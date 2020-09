Nieuwe iPad Air 4: releasedatum, prijs, nieuws en leaks

De iPad Air 4 zou kunnen verschijnen samen met de iPhone 12 en Apple Watch 6, volgens een reeks leaks... of misschien zelfs sneller.

De iPad Air-reeks is de tweede meest high-end serie tablets van Apple, onder de iPad Pro's, maar boven de instapmodellen en iPad Mini-reeks. We zagen de laatste tablet in deze reeks in 2019 met de iPad Air 3, dus deze nieuwe tablet zou de iPad Air 4 worden, al wordt deze mogelijk niet als dusdanig geadverteerd.

We hebben veel lekken zien verschijnen rond de iPad Air 4, waar vele zeggen dat het toestel er snel aan zit te komen, misschien zelfs al op het Apple Event op 15 september, wat op moment van schrijven morgen zou zijn. We beginnen ook een vrij goed beeld te krijgen van wat de nieuwe tablet zou kunnen zijn, van ontwerp tot functies.

Hier vind je alvast alles terug dat we tot nu toe hebben gehoord, van mogelijke releasedatum en prijs tot ontwerp, functies en meer. Daaronder geven we een wenslijst met dingen die we op de tablet te zien willen krijgen.

Hopelijk krijgen we snel bevestiging van de nieuwe iPad, om te zien hoeveel lekken en verwachtingen worden ingelost.

Laatste update: Apple houdt op 15 september een evenement en de iPad Air 4 wordt er waarschijnlijk aangekondigd - net zoals de Apple Watch 6 en mogelijk de iPhone 12.

De essentie

Wat is het? Nieuwe mid-range tablet van Apple

Nieuwe mid-range tablet van Apple Wanneer komt het uit? Waarschijnlijk september of oktober

Waarschijnlijk september of oktober Hoeveel zal het kosten? Mogelijk rond 499 euro

iPad Air 2019 (Image credit: Apple)

Nieuwe iPad Air 4: releasedatum en prijs

In tegenstelling tot de iPhones werkt Apple niet met jaarlijkse releases voor de tablets, wat dan ook de reden is waarom de lancering van de iPad Air 3 op 18 maart 2019 dit jaar niet werd herhaald.

Hoe dan ook ziet het ernaar uit dat de iPad Air 4 er binnenkort zit aan te komen. Inderdaad, Apple houdt een evenement op 15 september en ook al zit de iPad Air 4 er niet officieel bij, toch verwachten we wat nieuwe hardware te zien te krijgen, met ook de Apple Watch 6 en iPhone 12 die mogelijk hun intrede doen.

Gezien de hoeveelheid lekken die een nieuwe iPad aankondigden in de week van 7 september verwachten we dat de tablet op dit evenement tevoorschijn komt, wat dus een beetje later is dan verwacht. Een bericht meldde dat de nieuwe iPad zijn debuut kan maken bij de release van de iPhone 12, wat dus ook op het evenement kan zijn, of met een tweede release in oktober.

In elk geval zal de iPad vrij snel volgen, zeker nadat een onbekende Apple tablet in een database van de Eurasian Economic Commission (EEC) werd opgelijst - iets dat doorgaans twee maanden voor de lancering gebeurt.

Een ander gerucht dat we opvingen, stelt dat de iPad Air 4 niet gelanceerd zal worden tot maart 2021, dus we kunnen nooit 100% zeker zijn dat het daadwerkelijk zo ver is.

Dit bericht zei ook dat de prijs van de iPad Air zal beginnen bij $649 voor een versie met 128GB opslag, met natuurlijk hogere prijzen voor de 256GB- en 512GB-versies die er volgens het lek zitten aan te komen.

Aangezien de vorige iPad Air startte op $499 zou dat voor sommige regio's een grote prijsstijging blijken.

Apple verandert echter niet altijd de prijs voor een tablet bij het uitbrengen van een nieuwe versie, en verlaagt de prijs van de oudere modellen om de nieuwere uit te laten steken. Dus we blijven hopen dat de nieuwe iPad Air niet veel duurder uitvalt dan zijn voorloper.

Nieuwe iPad Air 4 leaks en nieuws

iPad Air 2019 (Image credit: Future)

Het eerste lek dat we hoorden, gaf ons mogelijk wat belangrijke details over de nieuwe iPad Air. Het meldt twee grote veranderingen die de tablet zou kunnen hebben in vergelijking met zijn voorloper.

Om te beginnen van de iPad Air 2020 een USB-C-poort hebben in plaats van een Lightning-poort, terwijl het andere detail sprak van een 11 inch-model, wat groter is dan de 10,5 inch van de iPad Air 3.

Deze veranderingen zouden ervoor zorgen dat de nieuwe iPad Air 4 meer lijkt op de iPad Pro 2020 dan vorige modellen. Daarmee onderscheidt het zich van de standaard iPad-reeks, maar brengt het zich gevaarlijk dicht bij de Pro-uitvoering.

Sindsdien hebben we een gelekte handleiding en wat schema's gezien die suggereren dat dit het jaar wordt dat de iPad Air wat stijlkenmerken van de iPad Pro zal overnemen, samen met het verwijderen van de home-knop. Er blijft echter een vermelding van de Touch ID. Zou dat kunnen zeggen dat de vingerafdrukscanner van Apple mee ingebouwd wordt in de aan/uitknop of in het scherm?

iPad Air 4Touch IDvia 小红书 pic.twitter.com/2jc09uAKUYAugust 27, 2020

Bewijs voor het laatstgenoemde komt van een ander, kleiner lek dat zegt dat de iPad Air 4 een in-screen vingerafdrukscanner krijgt, een technologie die Apple nog niet helemaal heeft omarmd, terwijl dit bij de meeste high-end Android smartphones wel het geval is. We zijn er echter nog niet helemaal van overtuigd dat Apple deze functie zou toevoegen aan een iPad Air voor ze het bij een iPad Pro zouden doen.

Elders zagen we een groot lek dat ook uitgaat van de USB-C en 11 inch en daar dan nog eens een boel andere zaken aan toevoegde.

Blijkbaar zal het ontwerp van de tablet lijken op dat van de iPad Pro, met Face ID-log-in (geen melding van de in-screen Touch ID hier), vier stereo speakers, een camera achteraan, een Liquid Retina display, en de A14- of A14X Bionic-chipset (die wordt verwacht in de iPhone 12).

Dat lek zorgt ervoor dat de iPad Air 4 veel lijkt op een 'iPad Pro Lite', want indien dit klopt, dan zal de tablet veel functies hebben van de high-end toestellen. We zullen dit echter pas kunnen bevestigen bij de release.

Nieuwe iPad Air 4: wat we willen zien

Dit zijn de aanpassingen of nieuwigheden die we willen zien in de iPad Air 4.

Apple Pencil 2 (Image credit: Future)

1. Apple Pencil 2-connectiviteit

De iPad Air 3 werkte enkel met de oorspronkelijke Apple Pencil, wat zeker zijn nadelen had (het was bijvoorbeeld vreselijk om op te laden). Recente iPad Pro-modellen maken gebruik van de tweede generatie van de Apple Pencil, wat alle originele problemen, en meer, oploste.

We zouden dus graag met de Apple Pencil 2 aan de slag kunnen op de iPad Air 4, in plaats van het origineel. Als Apple verwacht dat de nieuwe iPad Air werkt als een 'iPad Pro Lite' in plaats van een grotere versie van het instapmodel van de iPad, dan zou dit de verandering moeten zijn die het maakt.

iPad Air 2019 (Image credit: Future)

2. Weg met Touch ID en de fysieke knoppen

Een andere indicator van het budget-DNA van de iPad Air is het gebruik van de Touch ID, met een fysieke knop en een grote rand waar deze drukknop zich bevindt. Het instapmodel van iPad maakt gebruik van dit ontwerp, terwijl de recente iPad Pro-modellen gebruik maken van Face ID en kleinere randen hebben.

Of Apple de iPad Air 4 er meer wil laten uitzien als de Pro-modellen of niet, het moet stoppen dit verouderde ontwerp te gebruiken voor de mid-range tablets, en dit overlaten voor de basismodellen of iPad Mini's.

In de plaats daarvan willen we Face ID zien uitrollen naar de iPad Air-toestellen of, zoals een lek zegt, een vingerafdrukscanner die in het scherm ingebouwd is, zodat de randen kunnen worden verkleind.

iPad Air 2019 (Image credit: Future)

3. Een nieuwe chipset

Iets dat er zit aan te komen, maar wat we zeker willen zien verschijnen, is dat de nieuwe iPad Air-modellen een nieuwere chipset zullen gebruiken, mogelijk de A13 die we zagen in de iPhone 11-reeks.

Dit zou ze een verbeterde rekenkracht geven, maar waarschijnlijk de kosten niet te veel verhogen (aangezien Apple dan geen nieuwe chipset zou moeten ontwikkelen).

De 2020 iPad Pro-toestellen maken enkel gebruik van een variant van de A12 Bionic-chipset uit de iPhone XS, dus als de iPad Air 4 de A13 zou gebruiken, dan zou het toestel aanzienlijk krachtiger worden dan de Pro-reeks, dus het is niet zeker of Apple een boost van dit formaat zou geven aan de iPad Air.

We verwachten alleszins tenminste dat het toestel dezelfde chipset heeft als de iPad Pro 2020.

iPad 10.2 met Lightning port (Image credit: Future)

4. Een USB-C-poort

Een gerucht meldt dat de nieuwe iPad Air 2020 een USB-C-poort zal hebben, in plaats van de Lightning-poort die toestellen van Apple doorgaans hebben, en dit is een verandering waar we volledig achter staan.

USB-C-poorten zorgen voor kortere oplaadtijden van jouw toestel en snellere informatieoverdracht, wat dus goed is voor de productiviteit en in algemeen gebruik handiger dan Lightning.

De iPad Pro 2020-modellen hebben USB-C, dus er is zeker sprake van een precedent voor Apple om dit in hun toestellen te steken. Er gaan ook al enkele jaren geruchten rond dat iPhones dit ook zullen gebruiken, al is dat tot nu toe nog niet het geval gebleken.

iPad Air 2019 (Image credit: Future)

5. Dezelfde (relatief) lage prijs

We noemen de iPad Air-reeks 'mid-range', maar in de grote lijn van de tablet-reeksen van Apple ligt ze dichter bij de instapmodellen van de iPads en iPad Mini's dan de prijzige iPad Pro-serie. We zouden dit ook graag zo willen houden voor de iPad Air 4.

Veel van de lekken (en onze verwachtingen) laten het lijken alsof de iPad Air 4 veel meer zal lijken op de iPad Pro dan de vorige toestellen in de reeks, maar dat hoeft niet in te houden dat ze dan ook zoveel zullen kosten.

Door de prijs laag te houden kunnen ze meer mensen de tablets laten kopen, en misschien zelfs enkelen overtuigen om over te schakelen op de high-end iPad Pro-reeks de volgende keer dat ze een tablet nodig hebben.