Google kondigt nieuwe zoek- en vertaalfuncties aan

Google heeft veel nieuwe verbeteringen aangekondigd voor de verschillende diensten. Een daarvan is Multisearch, waarbij je tegelijkertijd met een foto en tekst kan zoeken en een nieuwe vertaalfunctie.

Op het ‘Search On’-evenement (opens in new tab) van Google heeft het bedrijf ook nieuwe updates voor zijn zoekdiensten aangekondigd, met betere manieren om het juiste product te vinden als je online wil winkelen. Google Maps heeft ook een update gekregen en gebruikers zouden nu betere aanbevelingen moeten krijgen voor plaatsen en bedrijven.

Google is aan de trage kant met het introduceren van functies die Microsoft en Apple al hebben uitgebracht. Zo hebben iOS 16 en de eerste grote Windows 11-update ondersteuning voor Live Ondertiteling en betere toegankelijkheidsfuncties.

Search On was echter Google’s manier om te laten waar het bedrijf tot in staat is, en wat de nieuwe functies kunnen betekenen voor hun gebruikers.

Multisearch en Vertalen zijn de grote hoogtepunten

(Image credit: TechRadar)

Met Multisearch kun je tegelijkertijd zoeken met een afbeelding en een tekstblok, waardoor je gemakkelijker kan vinden waar je naar op zoek bent. Dit wordt momenteel wereldwijd uitgerold in het Engels en in de komende maanden wordt Multisearch ook beschikbaar in meer dan 70 talen.

Google Translate krijgt ook een update die niet alleen de vertaalde tekst toont, maar ook de vorige tekst wist en de achtergrond opnieuw invult met behulp van AI. Hierdoor ziet de vertaalde tekst eruit alsof het altijd al zo heeft gestaan.

Google heeft tegenover ons bevestigd dat deze update van Translate later dit jaar zal verschijnen, zowel op iOS- als Android-toestellen.

Er zijn al een heleboel verbeteringen die gebruikers aanspreken, zoals Live Ondertiteling of gebaren voor de Apple Watch, maar nu Multisearch en Translate binnenkort naar gebruikers worden uitgerold, zou Google wel eens een troef achter de hand kunnen hebben.