Microsoft bevestigt release datum voor grote Windows 10 update in 2022

Terwijl Windows 11 zijn eerste grote update krijgt, heeft Microsoft bevestigd dat een 22H2 update voor Windows 10 gepland staat voor oktober.

Als je op zoek bent naar grote updates en nieuwe features zonder Windows 11 te installeren, heb je pech. Microsoft heeft bevestigd dat het is gestopt de ontwikkeling nieuwe functies voor de vorige versie van Windows. De focus ligt nu volledig op Windows 11.

Voor deze update van 2022 kun je een aantal bugfixes en kleine verbeteringen verwachten die gebruikers de afgelopen maanden hebben ingediend. Microsoft zal waarschijnlijk dichter bij de lancering van volgende maand bevestigen wat de upgrade precies inhoudt.

Terwijl het Windows 10 zal ondersteunen tot 2025, zoals bevestigd in hun blog (opens in new tab), geeft Microsoft wel signalen dat je bij Windows 11 moet zijn voor alle nieuwe features.

Wacht niet tot 2025 om te upgraden

(Image credit: Microsoft)

Toegegeven, Windows 11 heeft al heel wat kritiek gehad, vooral op de Taakbalk die een van de belangrijkste veranderingen aan het Startmenu brengt. Er zijn gelukkig apps waarmee je deze naar wens kunt aanpassen, zoals Start11. Je kan hem zelfs terugveranderen naar de Windows 10 Taakbalk of naar een nog eerdere versie als je dat zou willen.

De verbeteringen gaan verder in de recente Windows 11 2022 update, met een verbeterde Snap lay-out om je vensters beter te ordenen. In een andere update krijgen we eindelijk tabbladen in de Verkenner, waardoor je bureaublad veel minder rommelig wordt als je bijvoorbeeld bestanden naar verschillende mappen sleept.