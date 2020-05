Xbox Series X game trailers: alle video's op een rij

Het eerste dozijn Xbox Series X gametrailers is live gegaan gisteravond tijdens Microsofts livestream. De trailers geven ons een inzicht in wat we mogen verwachten van de opvolger van de Xbox One (X). Op het evenement zagen we onder meer Assassin's Creed: Valhalla, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, en een nieuwe Yakuza-game.

Enkele grote (verwachte) games waren helaas afwezig. Xbox Games Studios-hoofd Matt Booty liet weten dat first-party games uit de doeken worden gedaan in juli. Met andere woorden: we moeten nog twee maanden wachten om een Halo Infinite trailer te kunnen zien, ook al is het de game waar veruit het meest naar wordt uitgekeken.

In plaats daarvan focuste Xbox zich op de third-party spellen die verschijnen voor de Xbox Series X. De grote speler was zonder meer het Vikingenspel Assassin's Creed: Valhalla, maar we moeten ook bekennen dat er heel veel nieuwe titels onthuld werden, en daar is het lastig inschatten hoe goed de games ongeveer zullen zijn.

Het onthullen van tal van onbekende spellen was niet bepaald waar kijkers op hadden gerekend, en je zou kunnen stellen dat het evenement niet helemaal de hype heeft waargemaakt. Wel positief: de line-up van games ziet er vooralsnog bijzonder divers uit; er is voor ieder wat wils.

Assassin’s Creed: Valhalla

Het grootste spel werd als laatste getoond. We hebben het dan natuurlijk over Assassin's Creed: Valhalla. Noorse altaren, het noorderlicht, en grootse schepen. Hoewel we geen enkele gameplay hebben gezien, heeft deze Xbox Series X trailer een aantal spannende momenten laten zien die vast en zeker duidelijk zullen worden tijdens het spelen. De beschrijving van de YouTube-video onthulde meer over de game: RPG mechanics, de politieke gameplay, het raiden, en het sluiten van deals om je rijk uit te breiden vergroten de handtekening Assassin's Creed hack-and-slash gameplay.

Bright Memory Infinite

De eerste game die we zagen leek op een nieuwe Crysis. Dat heeft alles te maken met de indrukwekkende graphics gecombineerd met shooter gameplay. Bright Memory is een nieuwe titels van Microsoft, gecreëerd door één Chinese firma. We zijn erg benieuwd naar wat dit spel nog meer voor ons in petto heeft. In de trailer wordt duidelijk dat het verhaal zich afspeelt in een futuristisch setting, waarbij cybervechters jagen op Romeins uitziende soldaten.

Dirt 5

Dirt 5, de nieuwste telg uit de populaire rallygameserie, lijkt de hype waar te maken met racemogelijkheden op zowel asfalt als off-road, zo merken we op in de Xbox Series X trailer. Van wat wij kunnen zien, krijg je als speler de optie om je voertuig volledig te tunen, tot aan de bandengrootte toe.

Scorn

Deze angstaanjagende horrorgame werd al in 2017 voor het eerst getoond. Het ziet ernaar uit dat het een exclusieve titel voor Xbox Series X gaat worden (althans, voor een tijdje, er is ook een Steam-pagina van ontdekt). Hoewel we niet veel achtergronddetails hebben gezien in de verder groteske trailer, weten we wel dat deze zwaar door H. R. Giger beïnvloede game een shooter en slijmerig spektakel wordt.

Chorus

Chorus van Deep Silver en Fishlabs plaatst spelers in de schoenen van een ruimtevaartpiloot die zich middenin een vuurgevecht bevindt. Met Everspace-achtige combat en enkele spookachtige elementen die zo uit Control lijken te komen, kijken we erg uit naar deze lieflijke doch ietwat vreemde game.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Deze Xbox Series X game is een zeer interessante titel voor iedereen die van bloederige actie houdt. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 opent met een monstrueuze scène waar de gorigheid van het scherm afspat. De duistere wereld waar vampieren jagen op mensen ziet er ontzettend interessant uit, en we kunnen dan ook niet wachten totdat we op jacht mogen.

Call of the Sea

Even iets luchtigers. Call of the Sea van Out of the Blue en Raw Fury plaatst spelers in de schoenen van een avonturier die op zoek is naar een eilandparadijs voor haar vermiste echtgenoot. In het water zelf is het echter verre van rustig, en daar zit hem ook de uitdaging in deze potentieel griezelige game.

The Ascent

Blade Runner fans, let op: The Ascent van Neon Giant en Curved Digital is een RPG die zich afspeelt in een cyberpunk-toekomst die wordt geregeerd door megacorporatie The Ascent Group. In tegenstelling tot het gehypte Cyberpunk 2077, lijkt The Ascent op een kruising tussen een tactisch spel en een twin-stick shooter. We kijken er naar uit om meer te leren over het spel, maar we zijn nu al fan van de zanderige neon sfeer.

The Medium

The Medium van Bloober Team ziet eruit als een moeilijk te categoriseren spel in de geest van Hellblade: Senua's Sacrifice. We hebben niet veel uit deze trailer gehaald, maar het lijkt erop dat we de titulaire Medium volgen en een mysterie blootleggen dat zich uitstrekt van deze wereld tot aan het etherische hiernamaals.

Scarlet Nexus

Bandai Namco's Scarlet Nexus is een hack-and-slash game die is gevestigd in een futuristische wereld waar helden uit de animewereld lijken te zijn gelopen. Zij gebruiken psychische krachten om kwaadaardige bloemenplanten met benen kapot te maken. Jup.

Second Extinction

Dinosaurussen! Geweren! Overleven! Grote landschappen! Second Extinction van Systemic Reaction ziet er eenvoudigweg uit als dope. Het is een first-person shooter waar jij en een team hordes dinosaurussen, groot en klein, wegblazen om de aarde te 'heroveren'. Wij hebben daar wel oren naar.

Yakuza: Like a Dragon

De nieuwste game in de verhalende Yakuza franchise heet Yakuza: Like A Dragon. De nieuwe held Ichiban Kasuga staat in het middelpunt in deze game en is een dienende yakuza-strijder die lange tijd in de gevangenis heeft gezeten vanwege zijn criminele familie. Na zijn vrijlating komt hij erachter dat zijn familie hem bedrogen heeft. Verwacht de nodige straatdrama, gevechten, en enkele bekende gezichten.