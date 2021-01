Motorola Edge S verschijnt binnenkort

Een aantal dagen nadat de opvolger van de Motorola Edge door het bedrijf werd geteased, heeft Motorola de lanceringsdatum van de Motorola Edge S aangekondigd. Dit lijkt in alles behalve de naam de Egde 2 te zijn.

Op het Chinese sociale mediaplatform Weibo kondigt het bedrijf aan dat de nieuwe smartphone op 26 januari zal verschijnen. Omdat het om een Chinese teaser gaat, is het niet duidelijk of deze lanceringsdatum ook geldt voor de rest van de wereld.

De aankondiging bevestigt dat het toestel zal draaien op de nieuwe Snapdragon 870 chipset en dat er 5G-ondersteuning aanwezig is. Verder weten we nog vrij weinig over de Motorola Edge S.

Zijn de Moto Edge S en Moto Nio hetzelfde?

We horen sinds eind 2020 veel geruchten over een telefoon met de codenaam Motorola Nio. Sommigen speculeren dat het de Edge S betreft. Een recent lek toont een toestel met twee selfiecamera's en vier camera's aan de achterkant. Deze komen overeen met de gelekte specificaties van de Motorola Nio. In het menu is echter de tekst Motorola Edge Plus te zien, hoewel dit toestel al bestaat en er compleet anders uitziet.

Het is mogelijk dat de Motorola Nio in werkelijkheid de Motorola Edge Plus 2 is of zelfs een ander toestel in de Edge-reeks. Gelekte afbeeldingen van de Nio tonen echter een plat display, terwijl de Edge-reeks juist over gebogen schermen bij de randen beschikt.

Het is daarom toch niet waarschijnlijk dat de Motorola Nio de Edge S, Edge Plus 2 of een ander Edge-model betreft, maar we kunnen het ook nog niet voor honderd procent uitsluiten totdat Motorola het nieuwe toestel aan de wereld toont. Dat gebeurt op 26 januari.