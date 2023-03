Opvolger Sonos Move speaker in de maak

De originele Sonos Move verscheen helemaal terug in september 2019 en was opmerkelijk omdat het het eerste draagbare bluetooth/wifi speaker was van het merk. Nu lijkt het erop dat Sonos aan een opvolger werkt.

Dit gerucht is afkomstig van The Verge (opens in new tab), dat blijkbaar heeft gesproken met "mensen die bekend zijn" met de product roadmap van Sonos. De Move (Gen 2) zou in de tweede helft van 2023 gelanceerd kunnen worden, specifiek in "late zomer / vroege herfst". Er wordt vermeld dat dit de datum is voor de Noord-Amerikaanse lancering, maar Sonos heeft de goede gewoonte om hun producten meteen wereldwijd beschikbaar te maken. We zien hem daarom wellicht rond hetzelfde moment in Nederland en België.

Er is een modelnummer aan verbonden, S44, en blijkbaar zal het ontwerp vergelijkbaar zijn met de originele versie. Ter info: de huidige Sonos Move is met zijn hoogte van 24cm en gewicht van 3kg zeker geen lichte draagbare speaker. Hij is daarnaast verkrijgbaar in Shadow Black of Lunar White.

Upgrades in zicht

Als deze bronnen gelijk hebben, wordt de Sonos Move 2 een kleine upgrade zonder dramatische innovaties. Toch heeft Sonos dit jaar de Era 100 en Era 300 speakers gelanceerd, die wel een grote stap vooruit zijn tegenover hun voorgangers.

Er wordt vervolgens gesproken over verschillende upgrades, vooral binnenin. De Move 2 gaat naar verluidt zowel Bluetooth als Wi-Fi tegelijk ondersteunen. De huidige speaker ondersteunt beide ook, maar slechts één tegelijk. Je moet momenteel ook de fysieke schakelaar op de speaker gebruiken om tussen de twee modi te wisselen.

De bronnen die spreken met The Verge zeggen ook dat er line-in ondersteuning zal zijn, evenals interne upgrades die ervoor zorgen dat de speaker toekomstige software-updates kan beheren. Vergeet weliswaar niet dat product roadmaps vaak wijzigen.

Een druk jaar voor Sonos

Sonos staat nog steeds goed aangeschreven als een van de beste fabrikanten van draadloze speakers. De concurrentie op vlak van smart speakers en displays is echter niet mild geweest de voorbije jaren. Vaak zijn dit speakers met een lagere audiokwaliteit, maar ook met een lagere prijs.

In 2023 lijkt Sonos meer dan ooit vastbesloten om terug te vechten. Zoals The Verge opmerkt, hebben bedrijfsleiders gezegd dat ze twee nieuwe producten per jaar willen lanceren. Dat doel hebben ze al behaald met de Era 100 en Era 300.

Er zijn tot slot geruchten dat Sonos nieuwe productcategorieën wil betreden, misschien met een koptelefoon of software die op andere apparaten draait. Het kan zomaar eens een erg druk jaar worden bij Sonos.