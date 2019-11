Microsoft Edge onthult nieuw logo

Bij een nieuwe browser hoort natuurlijk een nieuwe logo. Dat dacht Microsoft ook bij het ontwerpen van het logo van zijn nieuwe Chromium-gebaseerde Microsoft Edge browser.

Als je goed kijkt, kan je nog een "E" herkennen in het logo. Het nieuwe ontwerp lijkt weliswaar totaal niet meer op het originele logo van Microsoft Edge, dat nog sterk leek op dat van Internet Explorer. De boodschap is duidelijk: Microsoft gaat voor een frisse start met deze nieuwe versie.

Hoewel de nieuwe browser zich nog steeds in bèta bevindt, heeft Microsoft gezegd dat hij bijna klaar is om de bestaande versie van Edge te vervangen.

Het nieuwe en verbeterde Edge heeft een volledig nieuw ontwerp. Hij is namelijk gebouwd op dezelfde Chromium-basis als Google Chrome. Op die manier is hij aantrekkelijker voor zowel gebruikers als ontwikkelaars.

Puzzelwerk

Het nieuwe logo werd ook niet op een conventionele manier onthuld. Het was namelijk verstopt achter een reeks puzzels en tips die Microsoft-werknemers online hadden geplaatst.

Aan het einde van dit digitale doolhof vond je een online surfgame en als je die voltooide, kreeg je het nieuwe logo te zien. Het is eens iets anders dan een oude vertrouwde blogpost of een droog persbericht. Dit zou bovendien een hint kunnen zijn dat de nieuwe Microsoft Edge browser bijna klaar is voor een officiële lancering.

Wat de gedachtegang is achter het logo mag je zelf uitmaken. Het nieuwe icoontje lijkt wat op een groen-blauwe golf dat kan verwijzen naar "surfen op het internet".

Misschien krijgt de nieuwe Edge-browser wel een plekje in onze lijst met beste browsers van 2019

Via The Verge