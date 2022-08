iPhone 14 Max: vervangt deze onbevestigde smartphone de iPhone 14 mini?

Apple’s iPhone 14 lineup zou nog wel eens een leuke toevoeging kunnen krijgen, want meerdere lekken suggereren dat er ook een iPhone 14 Max op de markt komt.

Echte Apple-fanaten snappen waarschijnlijk puur vanwege de naam wat de iPhone 14 Max voor hen betekent, maar in dit artikel zullen we duidelijk maken wat de bedoeling is van de nieuwe smartphone, en wat we precies gehoord hebben.

We kijken ook wat dit betekent voor de iPhone mini's, aangezien er geruchten rondgaan dat de Max de plaats inneemt van de iPhone 14 mini.

Wat is de iPhone 14 Max?

In het kort: de iPhone 14 Max is volgens de geruchten een grotere versie van de reguliere iPhone 14. Of anders gezegd, een goedkopere variant van de iPhone 14 Pro Max.

Net zoals de iPhone 14 waarschijnlijk net zo groot zal zijn als de iPhone 14 Pro, maar met mindere specs, geldt hetzelfde voor de iPhone 14 Max en de iPhone 14 Pro Max.

De geruchten gaan dat de reguliere Max een 6,7 inch OLED-scherm heeft en de telefoon heeft waarschijnlijk dezelfde resolutie als de iPhone 14 Pro Max. We gokken dat dit 1284 x 2778 pixels zijn zijn, aangezien dat de resolutie is van het scherm van de iPhone 13 Pro Max .

Waarin verschilt de Max dan wel met de Pro Max? Bronnen beweren dat de iPhone 14 Max een scherm krijgt met een 60Hz refresh rate, terwijl het scherm van de iPhone 14 Pro Max vrijwel zeker over 120Hz refresh rate beschikt. Dat verschil is gigantisch.

We hebben echter ook gehoord dat Apple op zijn minst een 120Hz scherm overweegt voor allebei de telefoons, dus wellicht krijgen we alsnog dezelfde refresh rate.

Een potentieel nog groter verschil tussen de twee iPhone 14-varianten is het design. De iPhone 14 Max krijgt waarschijnlijk hetzelfde ontwerp als de iPhone 13-serie , inclusief de iconische notch bovenaan het scherm. Veel lekken suggereren echter dat de iPhone 14 Pro Max een nieuwe look heeft met een punch-hole camera in plaats van de gebruikelijke notch.

Dit kan wellicht het enige noemenswaardige verschil zijn tussen de twee telefoons, want ten minste een gerucht suggereert dat beide telefoons een camera-opzet hebben met drie lenzen. De specs van elke camera kunnen wel onderling verschillen. De iPhone 14 Pro Max gebruikt waarschijnlijk Apple’s nieuwe chip: de A16 Bionic. De iPhone 14 Max houdt het waarschijnlijk bij de A15-chip die momenteel in de iPhone 13-serie te vinden is.

iPhone 13 mini (Image credit: TechRadar)

Vervangt de iPhone 14 Max de iPhone 14 mini?

De verschillende geruchten kunnen het onderling niet eens worden over de vraag of we wel of niet een iPhone 14 mini krijgen, en of de iPhone 14 Max de plek van de mini inneemt?

Afgezien van lekken en geruchten die suggereren dat er geen nieuwe mini komt, kunnen we ook kijken naar de verkoopcijfers van vorige mini’s. Naar verluidt presteren de mini-varianten slechter dan de rest van de iPhone 13- en iPhone-12-serie.

Er zijn op het moment maar weinig officiële cijfers bekend over de prestaties van de iPhone 13 mini, maar de iPhone 12 mini was goed voor slechts 5 procent van de totale verkoop van de iPhone 12-serie in de eerste helft van januari 2021 ( via Counterpoint (opens in new tab)).

En dan is er nog het feit dat de iPhone SE (2022) , met zijn 4,7 inch scherm als de 'kleine iPhone' van Apple gezien kan worden. Dit is weer een reden waarom het logisch zou zijn om over te stappen op de iPhone 14 Max.