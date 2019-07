De beste Android tablets van 2019: welke moet je kopen?

Als het aankomt op het zoeken naar de beste Android-tablet, zijn er minder opties dan een paar jaar geleden, toen het besturingssysteem van Google door vrijwel iedere grote fabrikant gebruikt werd.

De tabletmarkt vertraagde wat. Inmiddels komen er steeds minder vaak nieuwe modellen op de markt. Het positieve nieuws is wel dat de kwaliteit is verbeterd omdat nieuwe apparaten niet langer overhaast worden geïntroduceerd.

Hoewel de keuze aan nieuwe Android-tablets niet zo groot is als vroeger, en lang niet zo groot is als het aanbod van Android-smartphones, zijn er nog steeds geweldige modellen om uit te kiezen.

Android is de grootste rivaal voor het assortiment tablets van Apple, waarin zich de nieuwe iPad Pro 11 (2018), iPad Pro 12.9 (2018) en iPad (2018) bevinden.

Sommige Android-tablets hebben een scherm met een diameter van 10 inch, andere houden het bij 7 inch, een aantal merken zitten daar tussenin en er zijn zelfs wat modellen die verder gaan dan de 10 inch. Er zijn ook grote verschillen in levensduur van de batterij, processorkracht, RAM en zelfs de software die wordt gebruikt.

Zelfs als je eenmaal weet welke specificaties je zoekt, zijn er tal van afknappers waar je op moet letten. Om je te helpen voorkomen dat je een misser koopt, hebben we deze lijst met de beste Android-tablets samengesteld.

We vertellen je over de opties en functies, en we hebben een overzicht van de specificaties, de voor- en nadelen bijgevoegd, zodat je in één oogopslag kunt zien welke tablet voor jou het meest geschikt is.

De beste Android tablets: welke moet je kopen?

1. Samsung Galaxy Tab S4

De beste Android-tablet als geld geen probleem is

Gewicht: 482g | Afmetingen: 249,3 x 164,3 x 7,1 mm | OS: Android 8.1 | Schermgrootte: 10,5-inch | Resolutie: 1600 x 2560 | CPU: Snapdragon 835 | RAM: 6 GB | Opslag: 64/256 GB | Batterij: 7.300 mAh | Camera achteraan: 13MP | Frontcamera: 8MP

Desktop-achtige Dex interface

S Pen stylus in de doos

Slecht ontwerp toetsenbord

Desktop interface moet bijgewerkt worden

De Samsung Galaxy Tab S4 is de beste Android-tablet die momenteel beschikbaar is. Hij is niet bepaald goedkoop, maar Samsung is er zeker in geslaagd om bijzonder veel functies te verpakken in één product, zodat je waar krijgt voor je geld.

In tegenstelling tot Apple's iPad Pro wordt de Samsung Tab S4 geleverd met Samsungs S Pen-stylus. Onder de motorkap krijg je de krachtige Snapdragon 835-chipset naast 6 GB RAM, waardoor Android super soepel op het scherm wordt uitgevoerd.

Dat is maar de helft van het verhaal. Koppel de Samsung Galaxy Tab S4 met een toetsenbord en muis en je kan Android omzetten op een desktop-achtige ervaring, in een poging om je tablet om te vormen tot een laptop.

De desktop-functionaliteiten van de tablet zijn voorlopig beperkt, maar we verwachten wel dat het zal verbeteren met toekomstige software-updates. Kortom, de Galaxy Tab S4 is de meest veelzijdige Android-tablet die er is.

Lees onze Samsung Galaxy Tab S4 review

2. Samsung Galaxy Tab S3

Samsungs voormalige vlaggenschip is super

Gewicht: 429g | Afmetingen: 237,3 x 169 x 6 mm | OS: Android 7 | Schermgrootte: 9,7-inch | Resolutie: 1536 x 2048 | CPU: Snapdragon 820 | RAM: 4 GB | Opslag: 32 GB | Batterij: 6.000 mAh | Camera achteraan: 13MP | Frontcamera: 5MP

Geweldig premium ontwerp

HDR-ready beeldscherm is fantastisch

Keyboard is een duur accessoire

Hoge prijs

Samsungs Galaxy Tab S3 is ons favoriete Android-tablet dat je op dit moment kunt kopen.

Dit tablet staat op de tweede plek in onze lijst met Beste Android Tablets, dankzij een krachtige processor en een geweldig beeldscherm dat voorbereid is op het tonen van HDR-content.

In de doos vind je bovendien een S-Pen stylus en je kunt er een toetsenbord bij kopen, hoewel dat accessoire behoorlijk prijzig is.

De prijs van de Galaxy Tab S3 is hoog, maar hij is het helemaal waard als je ziet hoe veel vermogen en geweldige functies je krijgt voor dat bedrag.

Lees onze Samsung Galaxy Tab S3 review

3. Asus ZenPad 3S 10

Een van de beste Android-tablets

Gewicht: 430g | Afmetingen: 240,5 x 163,7 x 7,2 mm | OS: Android Marshmallow | Schermgrootte: 9,7 inch | Resolutie: 1536 x 2048 | CPU: Mediatek MT8176 | RAM: 4GB | Opslag: 32GB/64GB | Batterij: tot 10 uur | Camera achteraan: 8MP | Frontcamera: 5MP

Krachtig scherm met hoge resolutie

Reageert snel

Gemiddelde batterijduur

Niet heel degelijk gebouwd

Nee, dat is geen iPad, die je hierboven ziet. Dat is de Asus ZenPad 3S 10 - en hij staat op de derde plek in onze lijst met favoriete Android-tablets die je op dit moment kunt kopen.

Hij heeft een mooie hoeveelheid vermogen onder de motorkap, alsook een helder en schitterend beeldscherm om naar te kijken.

De batterijduur en de bouwkwaliteit zijn echter niet om over naar huis te schrijven, maar als je kijkt naar de prijs in vergelijking met de Samsung Galaxy Tab S4 en Tab S3 hierboven, raden we je hem zeker aan als je een goedkoper model zoekt.

Lees onze Asus ZenPad 3S 10 review

4. Huawei MediaPad M5 8.4

Een geweldig Android-alternatief voor de iPad Mini 4

Gewicht: 316g | Afmetingen: 212,6 x 124,8 x 7,3mm | OS: Android Oreo | Schermformaat: 8,4-inch | Resolutie: 1600 x 2560 | CPU: HiSilicon Kirin 960 | RAM: 4GB | Opslag: 32GB/64GB/128GB | Batterij: 5.100mAh | Camera achteraan: 13MP | Frontcamera: 8MP

Fantastische speakers

Scherm beeldscherm en ontwerp

Geen koptelefoonaansluiting

Ietwat gedateerde chipset

De Huawei MediaPad M5 8.4 is een krachtige Android-tablet en de combinatie van het kleinere formaat en de metalen behuizing maakt het een goed alternatief voor de iPad Mini 4.

Deze tablet heeft echter meer dan een knap koppie, want de MediaPad M5 8.4 beschikt ook over een stel indrukwekkende stereospeakers, wat gecombineerd met het scherpe 1600 x 2560 beeldscherm zorgt voor een indrukwekkende media-ervaring.

Hij is minder goed voor het spelen van games en er is ook geen 3,5mm-koptelefoonaansluiting aan boord – waarschijnlijk kies je daarom al voor het gebruik van die interne speakers. Als je echter een compacte tablet zoekt voor het bekijken van films en het luisteren van muziek, is de Huawei MediaPad M5 8.4 een geweldige optie.

Lees onze Huawei MediaPad M5 8.4 review

5. Lenovo Yoga Tab 3 Pro

Brengt 'Netflix & Chill' naar een nieuw niveau

Gewicht: 665g | Afmetingen: 246,9 x 179,1 x 4,6mm | OS: Android 5.1.1 | Schermformaat: 10,1-inch | Resolutie: 2560 x 1600 | CPU: Intel Atom quad-core | RAM: 2GB | Opslag: 16GB/32GB | Batterij: 10.200mAh | Camera achteraan: 13MP | Frontcamera: 5MP

Geïntegreerde projector

Geweldige audio

Zwaar

Schokkerige interface

De Lenovo Yoga Tab 3 Pro is volgestouwd met media-gerelateerde functies en heeft een uniek en onderscheidend ontwerp.

Zo is er een ingebouwde beugel om hem je uit handen te nemen, terwijl de ingebouwde projector betekent dat je alles kan projecteren op het grote scherm. Het ingebouwde scherm is al genoeg om een heel prettige ervaring te leveren - de projector zal dus lang niet altijd nodig zijn.

Al die technische snufjes zorgen ervoor dat hij minder draagbaar is dan de meeste tablets. De gebruikservaring mocht ook beter dan wat het nu is. Desondanks is het een unieke tablet.

Lees onze Lenovo Yoga Tab 3 Pro review

6. Samsung Galaxy Tab S2

Samsungs nieuwste Android vlaggenschip is super

Gewicht: 256g/389g | Afmetingen: 198,6 x 134,8 x 5,6mm/237,3 x 169 x 5,6mm | OS: Android 6.0.1 | Schermformaat: 8,0-inch/9,7-inch | Resolutie: 1536 x 2048 | CPU: Octa-core | RAM: 3GB | Opslag: 32GB/64GB | Batterij: 4000mAh/5870mAh | Camera achteraan: 8MP | Frontcamera: 2,1MP

Dunner, lichter ontwerp

Geweldig scherm

Matige batterijduur

Kwaliteit camera is matig

Er zijn veel redenen te bedenken waarom je de Samsung Galaxy Tab S2 zou moeten kopen - zeker als je één van de beste Android-tablets van dit moment wil kopen, maar minder geld wil uitgeven dan voor de hierboven genoemde Galaxy Tab S3.

Hij is geschikt om op te lezen en over het internet te surfen, terwijl het nieuwe 4:3 scherm en algemene formaat en vorm beter geschikt is voor zo'n beetje alle dingen. Video's worden beter getoond op een langer scherm, maar worden ook op deze tablets goed getoond.

Je kunt de Tab S2 kopen in een variant van 8 inch en 9,7 inch, waarmee ze de Apple iPad en iPad Mini nabootsen. De variant van 8 inch is echter compacter en goedkoper dan het alternatief van Apple.

Bijna onmogelijk dun, vol kracht en met een aangelengde versie van Samsungs TouchWiz interface aan boord, legt de Galaxy Tab S2 het vuur aan de voeten van de iPad Pro 9.7 en de Pixel C.

Lees onze Samsung Galaxy Tab S2 review