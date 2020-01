Facebook dark mode voor desktop wordt vanaf nu uitgerold

Als het uiterlijk van de Facebook-website je niet bevalt, is er goed nieuws: het sociale netwerk heeft een nieuwe look die momenteel wordt uitgerold naar een selecte groep gebruikers.

Facebook kondigde eerst aan dat het van plan was om in april een vernieuwde versie van zijn desktopsite te lanceren, en nu krijgen sommige gebruikers er al toegang toe. Naast een schonere, minder rommelige look zijn er ook nieuwe pictogrammen en de uiterst belangrijke optie om over te schakelen naar de dark mode of donkere modus.

De vernieuwde look van de website sluit aan bij het herontwerp van de mobiele apps van Facebook. Dezelfde nieuwe pictogrammen en een schonere lay-out zijn nagebootst voor een consistente ervaring op alle apparaten.

Toen Facebook vorig jaar voor het eerst over het herontwerp sprak, verwees het naar de nieuwe look als FB5 (of Facebook versie 5). Nu wordt een klein percentage van de door het bedrijf geselecteerde gebruikers uitgenodigd om "the New Facebook" te testen, aldus CNET.

Eindelijk een nieuwe look

Als je deel uitmaakt van de testgroep, wordt deze keuze de volgende keer dat je inlogt op Facebook op het bureaublad als een pop-up getoond. Het standaard uiterlijk van het herontwerp is helderder dan de huidige versie van de site, maar er is ook de optie voor de donkere modus waar zo veel mensen om hebben gesmeekt. Die optie vind je terug in het instellingenmenu.

Iedereen die toegang heeft gekregen tot het Nieuwe Facebook wordt uitgenodigd om feedback te geven aan het bedrijf, wat aangeeft dat er nog steeds wijzigingen kunnen worden aangebracht, afhankelijk van wat gebruikers erover te zeggen hebben.

Er is geen officiële datum voor een bredere uitrol, maar het herontwerp zou dit voorjaar breder moeten worden gelanceerd.