones zien waarbij er opties met en zonder S Pen aangeboden worden.

