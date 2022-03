Hogwarts Legacy uitgelicht in State of Play deze week

Hogwarts Legacy krijgt een eigen State of Play-livestream op 17 maart. Gedurende de uitzending van twintig minuten, zijn meer dan veertien minuten gereserveerd voor de aankomende Harry Potter-game die op een PS5 draait. Ook krijgen we inzichten van een aantal ontwikkelaars van de game.

De State of Play is te bekijken om 22:00 uur CET op het Twitch- of YouTube-kanaal van PlayStation.

Vorige week was er ook een State of Play, met een wat meer Japanse focus. Deze stream onthulde de aankomende PS4- en PS5-releases Exoprimal, Valkyrie Chronicles en een co-op-uitbreiding voor Returnal. Ook kregen we een pre-launch-trailer van Ghostwire: Tokyo te zien. Die game verschijnt op 25 maart.

Analyse: wat kunnen we verwachten?

Hogwarts Legacy werd in 2020 officieel aangekondigd, maar toch is de game nog altijd een soort mysterie. De openwereld-RPG speelt zich af in de magische school Hogwarts in de 19de eeuw. Je verkent soortgelijke locaties die je kunt kennen uit de Harry Potter-boeken en -filmreeks. Je maakt toverdrankjes, spreekt spreuken uit en verbetert je magische talenten terwijl je het opneemt tegen duistere tovenaarskrachten.

Er is tot op heden slechts één trailer getoond, waardoor de State of Play deze week als geroepen komt. In een kwartier tijd krijgen we ongetwijfeld een beter beeld van de combat, personagecreatie en open wereld van de game.

Hogwarts Legacy verschijnt op PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One en pc, maar de State of Play zal waarschijnlijk ingaan op de exclusieve features voor de PlayStation-versies, zoals de haptische feedback en adaptieve triggers van de DualSense-controller.

Daarnaast is er nog de mogelijkheid dat de State of Play de releasedatum van de game bekendmaakt. Oorspronkelijk zou Hogwarts Legacy in 2021 verschijnen, maar de game werd vertraagd tot ergens dit jaar.

Hogwarts Legacy heeft tot controverse geleid door de connectie met Harry Potter-maker J.K. Rowling, die de afgelopen jaren veel kritiek heeft gekregen omdat zij transfobe opmerkingen zou hebben gemaakt.

In de veelgestelde vragen op de officiële website van de game staat het volgende: “J.K. Rowling is niet direct betrokken bij de creatie van de game". Een bericht van Bloomberg zegt dat Hogwarts Legacy ook transinclusieve personageopties bevat. Bloomberg stelt dat het streven naar inclusiviteit tot stand kwam als een reactie op de opmerkingen van Rowling.