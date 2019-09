Google Pixel 4 XL onthuld in drie hands-on video's

Vorig jaar was er ten tijde van de Google Pixel 3 en Pixel 3 XL presentatie nog maar weinig nieuws onder de zon te melden. Maanden van tevoren lekten er al foto's uit over deze apparaten, evenals de specificaties. In 2019 lijken de leaks echter nog een gradatie of twee erger. Zo zijn er deze week alleen al drie(!) video's op het wereldwijde web te vinden die de nieuwe smartphones van Google onder de loep nemen.

Opvallend is dat er in de nieuwste video's enkel wordt gesproken over de Google Pixel 4 XL, maar van de kleinere Pixel 4 ontbreekt elk spoor. De verschillen qua design en specificaties zijn waarschijnlijk verwaarloosbaar tussen de twee, dus een groot gemis is het niet. Hoewel in geen van de video's Engels wordt gesproken, zien we via de reacties dat er, buiten dat de kleuren Zwart, Wit en Koraal te zien zijn, weinig nieuws wordt gemeld.

De video bevestigt de geruchten dat de Google Pixel 4-serie beschikt over een schermververssnelheid van 90 hertz. Om de accuduur te rekken voegt Google ook een optie toe om de telefoon eigenhandig te laten wisselen tussen de standaard 60 hertz en minder energiezuinige 90 hertz, afhankelijk van welke content je bekijkt. Dat deze ververssnelheid veel energie verbruikt, blijkt wel uit de accuduur van de OnePlus 7 Pro.

Een andere feature die we nog niet in voorgaande Pixels zagen is de Opname-applicatie. Of de app in staat is om zowel externe audio als interne audio opneemt, durven we op dit moment nog niet te zeggen. Het zal waarschijnlijk niet lang duren voordat daar weer een lek over opduikt.

De camera-applicatie lichten de Vietnamezen ook uit, en we merken op dat de interface voorzien is van een nieuwe lik verf. Ook is de nachtmodus sterk verbeterd, evenals de voorbeeldafbeeldingen geschoten op de Pixel 4 XL.

Een ander vooraf geïnstalleerde app genaamd Pixel Thema's doet ons vermoeden dat er meerdere thema's ter beschikking gesteld worden. Een speciaal thema genaamd Ambient EQ zou een speciale optie kunnen zijn die zich aanpast aan de kleuren van je omgeving.

Een detectie-applicatie bevestigt dat de Pixel 4 XL beschikt over een 6,23 inch display met een resolutie van 3040 bij 1440 pixels. Er zijn twee cameralenzen aan de achterzijde gemonteerd: een Sony IMX363 12,2 megapixellens met een f/1,7 diafragma, en een Sony IMX481 16-megapixeltelelens.

In termen van specificaties lijkt het gerucht dat de Pixel 4 XL 6GB RAM in huis heeft waar te zijn. Uit de doos is er naar verluidt minimaal 128GB intern opslaggeheugen aanwezig.

We vinden het vreemd dat de Soli-navigatie volledig ontweken wordt in de gelekte video's. Wat dat betreft is er dus waarschijnlijk nog één nieuw iets dat Google over een maand mag gaan presenteren...