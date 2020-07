'iOS 14 code verklapt nieuwe betaalmanier voor iPhone'

Betalen met je iPhone kan een zeer makkelijke en snelle bezigheid zijn, maar het ziet ernaar uit dat iOS 14 het nog een stukje makkelijker gaat maken. Ja, dat is mogelijk.

9to5Mac meldt dat in de code van iOS 14 een glimp op valt te vangen van een nieuwe functie. De ontwikkelaarsbèta van de opvolger van iOS 13 is nu op de markt, en toont gebruikers wat ons zoal te wachten staat later dit jaar, wanneer de officiële softwareversie op de markt komt.

De nieuwe iOS 14-functie heeft alles te maken met een nieuwe Apple Pay-feature. Je kunt met de camera van je iPhone een barcode of QR-code scannen, waarna je de optie krijgt om meteen het bonnetje te betalen.

Deze functie zou het zeer makkelijk maken om rekeningen te kunnen betalen in restaurants of bars, met als gevolg dat je nog minder tijd nodig zou hebben om te betalen aan de hand van deze contactloze betaalmethode.

Als je zelf moet betalen en de plaats in kwestie contactloos betalen aanbiedt, klinkt het niet meteen als een verbetering, maar alsof je juist meer tijd nodig hebt. De geschiedenis leert ons dat dit soort nieuwe technologische hoogstandjes na verloop van tijd steeds beter en slimmer ingezet kunnen worden.

Wel kan de technologie uitkomst bieden in sommige plekken op de wereld waar contactloos betalen nog niet zo heel erg populair is.

In de iOS 14 code viel ons verder een eigenschap van de feature op die wel degelijk een directe meerwaarde kan hebben: het is mogelijk om een QR-code op je scherm door te sturen naar je vriend. De vriend in kwestie kan vervolgens de code scannen om jou het benodigde bedrag door te sturen.

Dit alles klinkt een stuk makkelijker dan het openen van je bank-applicatie. Als jij en een vriend een iPhone gebruiken, wordt dit wellicht dé nieuwe manier van rekeningen vereffenen.

Het is de verwachting dat ergens deze maand er een publieke bèta van iOS 14 op de markt komt. De release van de officiële versie verwachten we ergens in september, ongeveer dezelfde tijd als we de iPhone 12 verwachten.