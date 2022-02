Google Pixel 7 en 7 Pro-leak geeft ons eerste onofficiële renders

Als we de releaseschema's van de vorige Pixels mogen volgen, dan zullen we pas rond oktober iets van officiële beelden van de toestellen zien verschijnen. Er zijn nu echter al onofficiële renders van de Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro opgedoken, waarmee we een eerste blik krijgen op de aankomende toestellen.

De afbeeldingen zijn afkomstig van Steve Hemmerstoffer, die op Twitter ook wel bekend staat als OnLeaks. Hij deelde de HD-renders van de Pixel 7 via Carhp, en die van de Pixel 7 Pro via Smartprix.

Deze renders suggereren dat de Google Pixel 7-reeks qua uiterlijk niet veel zal verschillen van de Google Pixel 6-serie, op enkele kleine aanpassingen na.

Om te beginnen zijn de dubbele kleuren die we ook in de Pixel 6-reeks zagen nog steeds aanwezig, net als het uitstekende horizontale camerablok dat over de hele breedte van de achterkant loopt. Het ziet er wel naar uit dat Google het net als bij de Samsung Galaxy S21 Ultra vlot laat overlopen in de rest van de behuizing, waardoor het een meer afgewerkte uitstraling krijgt.

Afbeelding 1 van 3 Een onofficiële render van de Google Pixel 7 Pro (Image credit: OnLeaks / Smartprix) Afbeelding 2 van 3 Een onofficiële render van de Google Pixel 7 Pro (Image credit: OnLeaks / Smartprix) Afbeelding 3 van 3 Een onofficiële render van de Google Pixel 7 (Image credit: @OnLeaks / Carhp)

Als we de afbeeldingen mogen geloven, dan lijkt Google bij de Pixel 7 Pro de lichte afbuiging op het scherm te behouden die we ook bij de Pixel 6 Pro zagen.

Het camerablok bevat mogelijk een drievoudige lensmodule met een hoofdcamera, een periscoop-telefoto-camera en waarschijnlijk ook een groothoeklens.

De Google Pixel 7 Pro meet mogelijk 163 x 76,6 x 8,7mm (wat 11,2mm wordt bij het camerablok), en het toestel komt naar verluidt met een 6,7 of 6,8 inch display.

De standaard Google Pixel 7 zou dan mogelijk 155,6 x 73,1 x 8,7mm meten, wat 11,4mm wordt bij het camerablok. Het scherm zou hier volgens de berichten tussen 6,2 en 6,4 inch liggen. Daarnaast zou de smartphone ook gebruikmaken van de nieuwe versie van de Google Tensor-chipset, wat weinig verrassend is.

Het leak meldt nog enkele andere specs. Zo komt het toestel met een dual-lens 50MP camera achteraan, een 8MP selfiecamera, 512GB opslag, een 5.000mAh batterij en de keuze uit zwarte, blauwe, witte of koraalkleurige tinten.

We moeten dit echter wel allemaal met de nodige korreltjes zout nemen. Ook al is de informatie afkomstig van een betrouwbare leaker, het is toch nog vrij vroeg voor nieuws rond de Pixel 7. Er kan dus nog veel veranderen voor oktober.

Analyse: tijd om naar de software te kijken

Gezien het opvallende en speciale ontwerp van de Pixel 6-reeks, lijkt het ons wel geloofwaardig dat Google dit ook voor de Pixel 7 behoudt. We hopen echter wel dat we de nodige aanpassingen aan de software zien verschijnen. De Pixel 6-reeks heeft immers al met meerdere bugs en andere software-problemen te kampen gehad.

Er blijven steeds nieuwe problemen opduiken, waardoor het moeilijk wordt om positief te blijven over het vlaggenschip van Google, hoe indrukwekkend de hardware ook is. Hopelijk is dit dus bij de Pixel 7-reeks dus niet het geval.