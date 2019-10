'Google Pixel 4 krijgt Live Caption, officiële afbeelding gelekt'

Het ziet ernaar uit dat we over één aspect meer weten als we het hebben over de Google Pixel 4. De presentatiedatum staat gepland voor 15 oktober, maar heel veel geheimen zal de fabrikant waarschijnlijk niet meer in petto hebben.

Een van de features die geheim moesten blijven, is Live Caption. Althans, geheim: de feature zelf is samen gepresenteerd met Android 10, maar is vooralsnog niet terug te vinden op een van de Pixels of een andere smartphone met Android 10.

Live Captions blijkt wel onderweg naar de Google Pixel 4 en Pixel 4 XL, zo valt te lezen in de bevindingen van XDA Developers. Met Live Captions vertaalt de telefoon in realtime video- en audioberichten voor je.

De nieuwe functie van Android 10 toont veel gelijkenissen met Live Transcribe. Waar laatstgenoemde echter live meeluistert wat mensen om je heen zoal te zeggen hebben en een vertaling hiervan op je scherm toont, vertaalt Live Caption audio van videomateriaal, podcasts, en andere bronnen met audio. De feature leent zich uitstekend voor mensen met een gehoorbeperking, of wanneer je even niet in staat bent om audio te luisteren, bijvoorbeeld omdat je op kantoor bent.

Hoewel Google de feature al in mei aan heeft gekondigd op haar Google IO 2019 evenement, ontbreekt nog elk spoor van de functie in de huidige smartphones die op Android 10 draaien. XDA heeft echter een Live Caption APK van een Pixel 4 XL weten te bemachtigen en deze geïnstalleerd op een Pixel 2.

Met Live Caption wist de Pixel 2 audio te vertalen in tekst op diverse applicaties, waaronder YouTube, Netflix, Google Podcasts en Google Foto's. De functie kan onder meer gevloek weglaten, en een instellingenmenu toont zich wanneer je het volume aanpast. De ondertitels verschijnen als een overlay, en je kunt de tekst neerzetten op het display waar jij dat wil.

Het heeft er alle schijn van dat Live Captions ook in de officiële versie van de Google Pixel 4 telefoons zit verwerkt. Of een uitrol naar andere Android 10 smartphones in de planning is, dat durven we op dit moment nog niet te zeggen.

Google Pixel 4 persafbeelding

(Image credit: Evan Blass)

Naast het nieuws over Live Caption is er nog een ander Pixel 4 nieuwtje opgedoken vandaag: de officiële persafbeelding van het toestel is gelekt. De foto is verspreid door bekende leaker Evan Blass, waardoor we durven te stellen dat het materiaal echt is.

De Pixel 4 in de afbeelding krijgt de kleur 'Just Black' mee, en die lijkt ook wel heel toepasselijk. Zoals verwacht is er boven een iets dikkere rand aanwezig dan je gewend bent van nieuwe smartphones. Dit heeft te maken met de geavanceerde bewegingssensor die in de Pixels verwerkt is.

Ook interessant is de achtergrond die op de telefoon geïnstalleerd staat. In voorgaande jaren koos Google vaak voor wat abstractere afbeeldingen. Na witte Pixel 3 achtergrond is er nu een kleurrijker geheel te vinden met de letters 'P4', verwijzend naar de Pixel 4 serie.