Gotham Knights heeft een releasedatum gekregen

Gotham Knights van ontwikkelaar WB Games Montreal heeft zijn langverwachte releasedatum gekregen. Via Twitter zijn we op de hoogte gebracht dat we de straten van Gotham kunnen betreden op 25 oktober 2022. De game verschijnt op PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One en pc.

Aangezien de release van de game dicht bij Halloween ligt (31 oktober), zou het een hint kunnen zijn dat we een donkerder Batman-verhaal krijgen dan we eerder hebben gespeeld. Dit gegeven wordt ondersteund door de sinistere verhaaltrailer die Warner Bros. vorig jaar toonde tijdens DC FanDome.

Daarin kregen we de bevestiging dat het geheime genootschap van The Court of Owls de belangrijkste tegenstander zal zijn. The Court is een criminele organisatie die bestaat uit de elite van Gotham en heeft de macht over dodelijke moordenaars die bekendstaan als de Talons.

De trailer is hieronder te zien:

Deze louche organisatie is bereid om alles te doen wat nodig is om hun doelen te bereiken. Het lijkt erop dat Batmans bondgenoten weer wat werk te verrichten hebben, vooral als ze met The Court of Owls te maken krijgen zonder hun mentor.

Nu de film The Batman in de bioscoop draait, wil je misschien zelf in de rol van Dark Knight kruipen. Toch zal je misschien een beetje teleurgesteld zijn dat Bruce Wayne sterft voordat het hoofdverhaal van deze game begint.

In plaats daarvan draag je als speler het masker van Batgirl (Barbara Gordon), Robin (Tim Drake), Nightwing (Dick Grayson) of Red Hood (Jason Todd). Zij zijn er nu allemaal verantwoordelijk voor om Gotham veilig te houden.

Deze jonge helden zullen in rap tempo hun vaardigheden moeten ontwikkelen als ze een kans willen hebben tegen de nieuwe bedreigingen waar Gotham mee te maken krijgt.

Het is in elk geval bekend wanneer het tijd is voor de actie. Schrijf 25 oktober maar vast in je agenda.