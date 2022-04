Gelekte Google Pixel 7 Pro-renders tonen opvallende kleurkeuze

We verwachten de Google Pixel 7-reeks pas in oktober te zien, maar er zijn al leaks opgedoken. Nu zijn er een aantal renders verschenen, deze tonen de Pixel 7 Pro in een lichtblauwe tint.

De afbeeldingen zijn gedeeld door MyDrivers, maar de bron van het ontwerp is onduidelijk. Neem het nieuws daarom met een korrel zout.

De foto's tonen een ontwerp wat lijkt op degene die we in een ouder leak hebben gezien. Het grote camerablok op de achterkant doet ons denken aan de Pixel 6 Pro.

Het toestel lijkt wederom uitgerust te zijn met drie camera’s op de achterkant. Al zijn er deze keer twee lenzen samen gegroepeerd (mogelijk de groothoek- en ultragroothoeklens) terwijl de telefotocamera rechts daarvan zit.

Het grote visuele verschil ten opzichte van de Pixel 6 Pro en de oudere Pixel 7-leaks, is het kleurenschema met een zilveren camerablok.

Deze staat in contrast met de blauwe achterkant. Het merendeel hiervan is lichtblauw, terwijl de tint aan de bovenkant iets donkerder is.

De zijkanten hebben dezelfde zilveren kleur als het camerablok. Al met al is het een stijlvol uiterlijk wat er redelijk vergelijkbaar uitziet met de Pixel 6-reeks. Met name het camerablok springt eruit.

Analyse: we weten niet of het klopt

Het design is zeker aantrekkelijk, maar we weten nog niet of de leaks kloppen. Ondanks dat het ontwerp lijkt op die uit oudere geruchten, is het onduidelijk wat de bron van het design is.

Daarnaast heeft het ontwerp wat grote randen. Het lijkt ons niet waarschijnlijk dat Google dat zou doen met een definitief ontwerp. De kleur past wel enigszins, het bedrijf kiest mogelijk een bijzondere kleur uit om het ontwerp te onderscheiden van de voorgangers.

