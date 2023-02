Deze 15-kanaals soundbar van JBL geeft je eindelijk Dolby Atmos zoals het hoort

Er zijn soundbars en er zijn soundbars. Daarmee bedoelen we dat sommige modellen een bescheiden poging doen om de ingebouwde luidsprekers van een tv te verbeteren, door de helderheid van dialogen te verbeteren en effecten zoals explosies realistischer te laten klinken. Anderzijds zijn er soundbars die ernaar streven om een afzonderlijk surround sound systeem te vervangen, zoals de JBL Bar 1300X.

Net als de beste Dolby Atmos soundbars, beschikt de JBL Bar 1300X over naar boven gerichte drivers die overhead effecten in filmsoundtracks tegen het plafond van de kamer kaatsen voor een meer driedimensionale presentatie. Bij de Bar 1300X zijn de draadloze surround speakers ook voorzien van omhoog gerichte drivers voor Dolby Atmos. Dat specifieke kenmerk plaatst JBL's flagship soundbar in het gezelschap van andere modellen zoals de Samsung HW-Q990B, een ander 11.1.4-kanaals soundbar met een vergelijkbare prijs.



JBL's vlaggenschip soundbar biedt alle belangrijke functies die een filmliefhebber zoekt. Hij ondersteunt zowel Dolby Atmos als DTS:X, heeft een grote 12-inch draadloze subwoofer van 300 watt (1.170 watt in totaal voor het systeem) en 4 HDMI-poorten (1 met eARC) die Dolby Vision ondersteunen. Die opwaartse drivers op de draadloze surround speakers worden aangevuld met vier extra drivers in de soundbar zelf. Het hele systeem kan vervolgens worden ingesteld en automatisch worden gekalibreerd voor de beste prestaties met behulp van de JBL One-app.

Een uniek kenmerk van de Bar 1300X zijn de oplaadbare surround speakers, een ontwerp dat hem echt draadloos maakt. Je dockt de speakers aan de zijkanten van de soundbar om ze op te laden en vervolgens maak je ze los en plaats je ze in de achterste hoeken van de kamer. De luidsprekers werken tot 10 uur en ze worden ook geleverd met USB-C oplaadkabels zodat je ze ook altijd op hun plaats kan laten staan.

De ingebouwde oplaadbare batterijen zijn niet het enige opvallende aan de surround speakers van JBL. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt als draagbare Bluetooth speakers en zelfs draadloos kunnen ze dan worden gekoppeld voor stereogeluid. Nog nooit heeft een surround speaker zoveel nut gehad als bij de Bar 1300X.

(Image credit: Future)

Luisterplezier met de JBL Bar 1300X

De installatie van de JBL soundbar was een ongelooflijk soepel proces. We laadden gewoon de surround speakers op, zetten alle onderdelen op hun plaats en downloadden vervolgens de JBL One-app. De soundbar maakte automatisch een draadloze verbinding met de andere luidsprekers en we werden gevraagd om de geluidskalibratie te doorlopen. Dat duurde een drietal minuten.

JBL's schone, goed georganiseerde app (een fysieke afstandsbediening krijg je trouwens ook) laat je het niveau van de achterkanaalluidspreker tweaken en biedt drie-punts EQ om bas, mids en treble aan te passen. Je kunt verschillende muziekstreamingdiensten toevoegen om te streamen en te bedienen vanuit de app of natuurlijk rechtstreeks streamen met behulp van de ingebouwde Chromecast en AirPlay 2. De Bar 1300X werkt daarnaast met Alexa, Google Assistant en Siri voor spraakbesturing.

Elektronische muziek met heel wat bas bevestigde dat de 12-inch subwoofer enorm krachtig was. Zelfs na de geluidskalibratie moesten we de bas lager zetten met behulp van de EQ-aanpassing. Daarna klonk de sub laag en zuiver, en was hij soepel geïntegreerd met de rest van het systeem.

Maar het was pas echt toen we een paar bekende scènes uit films met Dolby Atmos soundtracks keken dat de Bar 1300X zijn ware kracht toonde. Bij het bekijken van een scène uit 1917 waar vliegtuigen overvliegen in een veld dat de Britse soldaten doorkruisen, leek het geluid van de vliegtuigen geloofwaardig van bovenaf te komen. In een latere scène waarin een Duits vliegtuig neerstort in een schuur waar de soldaten rusten, waren de bijbehorende geluidseffecten ongelooflijk nauwkeurig.

Een andere scène uit John Wick 3 waarin Wick het opneemt tegen een groep misdadigers in een antiekmagazijn, liet eveneens goed zien wat de JBL Bar 1300X kan. Het breken van glazen vitrines, de schoppen en klappen en het gooien met messen naar torso's en hoofden hadden allemaal een dynamische impact. In deze en andere scènes was er ook een gevoel van opgaan in de soundtrack, zonder kloof tussen het geluid uit de luidsprekers voor en achter in de kamer.

Hoewel de hoge kosten van de Bar 1300X voor sommigen een probleem zullen zijn, krijg je wel een fantastisch aanbod aan functies. Als je hem kan betalen, is hij erg overtuigend voor mensen die op zoek zijn naar een soundbar die geen extra accessoires nodig heeft.