Opinie: Assassin's Creed Valhalla met 30fps op Xbox Series X zou niet mogen

Assassin's Creed Valhalla, het 12e deel in de lijst van Ubisofts langlopende franchise, zou zomaar eens kunnen draaien op last-gen framerates op de Xbox Series X. Mocht dit realiteit worden, dan valt dit natuurlijk niet goed te praten.

Ondanks dat er 12 teraflops aan rekenkracht inbegrepen is en er ondersteuning is voor een maximale framerate van 120fps, ziet het ernaar uit dat Assassin's Creed Valhalla niet eens de begeerde 4K/60fps gaat halen waar veel consolegamers naar uitkijken.

In een gesprek met Eurogamer Portugal meldt Ubisoft het volgende: “Op dit moment kunnen we garanderen dat Assassin's Creed Valhalla met tenminste 30fps zal draaien. Assassin's Creed Valhalla zal profiteren van snellere laadtijden, waardoor spelers zich zonder al te lang wachten kunnen onderdompelen in de geschiedenis en de wereld. Eindelijk zal Assassin's Creed Valhalla profiteren van de verbeterde graphics die mogelijk zijn gemaakt door de Xbox Series X, en we kunnen niet wachten om de prachtige wereld te zien die we hebben gemaakt in een verbluffende 4K-resolutie."

Ubisoft UK laat in een reactie weten aan TechRadar UK dat het spel 'minimaal op 30 frames per seconde draait', en verder legt het de nadruk op 'niet alleen grafische verbeteringen, maar ook snellere laadtijden en nieuwe game-architecturen'.

Graphics boven prestaties

Ondanks de toevoeging van een paar mooie grafische toeters en bellen zal de ervaring grotendeels hetzelfde zijn op de Xbox Series X - prestatiegewijs- als op de Xbox One X. Vergis je namelijk niet: Assassin's Creed Odyssey draaide al op 4K en 30 frames per seconde op de Xbox One X. Ook komt Assassin's Creed Valhalla naar de huidige consolegeneratie. Zal er genoeg onderscheid zijn tussen deze twee versies om de twee goed te kunnen onderscheiden?

Het is natuurlijk niet duidelijk of Ubisoft een performance mode beschikbaar zal maken in het spel, die meestal de resolutie aanzienlijk laat dalen ten gunste van een hogere, vaak onbeperkte framerate. Er is ook een kans dat Ubisoft verdere optimalisaties aan het spel weet toe te passen vóór de release.

Toch is het moeilijk om niet teleurgesteld te zijn dat een van de grootste third party titels voor de Xbox Series X slechts op 30 frames per seconde gaat draaien bij een 4K-resolutie. Hier houd je toch niet echt rekening mee wanneer je alle mooie praatjes van Microsoft nog in je achterhoofd hebt.

Een terugkerend probleem

Het is niet voor het eerst dat consoles ogenschijnlijk genekt worden door zwakke CPU's. Mede door dit probleem is 60 frames per seconde draaien op PC's al bijna een decennium de standaard, terwijl consolegames vaak zeer instabiele framerates behalen. Tegenwoordig is 144 frames per seconde geen uitzondering meer, waardoor consolegames nog minder lekker wegspelen als je een gaming PC gewend bent.

Hoe dan ook draaien zowel de Xbox Series X als de PS5 op een AMD Zen 2 processor, en het ziet er dan ook naar uit dat 30fps games nog lang niet weg zijn. De grootste sprongen qua fps worden gemaakt in shootergames en vechtspellen, en we hopen dat die trend doorzet.

Singleplayerspellen lijken echter meer moeite hebben om los te komen van het trage monster dat 30fps heet. In plaats van te moeten kiezen als ontwikkelaar tussen betere graphics of een meer responsieve gameplay, zou het toch mogelijk moeten zijn om gamers een beetje van beide te kunnen geven?

Beste console tot nu toe

Microsoft beweert dat de Xbox Series X de krachtigste console ooit is gemaakt, en dat valt moeilijk te ontkennen op papier. Heel indrukwekkend is dat echter niet, aangezien de vorige generatie al jarenlang in de winkels ligt. Het behalen van 4K/60fps kan bij sommige games nogal lastig worden als we kijken naar de grafische kaart. Het gaat om een Nvidia GeForce RTX 2080Ti. Deze GPU worstelt op de PC om 60 frames per seconde én 4K te bewerkstelligen. Dat gezegd hebbende, zien wij het liefst dat je als gebruiker zelf de keuze krijgt om te switchen tussen betere graphics of een betere framerate. Het beste is en blijft natuurlijk dat je niet hoeft te kiezen, maar we zijn bang dat dat lastig gaat worden.

Assassin's Creed Valhalla verschijnt naar verluidt eind 2020, de tijd wanneer we ook de nieuwe consolegeneratie mogen verwelkomen. We zullen waarschijnlijk meer te weten komen over de game op Ubisofts digitale evenement, Ubisoft Forward, dat plaatsvindt op 12 juli. Dan krijgen we vast en zeker ook een beter beeld van de prioriteiten van de ontwikkelaars naarmate er meer next-gen games worden aangekondigd.