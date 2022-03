Hogwarts Legacy: alles wat we weten over de Harry Potter-RPG

Hogwarts Legacy is een openwereldgame die spelers naar het Harry Potter-universum brengt. De RPG wordt ontwikkeld door Avalanche Software.

Harry Potter-fans kunnen in Hogwarts Legacy hun eigen avontuur creëren in een van de bekende locaties uit de film- en boekenreeks van J.K. Rowling. Hierbij kun je als speler afwijken van de tijdlijn uit die films en boeken om op een origineel verhaal in de jaren 1800 uit te komen.

We hoorden voor het eerst over het bestaan van Hogwarts Legacy in 2020. De game zou aanvankelijk in 2021 verschijnen, maar is vertraagd naar 2022.

Sinds de aankondiging van de vertraging van de game, hebben we weinig van de game vernomen. Warner Bros. heeft echter bevestigd dat de Harry Potter-RPG nog altijd op de planning staat voor dit jaar (hoewel er wel nieuwe geruchten rondom een vertraging rondgaan). We verwachten dat we de komende maanden meer horen over de game, zoals of het recente gerucht van een release in september klopt.

Er zijn niet enorm veel harde feiten over Hogwarts Legacy te delen, maar we hebben genoeg geruchten om met je te delen. Hieronder lees je alles wat we tot nu toe over Hogwarts Legacy weten.

Hogwarts Legacy: releasedatum

Hogwarts Legacy staat gepland voor release in 2022. De Harry Potter-RPG verschijnt op de Xbox Series X, Xbox Series S en Xbox One, PS5 en PS4, en pc. Een officiële releasedatum is nog niet bevestigd.

Aanvankelijk meldde Bloomberg dat Hogwarts Legacy naar next-gen consoles zou komen in 2021. Aan het begin van dat jaar werd de game echter vertraagd naar 2022. Uitgever Portkey Games zei toen dat er meer tijd nodig was om de game in topvorm te krijgen.

Hoewel er contrasterende geruchten over de releasedatum zijn, lijkt de Harry Potter-RPG nog altijd dit jaar te verschijnen. In januari plaatste het officiële Twitter-account van Warner Bros. Brazilië een thread over de aankomende gamereleases van het bedrijf. Hieronder bevinden zich naast Hogwarts Legacy ook Gotham Knights en Multiversus. De CEO van WarnerMedia, Jason Kilar, tweette een soortgelijk Twitter-draadje.

Op de Wizarding World-website is ook te lezen dat Hogwarts Legacy in 2022 verschijnt. Daarnaast beweert leaker AccountNGT (die vaker met juiste berichtgeving rondom deze game komt) op Twitter dat de ontwikkeling soepel verloopt en dat Hogwarts Legacy in Q3 2022 moet verschijnen. Dit zou tussen juli en september moeten zijn.

Enige tijd hierna claimt AccountNGT dat de Harry Potter-RPG in september verschijnt. Een trailer met daarin de skills en vaardigheden zouden worden vertoond tijdens een nog onbevestigd PlayStation-evenement dat in maart zou moeten plaatsvinden. De leaker zegt er wel bij het nieuws met een korrel zout te nemen voordat het officieel is bevestigd.

Het lijkt er momenteel op dat Warner Bros. nog altijd van plan is om Hogwarts Legacy dit jaar uit te brengen.

Het gerucht dat de game in september verschijnt, wordt bijgestaan door de aankondiging van begeleidend kunstboek met de naam "The Art and Making of Hogwarts Legacy", die ook in september 2022 wordt verwacht. Hierna tweette AccountNGT dat een release op 1 september "meer en meer waarschijnlijk" is. Toch is er nog altijd geen officiële datum bevestigd.

Trailer

Onthullingstrailer

Er is tot nu toe slechts één trailer voor Hogwarts Legacy. Deze korte video is getoond tijdens de onthulling van prijs en releasedatum van de PS5 in september 2020. Het toont een magische wereld vol interessante wezens.

Gameplay en setting

Hogwarts Legacy moet een "immersieve, openwereld-RPG" worden die zich afspeelt in de tovenaarswereld van de jaren 1800. Het speelt zich af op de Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry.

Volgens de omschrijving van de game op de officiële website is "jouw personage een student die de sleutel heeft tot een oud geheim dat dreigt de tovenaarswereld te vernietigen". Als speler ontvang je een verlate toegangsbrief tot Hogwarts, waarna je erachter komt dat je Ancient Magic beheerst. "Alleen jij kan bepalen of je dit geheim wilt bewaren voor ieders bestwil, of toe wilt geven aan de verleiding van meer sinistere magie", luidt de omschrijving.

In Hogwarts Legacy kunnen spelers hun eigen personage creëren en aanpassen. Daarnaast is het mogelijk om toverdrankjes te brouwen, spreuken te leren uitvoeren, je talenten te verbeteren en vrienden te maken. Ook kun je het opnemen tegen Dark Wizards om "het lot van de tovenaarswereld te bepalen".

Naar verluidt komt er een moraliteitssysteem naar de game. In de officiële lijst met veelgestelde vragen is te lezen dat spelers tijdens het gamen beslissingen moeten maken. "Spelers zullen missies en scenario's doorlopen waarbij ze voor moeilijke beslissingen staan en moeten bepalen waar zij voor staan."

Nieuws en geruchten

(Image credit: Warner Bros.)

Release in september?

Recente berichten suggereren dat Warner Bros. Games en ontwikkelaar Avalanche Software Hogwarts Legacy in september 2022 willen uitbrengen.

AccountNGT heeft in een reeks tweets gezegd dat de game die maand moet verschijnen. The Rowling Library heeft aangekondigd dat de game een begeleidend kunstboek krijgt met de titel “The Art and Making of Hogwarts Legacy”. Deze verschijnt ook in september en staat de geruchten voor de releasedatum van de Harry Potter-RPG bij.

The Rowling Library zegt dat het kunstboek dat wordt uitgegeven door Insight Editions op 6 september verschijnt. "Hoewel het niet bevestigd is, kan de publicatiedatum samenhangen met de releasedatum van de videogame, welke nog steeds onbekend is."

AccountNGT zei daarna op Twitter dat een releasedatum op 1 september "meer en meer waarschijnlijk" is. Gameredacteur Tom Henderson meldt daarnaast in een YouTube-video dat “Warner Bros. van plan is om meer te onthullen over Hogwarts Legacy, welke naar verluidt in Q3 of Q4 van 2022 moet verschijnen.”

Aangezien 1 september bij Harry Potter-fans bekendstaat als “Back to Hogwarts Day” (de dag dat Hogwarts-studenten terugkeren naar school), zou het logische releasedatum zijn voor de game. Momenteel is er echter nog niets bevestigd door Warner Bros. Games of Avalanche Software.

Meer details volgen in 2022

Ontwikkelaar WB Avalanche zegt dat er in 2022 updates komen over Hogwarts Legacy.

In december 2021 plaatst de studio een tweet waarin het stelt ernaar uit te kijken om "meer nieuws en updates over Hogwarts Legacy" te kunnen delen "volgend jaar". Wanneer dit exact het geval is, is nog niet bekend.

Happy Holidays from the Avalanche team! We're excited to share more news and updates on Hogwarts Legacy next year.

Nieuwe trailer onderweg?

Mogelijk is er een nieuwe trailer voor Hogwarts Legacy in aantocht. Volgens leaker AccountNGT kunnen we "zeer binnenkort" een nieuwe trailer verwachten.

Anyway, things got moving for #HogwartsLegacy today, I'm expecting the trailer very soon.

Red Kite Games en Sumo Digital helpen een handje

Sumo Digital heeft aangekondigd dat twee van zijn studio's meewerken aan de ontwikkeling van Hogwarts Legacy. In een recent Twitter-bericht bevestigt Sumo Digital dat Sumo Nottingham en Red Kite Games beide meewerken aan de game en dat ze "met de teams bij Warner Bros. Games en Avalanche Software hard werken aan een magisch nieuw avontuur onder het Portkey Games-label".

We are very excited to share the news that two of our studios - @RedKiteGames and Sumo Nottingham - are involved in the upcoming Hogwarts Legacy videogame.

Afwezig bij The Game Awards

Het is al een tijdje stil als het gaat over Hogwarts Legacy. Veel mensen dachten dat de game een opwachting zou maken tijdens de Game Awards 2021. De game was echter nergens te bekennen tijdens het evenement.

Leaker Millie A retweette een bericht van LatestPS5 waarin staat dat Warner Bros. een "late beslissing" maakte om Hogwarts Legacy toch niet te tonen. Naar verluidt zouden de beelden van de Harry Potter-RPG zijn vervangen door de Wonder Woman-trailer. Er staat verder in dat Hogwarts Legacy "naar verwachting wordt getoond tijdens een aankomend PlayStation-evenement".

Hogwarts Legacy was last shown over a year ago. It was shown right in the middle of the whole J.K media backlash. The game was victim to that.WB are being very careful with this game. For now though, It looks like hesitancy and caution is winning.

Kun je kiezen voor de Dark Arts?

Hogwarts Legacy maakt het misschien wel mogelijk om voor de donkere kant van de tovenaarswereld te kiezen. In een inmiddels verwijderde tweet van Hogwarts Legacy-schrijver DC Allen besprak hij dat de mogelijke leeftijdsclassificatie mogelijkheden bracht voor de Harry Potter-game om de Zwarte Kunsten in de titel te verwerken (de verboden magie die enkel door krachtige vijandige tovenaars wordt gebruikt).

Toen hem werd gevraagd of het mogelijk was om te moorden in de nieuwe game, antwoordde de schrijver (bewaard door Comicbook.com):

"Mag je niet moorden in games voor 16 jaar en ouder? Ik denk dat je de slechteriken in Horizon Zero Dawn kon vermoorden, het was echter niet heel bloederig. Ik denk niet dat ik je antwoord direct kan beantwoorden, maar in de trailer kun je zien dat er zich een hoop kwaadaardigheid afspeelt in de tovenaarswereld."

Inmiddels is het bevestigd dat vijandige tovenaars in Hogwarts Legacy Dark Magic zullen gebruiken. In een PlayStation Blog-bericht is te lezen dat het mogelijk is om te “duelleren tegen een dodelijke donkere heks".

Daarnaast gaan er geluiden rond dat er een moraliteitssysteem naar de game komt, wat de deur op een kier zet als het gaat om het gebruiken van de dodelijke Avada Kedavra-spreuk. Dat is een interessante toevoeging voor spelers die zich aan de kant van de donkere magie willen wagen.

Kies je eigen afdeling

Het lijkt erop dat je aan het begin van Hogwarts Legacy niet in een afdeling wordt geplaatst door een sorteerhoed. In de veelgestelde vragen van de officiële website van de game is te lezen dat "spelers hun eigen afdeling kunnen kiezen". Het is niet duidelijk of je jouw keuze op een later moment in de game kunt wijzigen.

Transgender-inclusieve personages

Hogwarts Legacy maakt het mogelijk om een transgender-inclusief personage te maken. Dat meldt Bloomberg.

In het bericht is te lezen dat ingewijden hebben onthuld dat het mogelijk is om het lichaam, de stem en het geslacht aan te passen. Spelers kunnen kiezen uit een mannelijke of vrouwelijk klinkende stem, ongeacht het gekozen lichaamstype. Daarnaast kunnen ze kiezen of ze een heks of tovenaar willen zijn. Je komt dan in de bijbehorende slaapzaal terecht en wordt zo aangesproken door andere personages in de game.

Volgens Bloomberg is de toevoeging van inclusiviteit het resultaat van sommige leden van het ontwikkelaarsteam, naar aanleiding van enkele controversiële uitspraken die J.K. Rowling (de schrijver van de Harry Potter-reeks) deed.

"Leden van het ontwikkelaarsteam van Hogwarts Legacy hebben gevochten om de game zo inclusief mogelijk te maken, waardoor je zelfs een transgenderpersonage kunt maken", is te lezen in de berichtgeving.

J.K. Rowling lijkt weinig inbreng te hebben

Volgens Bloomberg heeft auteur J.K. Rowling niet veel inbreng als het gaat om de creatie van de game. In de FAQ is te lezen dat de schrijfster "niet direct betrokken is bij het maken van de game", hoewel de titel wel is "gebaseerd op de Wizarding World van J.K. Rowling".