Nieuwe desktop Slack sneller dan ooit tevoren

Slack heeft zijn desktop-app geüpdatet om online samenwerking nog makkelijker te maken.

Het bedrijf deelt mee dat Slack voor desktops nu 33% sneller opstart en 50% minder RAM gebruikt dan vorige versies. Dat is mogelijk dankzij een aantal aanpassingen en veranderingen aan de back-end van de software.

De verbeteringen, die volgens Slack het resultaat zijn van twee jaar werk, zullen zowel op Windows als macOS toegepast worden en kan je meteen uitproberen door de geüpdatete app te downloaden.

Snel, sneller, snelst

Slack deelt mee dat bedrijven met meerdere werkomgevingen het meeste baat zullen hebben, aangezien de app aanzienlijk minder kracht van je pc opeist.

De reden hiervoor is het herontwerp van de achterliggende code zodat het geheel vlotter werkt voor gebruikers met meerdere werkomgevingen in de app en vooral als er vaak gewisseld wordt tussen kanalen. Het resultaat is dat Slack niet langer een stand-alone kopie van een werkomgeving maakt en daarvoor RAM gebruikt. In de plaats daarvan hergebruikt het componenten in een moderner codebase.

Verbinden met inkomende Slack-oproepen gebeurt nu tien keer sneller en je berichtengeschiedenis zal altijd leesbaar zijn, zelfs als je internetverbinding wegvalt. De interface van de app zelf heeft ook een nieuwe look gekregen met een nieuw kleiner en slimmer menu om tekst automatisch aan te vullen. Ook de profielkaartjes zullen nu overeenkomen met die in de mobiele app.

"Nu er steeds meer gesprekken, informatie en apps doorheen Slack lopen, moet de onderliggende technologie ook opgeschaald worden", schreef het bedrijf in een blogbericht met het nieuws.

"Daarom hebben we de desktopervaring van Slack herbouwd om sneller te draaien en betrouwbaarder te zijn in een groeiend aantal werkomgevingen en kanalen. Deze nieuwste desktoprelease maakt het makkelijker om snel te reageren en efficiënt samen te werken met verschillende teams, of je organisatie nu 10 of 10.000 mensen telt."