Samsung Galaxy A22 5G: specs en renders gelekt

Als je vol spanning zit te wachten op de komst van de Samsung Galaxy A22 5G, dan hebben wij alvast meer informatie voor jou. Er zijn benchmarks opgedoken die de mogelijke interne specificaties van de goedkope 5G smartphone tonen, samen met onofficiële renders van hoe het toestel eruit zou kunnen zien.

De resultaten in de Geekbench database (via SamMobile) komen naar verluidt overeen met het modelnummer van de Galaxy A22 5G. Ze onthullen dat de smartphone met de MediaTek Dimensity 700 chipset en 6GB RAM komt. Zoals de naam suggereert, is er ook 5G aanwezig.

Dat zijn vrij bescheiden specs, maar ze zijn goed genoeg voor het lage prijskaartje dat we bij de Galaxy A22 verwachten. In deze benchmarks slaagt de smartphone er ook in beter te scoren dan de eerder verschenen Samsung Galaxy A32.

Ondertussen heeft @OnLeaks, de bekende leaker van renders, afbeeldingen gepost van hoe de Galaxy A22 5G er uiteindelijk uit zou kunnen zien, gebaseerd op eerdere geruchten. Deze bron heeft het in het verleden wel vaker bij het rechte eind gehad, dus we hebben toch een beetje vertrouwen.

De afbeeldingen hier komen overeen met eerdere leaks die we van een fabrikant van hoesjes opvingen. Bovenaan het display komt er een druppelvormige notch. Achteraan zit er een rechthoekig camerablok, dat naar verluidt voorzien wordt van vier lenzen.

We hoorden ook dat de Samsung Galaxy A22 5G met een 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting komt, vergezeld van een vingerafdrukscanner die in de aan/uitknop verwerkt zit. De startprijs zou ook rond de 250 euro zitten, maar dat is nog niet bevestigd.

Er doen al een tijdje geruchten de ronde van deze goedkope Samsung smartphone. Het bedrijf wil zo te zien next-gen 5G connectiviteit verwerken in zoveel smartphones als het kan, zelfs bij de budgettoestellen.

Nu we ongeveer een beeld hebben van hoe de smartphone eruit zal zien en wat de specs worden, is het enkel wachten op Samsung om dit te bevestigen of ontkennen. De Samsung Galaxy A21-reeks werd in mei van 2020 gelanceerd, maar we vermoeden dat de A22 nog wat later in het jaar zal verschijnen.