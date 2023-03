iPhone SE 4 maakt misschien zijn comeback met een OLED display

De iPhone SE 4 gaat een comeback maken... misschien. De bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo liet recentelijk in een Twitter-thread weten dat de techgigant begonnen is aan de ontwikkeling van de iPhone SE 4, twee maanden nadat dit toestel zogenaamd zou zijn gecanceld.

De reden waarom dit toestel in de eerste instantie zou zijn geschrapt, was volgens Kuo’s bericht op Medium (opens in new tab) omdat Apple graag zijn eerste eigen 5G-baseband-processor wilde toevoegen aan het nieuwe midrange toestel. Het bedrijf zou daardoor niet meer afhankelijk zijn van Qualcomm voor zo'n processor. Het bleek echter dat Apple's eigen chip niet goed genoeg was vergeleken met Qualcomm's technologie en daarom werd dat project begin januari gecanceld. Het lijkt er echter op dat Apple nu een andere oplossing heeft gevonden (opens in new tab). In plaats van dat het bedrijf een hele nieuwe chip gaat ontwikkelen, zou de iPhone SE 4 nu een soort aangepaste versie van de 6,1-inch iPhone 14 worden.

Kuo claimt dat het apparaat zal beschikken over een “baseband-chip geproduceerd door een 4nm-proces”. Wel zou deze chip alleen 'sub-6GHz 5G' ondersteunen en niet het snellere 'mmWave'-spectrum, net zoals het vorige model . De grootste verandering op het nieuwe toestel wordt volgens Kuo dat het toestel een "OLED display [krijgt] in plaats van een LCD". Een andere bekende analist genaamd Ross Young (opens in new tab) claimt dat het scherm zal worden gemaakt door de Chinese fabrikant BOE Technology. Als de ontwikkeling van deze nieuwe smartphone soepel verloopt, dan start de massaproductie van het toestel waarschijnlijk in de eerste helft van 2024.

Apple's plannen voor de toekomst

De rest van de Twitter-thread hint nog naar andere toekomstplannen van Apple. Kuo laat weten dat het nog onduidelijk schijnt te zijn of de iPhone 16-serie wel of niet gebruik zal maken van deze nieuwe processor van Apple zelf. Blijkbaar is het bedrijf tegen wat "technische obstakels" aangelopen omtrent "mmWave en satellietcommunicatie."

Als Apple het voor elkaar weet te krijgen om deze chip te produceren, dan zal de kloof tussen Apple en Qualcomm verder vergroten. Apple zal Qualcomm's hardware dan niet meer nodig hebben. Kuo speculeert zelfs dat de verschillende iPad- en Apple Watch-modellen ook hun Qualcomm-chips zullen inleveren voor de nieuwe chip als de massaproductie soepel verloopt.

Het is nog niet bekend welke functies van de iPhone 14 er verder eventueel nog worden overgenomen door de volgende iPhone SE. We weten dus niet of SOS-noodmeldingen via satelliet of specifieke hardware van de iPhone 14 ook op de iPhone SE 4 zullen verschijnen. De prijs voor het nieuwe toestel blijft ook een verrassing. De iPhone SE 3 lanceerde in mei 2022 voor een adviesprijs van minimaal 529 euro.

Op zoek naar een nieuwe telefoon? Bekijk dan vooral onze lijsten van de beste smartphones en de beste iPhones.