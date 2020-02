Met Google 'profile cards' bepaal jij wat mensen zien als ze je opzoeken

Google's 'kennis panel' kaarten verschijnen bovenaan de resultatenpagina, als je zoekt op bekende mensen. Als je bijvoorbeeld als zoekopdracht Barack Obama invoert, krijg je een overzicht te zien van informatie die van Wikipedia is gehaald, wat belangrijke informatie en links naar social media profielen en meer.

Nu lijkt het erop dat Google van plan is om iedereen een vergelijkbare profile card te geven. Deze kaarten kun je aanpassen, dus het is mogelijk om te bepalen wat mensen over je te weten kunnen komen als ze jouw naam invoeren als zoekopdracht.

Hoewel er nog geen officiële aankondiging is gedaan, stuitte Android Police op drie Google-pagina's die gaan over de kaarten en de functies die ze bieden. De profile cards onderscheiden zich van kennispanels van beroemdheden die je kunt aanpassen, en kunnen gezien worden als vervanging voor de profielen op het nu niet bestaande Google+.

Hoewel de kaarten nog niet wereldwijd beschikbaar zijn, heeft Google al toegang gegeven aan sommige delen van de wereld. Op een van hun ondersteuningspagina's legde Google het volgende uit: "Deze feature is alleen beschikbaar voor sommige mensen in India, die hun taal op Engels hebben ingesteld. De functie is nog niet beschikbaar op de desktop."

De ondersteuningspagina's leggen uit dat degenen die toegang hebben tot de profile card functie, hun kaart kunnen bewerken via hun mobiele telefoon. Google legt uit dat je hiervoor alleen naar google.com hoeft te gaan, vervolgens log je in op je account en zoek je naar 'Bewerk mijn zoekkaart', daarna klik je op 'Bewerken'.

Gepersonaliseerde publieke profielen

Je kunt profile cards niet alleen bewerken, ze zijn ook optioneel. In tegenstelling tot beroemdheden, zal Google niet automatisch kaarten creëren voor individuen. En het bedrijf zegt ook dat het mogelijk is om ze te verwijderen, als je van gedachten verandert en hem toch niet wil.

Het blijkt dat content gekeurd wordt, aangezien Google uitlegt dat bepaalde taal en content niet acceptabel is. Belangrijk is dat Google ook benadrukt dat het "geen garantie geeft dat je kaart opduikt in Google Search". Het bedrijf voegt hier het volgende aan toe: "Hoe meer informatie je plaatst in je kaart, hoe groter de kans dat hij verschijnt in de Google Search resultaten".

Het is niet duidelijk of deze functie wordt uitgerold naar andere landen, of dat het alleen beschikbaar blijft voor de smartphone, maar hopelijk vertelt Google er binnenkort meer over.

Via Android Police