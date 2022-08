iPhone 14 Pro kan enorme camera-upgrade krijgen

Tot nu toe hebben de meeste geruchten over de camera van de iPhone 14 Pro betrekking gehad op de hoofdcamera. Die zou namelijk geen 12MP-sensor, maar een 48MP-sensor hebben. Daar stopt het echter niet, want ook de groothoekcamera zou een noemenswaardige upgrade krijgen.

Volgens Ming-Chi Kuo (opens in new tab), bekend Apple-analist, gebruikt het bedrijf grotere 1,4 µm pixels in de groothoekcamera (opens in new tab) op de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. Dat is meer dan de 1,0µm pixels op de huidige modellen.

Deze nieuwe camera zal dan pixels hebben die ongeveer 40% groter zijn, en dat betekent dat deze camera veel beter zou moeten presteren bij weinig licht. Grotere pixels kunnen immers meer licht opvangen. Het aantal megapixels van de ultra-wide zou daarentegen wel hetzelfde blijven (12MP).

We zijn nu slechts een week verwijderd van de lancering van de iPhone 14 op 7 september, zien we steeds meer leaks. Gewoonlijk zijn die ook redelijk betrouwbaar, dus Kuo kan zeker gelijk hebben.

Analyse: hoe zit het met de zoomcamera?

Het lijkt erop dat de camera's van de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max een enorme upgrade zullen zijn. Zowel de hoofdcamera als ultra-wide worden verbeterd en we zien misschien 8K-video-opname.

Maar hoe zit het met de zoomcamera? Tot nu toe lijkt het erop dat die weinig tot geen upgrades zal krijgen. Dat betekent dat je waarschijnlijk opnieuw een 12MP camera met 3x optische zoom kunt verwachten.

De Samsung Galaxy S22 Ultra biedt daarentegen 10x optische zoom en de Pixel 6 Pro heeft 4x optische zoom. Zelfs goedkopere premium smartphone zoals de Motorola Edge 20 Pro hebben 5x optische zoom vandaag de dag.

Toch is het mogelijk dat we nog een jaar moeten wachten tot Apple zijn achterstand inhaalt. Er wordt namelijk nu al gesproken over een camera met 5x optische zoom in de iPhone 15.