Nieuwe JBL draagbare speakers gaan de strijd aan met Sonos dankzij ondersteuning voor Wi-Fi en Dolby Atmos

Twee van de beste Bluetooth-speakers van JBL hebben een flinke upgrade gekregen. Er zijn meerdere nieuwe mogelijkheden en verbeterde connectiviteitsfeatures beschikbaar gemaakt via de nieuwe Wi-Fi-ondersteuning. Daarnaast heeft JBL nu ook voor het eerst Dolby Atmos aan een van zijn draagbare speakers toegevoegd.

De Boombox 3 en Charge 5-speakers waren gewoon als draagbare Bluetooth-speakers al erg goede keuzes, maar ze zijn nu nog interessanter geworden als de JBL Boombox 3 Wi-Fi en JBL Charge 5 Wi-Fi.

Toen we de compacte JBL Charge 5 in 2021 voor het eerst testten, waren we onder de indruk van zijn gebalanceerde geluidskwaliteit, 20 uur aan batterijduur en zijn krachtige volume. De nieuwe Charge 5 Wi-Fi beschikt nu echter ook over de nieuwste Bluetooth 5.3-standaard en natuurlijk Wi-Fi-ondersteuning, waardoor je muziek in hogere kwaliteit kan afspelen via muziekstreamingdiensten zoals Apple Music.

Beide modellen hebben nu meerdere handige features gekregen dankzij de Wi-Fi-verbinding, zoals Apple AirPlay 2 voor iOS-gebruikers, Alexa’s 'Multi-Room Music extension' (waarmee je speakers door hele huis kan aansturen) en zelfs Chromecast-ondersteuning. Ze hebben nu ook voordeel van de hogere bandbreedte van een Wi-Fi-verbinding vergeleken met een Bluetooth-verbinding. Daardoor komt de Charge 5 Wi-Fi nu ongeveer op hetzelfde niveau als de enorm populaire Sonos Roam-speaker, en de Boombox 3 Wi-Fi komt dichter bij de Sonos Move.

De grotere JBL Boombox 3 met betere specs is de enige van de twee die verder ook nog Dolby Atmos-ondersteuning krijgt. Dit is de eerste keer dat JBL deze technologie op een draagbare speaker heeft toegepast, maar het bedrijf is wel al bekend met Atmos op het gebied van soundbars (zoals te zien is bij de indrukwekkende JBL Bar 1300X). Momenteel is de Atmos-audio nog beperkt, want je kan het alleen via de streamingdienst Tidal gebruiken en die moet dan ook worden gelinkt in de JBL One-app. Apple Music en Amazon Music Unlimited HD bieden allebei ook ondersteuning voor Dolby Atmos-muziek, dus we hopen dat deze streamingdiensten in de toekomst ook volledig ondersteund worden op deze JBL-speakers.

Deze Wi-Fi-versies van de speakers kosten wel iets meer dan de standaard versies. De Boombox 3 Wi-Fi kost 599 euro in plaats van 499,99 euro en de Charge 5 Wi-Fi kost 249 euro in plaats van 149,99 euro. De producten zullen naar verwachting halverwege mei 2023 officieel uitkomen.

Beide modellen kosten dus straks 100 euro meer dan hun normale varianten (wat voor de Charge 5 nog wat pijnlijker is), maar misschien zijn de nieuwe slimme features genoeg om je over te halen op het moment dat je op zoek bent naar een goede nieuwe Bluetooth-speaker.

(Image credit: JBL)

Niet alleen voor onderweg, maar ook in huis

Allebei deze modellen hebben een stevige constructie en een goede waterbestendigheidscertificering. Dat maakt ze uitermate geschikt om mee naar buiten te nemen (bijvoorbeeld tijdens een wandeling of een trip naar het strand of zwembad) en dankzij de lange batterijduur (20-24 uur) hoeven ze dus niet constant verbonden te zijn met een stopcontact.

Met de nieuwe Wi-Fi-ondersteuning zijn deze speakers ook nog meer geschikt voor gebruik binnenhuis. Wi-Fi biedt verbeterde mogelijkheden, waaronder muziekstreaming in hogere kwaliteit. Je moet dus inderdaad wat meer geld neerleggen, maar dan krijg je wel draagbare speakers die je onderweg kan gebruiken, maar ook thuis als een 'multi-room'-audiosysteem. De Charge 5 kan bijvoorbeeld een ideale speaker zijn voor in de badkamer, ook al kost hij veel meer dan bijvoorbeeld Ikea's douche-vriendelijke, waterbestendige speaker van 15 euro.

Hoewel Sonos over het algemeen bekend is voor zijn hoge geluidskwaliteit, hebben wij vaak gemerkt dat vergelijkbare draagbare speakers van JBL iets voller klinken op een manier die vooral goed werkt voor het luistersessies in de buitenlucht. Daarnaast is de Boombox 3 met zijn nieuwe Atmos-ondersteuning nu op papier ook iets aantrekkelijker qua prijs dan de Sonos Move en we durven te wedden dat hij ook beter tegen een stootje kan.