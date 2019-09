'Google Pixel 4 Motion Sense werkt in Nederland en België'

Met nog enkele weken te gaan tot de officiële release lekt er steeds meer uit over de aanstaande Pixel telefoons van Google. De Google Pixel 4 serie is op papier een stuk interessanter dan de Pixel 3 lijn, alleen al vanwege Project Soli, een interactieve radartechnologie.

Project Soli zorgt ervoor dat gebruikers aan de hand met handgebaren diverse acties kunnen uitvoeren op de verwachte Google Pixel 4 en Pixel 4 XL. Denk hierbij aan muziek afspelen, een volgend nummer selecteren, het volume aanpassen, scrollen door een website en ga zo maar door.

Google zelf zal de technologie verkopen onder de naam Motion Sense. Uit een artikel van 9to5Google blijkt dat ook Nederland en België mogen rekenen op een Pixel 4 telefoon met Motion Sense. De radartechnologie is niet overal bruikbaar. Onder meer Japan, Mexico en Nieuw-Zeeland vallen buiten de boot.

De lijst is afkomstig uit het APK-bestand van Motion Sense, gevonden op een Google Pixel 4 exemplaar van Nextrift. Deze site zette eerder al een Google Pixel 4 preview live, waardoor je ervan uit kunt gaan dat de lijst vrijwel volledig klopt.

Google Pixel 4 Motion Sense

Motion Sense van de Google Pixel 4 werkt met signalen tussen frequenties van 57GHz en 64GHz. Dit houdt in dat er toestemming nodig is van landen om deze technologie te mogen gebruiken. Hoewel de gebruikte radargolven sterker zijn dan tot nu toe was toegestaan door de FCC, zou er slechts een minimaal risico zijn op schadelijke interferentie voor andere gebruikers in hetzelfde spectrum.

Helemaal nieuw is de technologie niet. Eerder dit jaar verwelkomden we al de LG G8s ThinQ met een vergelijkbare feature. Deze is echter niet zo geavanceerd als de Soli radartechnologie van Google. Ook de Huawei Mate 30 Pro gebruikt een soort radartechnologie.

De Google Pixel 4 presentatie vindt plaats op 15 oktober. Naast de Soli radartechnologie verwachten we ook dat de techgigant voor het eerst meerdere lenzen gaat gebruiken aan de achterzijde, waaronder een telelens en groothoeklens. Het gelekte design doet ons nog het meeste denken aan de iPhone 11 Pro Max.