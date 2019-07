De beste laptop van 2019: onze lijst met de 15 beste laptops van dit jaar

In deze koopgids met de beste laptops van 2019 hebben we bij TechRadar een heel arsenaal aan fantastische laptops verzameld die aantrekkelijk zijn voor heel wat gebruikers. Er is voor ieder wat wils in deze toplijst!

Dus we hebben de beste Ultrabooks en premium laptops gevonden, samen met de beste Macs, Chromebooks en budget Windows-tablets. Op deze pagina vind je ook de beste gaminglaptops en 2-in-1 laptops.

We hebben ervoor gezorgd dat deze lijst gevuld is met de beste laptops met geweldige onderdelen voor elke prijs, zodat jij de beste laptop kan vinden, wat je budget ook mag zijn. En denk eraan: je hoeft geen fortuin uit te geven om een van de beste laptops op de markt te krijgen.

Elke laptop in deze lijst is getest bij TechRadar, dus je kan erop vertrouwen dat ze je tijd en geld waard zijn. Alleen het beste van het beste komt op deze lijst, dus je moet je geen zorgen maken over een zure nasmaak. Bovendien hebben we ook onze exclusieve prijsvergelijker toegevoegd zodat je er zeker van bent dat je de beste laptopdeal krijgt.

En we updaten deze lijst met de nieuwste en beste laptops wanneer we ze reviewen. Dus hier vind je de nieuwste laptops, als ze een plaats op lijst verdienen alleszins.

De beste laptops van 2019:

1. Huawei MateBook 13

Onze keuze voor de beste laptop ter wereld

CPU: 8e generatie Intel Core i5 – i7 | Grafische kaart: Intel UHD Graphics 620 , Nvidia GeForce MX150 2GB GDDR5 | RAM: 8GB | Scherm: 13 inch 1440p (2.160 x 1.440) | Opslag: 256GB - 512GB SSD

Geweldige prestaties

Nvidia grafische kaart

Uitstekende waarde

Maar 8GB RAM

Geen Thunderbolt 3

Huawei heeft het wederom klaargespeeld, en zijn nieuwste laptop staat bovenaan onze lijst met beste laptops van 2019. Net zoals de Huawei MateBook X Pro komt de MateBook 13 met enkele van de nieuwste onderdelen, waaronder een discrete Nvidia MX150 grafische kaart en een prachtig lichtgewicht ontwerp dat je zou verwachten bij dure laptop. Het feit dat de MateBook 13 zoveel aanbiedt, maar toch met een indrukwekkend lage prijs komt (in vergelijking met de concurrentie voor Ultrabooks zoals de XPS 13 hieronder) maakt hem tot onze beste laptop van het moment. Je mist dan wel enkele handigheidjes hier en daar om zo'n competitieve prijs te krijgen, maar in het algemeen is dit de vlaggenschiplaptop die het meeste waar voor je geld biedt. Als je op zoek bent naar iets meer toeters en bellen, zoals supersnelle Tunderbolt 3-poorten en een 4K-scherm, dan is de Dell XPS 13 of de MacBook Pro (die ook in deze lijst staan) misschien een betere optie. Als je het meeste waar voor je geld wilt, dan is de MateBook 13 dé laptop om te kloppen in 2019. Tot slot hebben Microsoft en Intel aangegeven dat ze ondersteuning zullen blijven bieden voor Huawei-laptops ondanks het handelsverbod, dus je moet niet bang zijn dat deze laptop na een paar maanden niet meer naar behoren werkt. We hebben ook opgemerkt dat sommige verdelers Huawei-laptops hebben afgeprijsd, dus nu is het uitgelezen moment om je slag te slaan!

Lees de volledige review: Huawei MateBook 13

2. Dell XPS 13

Nieuw en verbeterd voor 2019

CPU: 8e generatie Intel Core i5 – i7 | Grafische kaart: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8GB – 16GB | Scherm: 13,3 inch FHD (1.920 x 1.080) – 4k (3.840 x 2.160) | Opslag: 256GB – 1TB SSD

Gecentreerde webcam

Betere batterijduur dan ooit tevoren

Optie voor prachtig 4K-scherm

Geen enorme update

Duur

De Dell XPS 13 is al jaren een vaste klant in onze lijst met beste laptops en het model van 2019 is geen uitzondering. Het behoudt alles waar we van houden in het 13-inch vlaggenschip van Dell, van het prachtige en lichte design tot de krachtige en moderne onderdelen die hem aandrijven. De Dell XPS 13 bevat een 8e generatie Intel Core i5- of i7-processor en een "Infinity Edge" display met heel dunne schermranden en dit model blijft de meest populaire Windows-laptop ter wereld. Daarnaast is er een enorme reeks aan aanpassingsopties zodat je kan de Dell XPS 13 kan afstemmen op jouw noden. Het model van 2019 introduceert geen enorme hoeveelheid aan vernieuwingen, maar de Dell XPS 13 heeft die ook niet echt nodig. Zijn webcam is bovenaan het scherm geplaatst (in plaats van onderaan), zoals klanten al even vroegen. Het model van dit jaar geeft je ook een langere batterijduur.

Lees de volledige review: Dell XPS 13

3. HP Spectre x360 (2019)

De beste 2-in-1 wordt nog beter

CPU: Intel Core i5 – i7 | Grafische kaart: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8GB – 16GB | Scherm: 13,3 inch full HD (1.920 x 1.080) – UHD (3.840 x 2.160) touchscreen | Opslag: 256GB – 2TB PCIe SSD

Zeer goed ontwerp

Krachtig en dun

Duur

De HP Spectre-reeks van Ultrabooks en 2-in-1 laptops heeft altijd bestaan uit enorm aantrekkelijke toestellen. Dus, als we zeggen dat de 2019 Spectre x360 van een heel ander niveau is, dan wil dat iets zeggen. Dit is een van de mooiste laptops op de markt met zijn gepolijste ontwerp en strakke profiel. Combineer dat met de sterke Intel Whiskey Lake processoren en lange batterijduur, en je krijgt een van de beste laptops op de markt op dit moment. De mogelijkheid om hem om te toveren tot een Windows-tablet is de kers op de taart.

Lees de volledige review: HP Spectre x360 (2019)

4. Apple MacBook Pro met Touch Bar 13-inch 2018

De beste MacBook ooit, verbeterd voor 2018

CPU: Quad-core Intel Core i5 – i7 | Grafische kaart: Intel Iris Plus Graphics 655 | RAM: 8GB – 16GB | Scherm: 13,3 inch, (2.560 x 1.600) IPS | Opslag: 128GB – 2TB PCIe 3.0 SSD

De beste MacBook Pro ooit

Supersnelle prestaties

Duur

Geen enorme sprong vooruit

Als je de nieuwste en beste laptop van Apple wil, raden we je het 2018-model van de 13 inch MacBook Pro met Touch Bar aan. Terwijl Microsoft de prestaties van de MacBook Pro van vorig jaar wist te overtreffen met de Surface Book 2, heeft Apple de specs van de 13 inch MacBook Pro 2018 sterk aangescherpt en zelfs nog sterker als je voor het grotere model van 15 inch gaat. De unieke Touch Bar - een dunne OLED-display boven het toetsenbord die je kan gebruiken voor allerlei zaken, zoals autosuggestie bij woorden of Touch ID zodat je met je vingerafdruk kan inloggen - is wederom aanwezig. Het stijlgevoel van Apple blijft zeker behouden, maar het is niet voor niets. Dit is een duur apparaat, dus je wil misschien toch een Windows-alternatief overwegen. Als je ervoor openstaat om te wisselen naar een Windows-laptop, neem dan zeker een kijkje bij de XPS 13 of de uitstekende MateBook X Pro, maar als je een toegewijde Apple-fan bent, dan is de beste laptop voor jou!

Lees de volledige review: Apple Macbook with Touch Bar 13-inch (2018)

5. Asus ROG Zephyrus S GX701

De beste gaminglaptop van 2019

CPU: Intel Core i7-8750H | Grafische kaart: Nvidia GeForce RTX 2080 (8GB GDDR6 VRAM, Max-Q) | RAM: 24GB | Scherm: 17,3 inch FHD (1.920 x 1.080) 144Hz-scherm | Opslag: 1TB M.2 SSD

Indrukwekkende prestaties

Prachtig ontwerp

Enorm duur

Korte batterijduur

De Asus ROG Zephyrus S GX701 is de beste gaminglaptop van 2019 dankzij zijn sterke onderdelen waaronder een Intel-processor met zes rekenkernen en de nieuwste RTX 2080 grafische kaart van Nvidia. Zijn prestaties zijn niet alleen uitmuntend, maar hij is ook indrukwekkend dun en licht (voor een gaminglaptop althans). De Zephyrus-laptops hebben altijd al de grenzen van gaminglaptops opgezocht en dit nieuwe model van 2019 is niet anders, waardoor hij meteen in onze lijst met beste laptops is terechtgekomen. Zijn prijs blijft weliswaar enorm hoog. Als je iets zoekt dat betaalbaarder is, kan je een kijkje nemen bij de Acer Predator Helios 300 verderop in deze lijst.

Lees de volledige review: Asus ROG Zephyrus S GX701

6. Microsoft Surface Laptop 2

Een uitstekend vervolg van Microsoft

CPU: Intel Core i5 - i7 | Grafische kaart: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8GB - 16GB | Scherm: 13,5 inch PixelSense (2.256 x 1.504) | Opslag: 128GB, 256GB, 512GB or 1TB SSD

Competitieve prestaties

Aantrekkelijke zwarte variant

Geen Thunderbolt 3

Te weinig aansluitingen voor zijn formaat

Microsofts tweede poging tot een pure laptop is een schot in de roos als je het ons vraagt. Hoewel hij geen enorme wijzigingen vertoont ten opzichte van de originele Surface Laptop, biedt hij verbeteringen op plaatsen waar we op hoopten, waaronder verbeterde hardware die stevige prestatievoordelen oplevert. Dit is een laptop die eindelijk aflevert wat Microsoft wou doen met het origineel: een pure, krachtige Windows 10 laptopervaring. Als je geen fan bent van de 2-in-1 aard van de Surface Book 2 (die ook in deze lijst staat), maar wel houdt van de premium bouwkwaliteit en het ontwerp van Microsoft, dan is de Surface Laptop 2 de laptop voor jou. Een zeer waardige toevoeging aan deze lijst.

Lees de volledige review: Microsoft Surface Laptop 2

7. Dell XPS 15 2-in-1

Luxe ontmoet kracht

CPU: Intel Core i5-i7 | Grafische kaart: Radeon RX Vega M GL Graphics met 4GB HMB2 Graphics Memory | RAM: 8GB | Opslag: 512GB PCIe SSD

Indrukwekkende kracht

Ultradun ontwerp

Aan de dure kant

De Dell XPS 15 van vorig jaar was al een van de beste laptops die je kan kopen, maar nu heeft Dell het prachtige nieuwe ontwerp van de XPS 13 genomen en hier toegepast, waarmee het ook een mooie convertible wordt. Kortom, hij is geweldig. Je krijgt niet alleen een van de mooiste 15-inch laptops op de markt qua design, maar hij is ook uitgerust met een van de nieuwe Intel Kaby Lake G-serie CPU's met de "discrete" Radeon grafische kaart. Dit betekent dat laptop heel wat kracht onder de motorkap heeft, zelfs als hij ietwat luid kan worden.

Lees de volledige review: Dell XPS 15 2-in-1

8. Acer Predator Helios 300

Een budget gaminglaptop met uitstekende prestaties

CPU: Intel Core i7-8750H (hexa-core 2,2GHz) | Grafische kaart: Nvidia GeForce GTX 1060 + Intel UHD Graphics 630 | RAM: 16GB DDR4 | Scherm: 15,6 inch, Full HD | Opslag: 256GB SSD

Heel wat kracht

Betaalbaar

Wordt snel heet

Luide ventilatoren

De Acer Predator Helios 300 is een fantastische betaalbare gaminglaptop die bewijst dat je niet veel aan kracht moet inboeten, als je het geld niet hebt om bijvoorbeeld de MSI GS65 Stealth te kopen. De Acer Predator Helios 300 bevat enkele uitstekende onderdelen zoals een 8e generatie hexa-core Intel Core i7-processor, Nvidia GTX 1060 grafische kaart en 16GB RAM-geheugen. Hoewel het nog steeds een dure optie is in vergelijking met gewone laptops, geeft deze gaminglaptop je belachelijk veel kracht voor zijn prijs.

Lees de volledige review: Acer Predator Helios 300

9. Asus Chromebook Flip

Premium Chromebook-specs, economisch Chromebook-prijskaartje

CPU: Intel Pentium 4405Y – Intel Core m3-6Y30 | Grafische kaart: Intel HD Graphics 515 | RAM: 4GB | Scherm: 12,5 inch, FHD (1.920 x 1.080) LED-verlicht antiglans | Opslag: 32GB – 64GB eMMC

Elegante tabletmodus

Tactiel toetsenbord

Geen Android-ondersteuning uit de doos

Middelmatige speakers

Wanneer het aankomt op de beste Chromebook-laptop, heb je keuze tussen twee duidelijke mogelijkheden. Er is de premium Chromebook Pixel, die verderop in deze lijst staat, en dan is er de uitstekende Asus Chromebook Flip C302, die premium functies combineert in een betaalbaarder pakket. Voor velen zijn Chromebooks uitstekende en betaalbare laptops die perfect zijn voor studenten, en de Asus Chromebook Flip C302 is zonder twijfel een van de beste Chromebooks, en een van de beste laptops. Hij komt met een Intel Core-processor, 1080p-scherm, touchscreen, verlicht toetsenbord en USB-C-aansluitingen.

Lees de volledige review: Asus Chromebook Flip

10. HP Spectre Folio

Een zeer stijlvolle 2-in-1

CPU: Intel Core i5-8200Y - Intel Core i7-8500Y | Grafische kaart: Intel UHD Graphics 615 | RAM: 8GB – 16GB | Scherm: 13,3 inch (1.920 x 1.080) | Opslag: 256GB SSD

Prachtig ontwerp

Indrukwekkende bouwkwaliteit

Enorm duur

Speakers zijn niet geweldig

Toen HP de HP Spectre Folio onthulde, maakte het heel wat claims over hoe de 2-in-1 laptop de pc zou heruitvinden. Hoewel hij niet helemaal voldoet aan die hype, krijgen we wel een van de mooist ontworpen laptops die we ooit getest hebben. De Specter Folio is gelabeld als "moderne vintage ontmoet technologie" en zit verpakt in een lap echt leer. Het is geen fancy cover, maar een onderdeel van de laptop. Niet alleen de looks hebben hem op deze lijst met de beste laptops van 2019 gekregen, maar de geweldige prestaties en moderne componenten hebben daar ook voor gezorgd. Het is weliswaar een enorm dure laptop, dus als je budget niet zo groot is, kijk je misschien beter bij de Acer Switch 3 hieronder. Maar als je de beste laptop wil die een statement maakt zodra je hem uitpakt, dan is de HP Spectre Folio het toestel voor jou.

Lees de volledige review: HP Spectre Folio

11. Acer Switch 3

Een goede concurrent voor de Surface Book 2 voor de helft van de prijs

CPU: 1,10GHz Intel Pentium Quad Core N4200 - Intel Core i3 7100U | Grafische kaart: Intel HD Graphics 505 | RAM: 4GB | Scherm: 12,2 inch, 1.920 x 1.200 IPS LCD touchscreen | Opslag: 64GB - 128GB eMMC

Uitstekende bouwkwaliteit

Geweldige waarde

Tricky scharnier

Niet goed voor games

Als je de Microsoft Surface Book 2 wil, maar minder wilt uitgeven, is de Acer Switch 3 uit 2017 je beste optie. Hij is ontworpen volgens hetzelfde concept als de Surface Book 2 en iets minder krachtig door de zwakkere hardware binnenin, maar voor de meeste taken is hij een geweldig apparaatje. Daarenboven is het toetsenbord inbegrepen bij deze 2-in-1 laptop/tablet zodat je niet extra hoeft te betalen. Zoals gewoonlijk zijn er verschillende versies, met USB-C, 8GB RAM, een IPS-display en Intel Core i3-7100U in de duurdere optie.

Lees de volledige review: Acer Switch 3

12. Apple MacBook 12 inch (2017)

Last year's MacBook is another winner

CPU: Intel Core M3 1,2GHz - Intel Core i7 1,4GHz | Grafische kaart: Intel HD Graphics 615 | RAM: 8GB – 16GB | Scherm: 12 inch, (2.304 x 1.440) IPS 16:10 | Opslag: 256GB – 512GB SSD

Verbeterde processor

Lange batterijduur

Nog steed één USB-C-poort

Duur

De MacBook uit 2017 is wederom een succesverhaal voor Apple en het heeft onze harten veroverd met een prachtig design, uitstekende prestaties en de beste batterijduur in zijn klasse; Apple heeft de processoren geüpdatet met Intels 7e generatie Kaby Lake-reeks, wat wil zeggen dat je verbeterde prestaties en een langere battijduur krijgt zonder het dunne en lichte design te verliezen waarvoor de MacBook bekend staat. Hoewel de MacBook 2017 niet gemaakt is als een puur productiviteitstoestel, zoals de sterkere en versatielere MacBook Pro, of als een gaminglaptop, zoals de Asus ROG Zephyrus GX501, is hij nog steeds een van de beste laptops ter wereld. Dit komt door zijn dunne en lichte ontwerp zodat je de MacBook mee kan nemen zonder het te merken en door zijn krachtige presentatie van macOS High Sierra. Als je een MacBook wil, is het model van 2017 zonder twijfel een van de beste.

Lees de volledige review: Apple MacBook

13. Google Pixelbook

Een premium Chromebook die zijn hoge prijs waard is

CPU: Intel Core i5 – i7 | Grafische kaart: Intel HD Graphics 615 | RAM: 8GB – 16GB | Scherm: 12,3 inch QHD (2.400 x 1.600) LCD touchscreen | Opslag: 128GB – 512GB SSD

Sublime design

Full Android app support

Pen sold separately

No biometric login

Disclaimer: tot op heden is de Google Pixelbook alleen verkrijgbaar in de VS en het VK.

De beste Chromebooks hebben sterke successen gekend in de afgelopen jaren door hun beschikbaarheid, en de Google Pixelbook is geen uitzondering. Hoewel hij twee keer zoveel kost als het gemiddelde toestel met Chrome OS en de styluspen niet meegeleverd wordt, is de Pixelbook gemaakt om toekomstbestendig te zijn. Hij bevat een paar Thunderbolt 3-aansluitingen voor accessoires en supersnelle bestandsoverdrachten, een scharnier dat uitgevouwen kan worden om films op het vliegtuig te kijken en een vleugje Android. Je krijgt volledige toegang tot de Google Play Store op de Pixelbook, van Sonic The Hedgehog tot video's kijken in VLC. De kers op deze Pixel-taart is zijn lange batterijduur. Tijdens onze testen hield hij het bijna acht uur vol, dus daarover hoef je je geen zorgen te maken.

Lees de volledige review: Google Pixelbook

14. Acer Swift 3

Een budget Ultrabook die beter presteert dan hij eruitziet

CPU: Dual-core Intel Core i3 – i7 | Grafische kaart: Intel HD Graphics 620 | RAM: 4GB – 8GB DDR4 | Scherm: 14 inch full HD (1.920 x 1.080) ComfyView IPS | Opslag: 128GB – 256GB SSD

Krachtig voor zijn prijs

Buitengewone batterijduur

Saai ontwerp

Speakers naar beneden gericht

Hoewel je er misschien van overtuigd bent dat "budget Ultrabook" een oxymoron was tot nu toe, heeft Acer die foute opvatting op zijn kop gezet met de Swift 3. Dat is omdat het bedrijf de chassis, gemaakt van aluminium van de Acer Swift 7 heeft overgenomen en daarin meer betaalbare onderelen heeft ingebouwd waarvan iedereen kan genieten. Hij draait niet op macOS, maar de Acer Swift 3 laat de eeuwenoude MacBook Air afdruipen op elk ander vlak, waaronder het onklopbare prijskaartje. Natuurlijk, in zijn succesvolle strijd tegen de competitie heeft Acer een paar opofferingen moeten maken om de prijs zodanig laag te houden. Hoewel je dus niet veel kan verwachten op het vlak van Ultra HD display of geluidskwaliteit, zijn de benchmarks alleen al voldoende om de Surface Laptop voorbij te razen.

Lees de volledige review: Acer Swift 3

15. Samsung Notebook 9

Een mooi alternatief voor de MacBook Pro

CPU: Intel i7-8550U | Grafische kaart: Nvidia GeForce MX150 | RAM: 8GB-16GB | Scherm: 15 inch 1.920 x 1.080 LED | Opslag: 256-512GB SSD

Uitstekende prestaties

Ongelofelijke batterijduur

Plat toetsenbord

Disclaimer: de Samsung Notebook 9 is op dit moment alleen in de VS en het VK verkrijgbaar

Hoewel hij niet het beste toetsenbord ter wereld heeft, was de Samsung Notebook 9 een van de beste laptops die je kon kopen in 2018. En dat blijft gelden in 2019. Hij is uitgerust met meer paardenkracht dan de MacBook Pro, maar zit op een veel lager prijspunt. Samsung heeft een laptop gemaakt die evenveel substantie als stijl heeft en daarboven op nog sterke specs en een licht en dun ontwerp. Hiermee is hij een van de meest compacte 15 inch laptops die er zijn.

Lees de volledige review: Samsung Notebook 9

Welke soort laptop is het beste voor jou?

Algemene laptops: hiertoe behoren de beste goedkope laptops, die focussen op gebruik in de praktijk dan op stijl, draagbaarheid of kracht. Dat wil niet zeggen dat ze niet snel kunnen zijn, maar je vindt zo'n niet-Ultrabook laptop met een HD-scherm en HDD-opslag voor ongeveer €500 en minder.

Ultrabooks: hier vind je de dunne en lichte notebooks met SSD-opslag en displays die boven de 1080p gaan. Voeg hier sterke onderdelen, die al dan niet mobiel georiënteerd zijn, en een lange batterijduur aan toe voor een Ultrabook die aardig wat kan kosten. De beste Ultrabooks kosten €600 tot €2000.

2-in-1 laptops: dit zijn de notebooks die ook dienst doen als tablets. 2-in-1 laptops zijn uitgerust met zowel verwijderbare als 360-graden draaiende scharnieren. Deze hybrides zijn de meest veelzijdige manier om Windows 10 (of Chrome OS) te ervaren op een touchscreen.

Chromebooks: hier vind je de beste Chromebooks met Chrome OS. Zij doen veel van wat Windows en macOS kunnen in een webbrowser en zijn gefocust op cloudopslag. Recent hebben ze ook ondersteuning voor Android-apps op touchscreenmodellen gekregen. Ze kosten over algemeen minder dan €250.

Gaminglaptops: heb je een laptop nodig om games te spelen (bijna) zoals op een desktop-pc? Dan wil je een van de beste gaminglaptops. Deze toestellen kosten over het algemeen €700 of meer, waarbij sommigen tot €3000 kunnen oplopen. Tevens zijn ze waarschijnlijk de eerste om van AMD's Ryzen-processoren voor laptops gebruik te maken.

Laptop-tablet hybrides: ze zijn ontworpen vanuit het "tablet-first" standpunt tegenover laptop-tablet hybrides. De beste Windows-tablets zijn uitgerust met minstens een HD-touchscreen, soms met een kickstand in hun frame of via een toetsenbordcover. Ze stralen voornamelijk in combinatie met een styles en hebben een zeer uiteenlopende prijs die gaat van budget tot premium.

Linux, Windows of Mac - welke past het beste bij jouw? Bekijk onze begeleidende video onderaan: