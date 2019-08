De beste Chromebooks van 2019

Vind de Google-laptop die op jouw lijf geschreven is in deze koopgids Chromebooks

De beste Chromebooks in 2019 zijn niet alleen krachtiger dan ooit, maar ook flexibeler en hebben een langere batterijduur. Dat betekent dat ze zoveel meer kunnen dan hun voorgangers.

Toch is het de moeite waard om te weten wat een Chromebook precies is, voordat je de Chromebook zoekt die het beste bij je past. Weet je, voor het geval dat een lichter besturingssysteem en apparaat niet voldoen aan je eisen.

Om eerlijk te zijn, worden de beste Chromebooks steeds geavanceerder met de dag, en de premium Chromebooks kunnen soms meer dan de gemiddelde computer. En de beste Chromebooks hebben toch al niet de nieuwste en beste processors nodig, omdat ze Chrome OS gebruiken en alleen de hardware bevatten die daarvoor nodig is. Als extraatje hebben ze ook een fantastische batterijduur, wat betekent dat ze de hele dag (en nacht) meegaan.

De prijs is hier de hoofdreden waarom Chromebooks zo vlot over de toonbank gaan. Chromebooks zijn over het algemeen zeer betaalbaar - al zijn er enkele premium modellen op de markt. In feite zijn veel van de beste Chromebooks meer betaalbaar dan hun laptoptegenhangers.

Als je computergebruik niet meer is dan tekstverwerking, e-mailen, kijken naar Netflix, surfen op het internet en mobiele games, met een wat lichte foto- en video-editing, kun je echt veel verkeerd doen met een van de beste Chromebooks.

En voor jou, hebben we de beste Chromebooks opgelijst die precies laten zien wat deze betaalbare laptops met Chrome OS kunnen.

De Google Pixelbook is de beste Chromebook van 2019

1. Google Pixelbook

De beste Chromebook van 2019

CPU: Intel Core i5 – i7 | GPU: Intel HD Graphics 615 | RAM: 8 – 16GB | Scherm: 12,3 inch, QHD (2.400 x 1.600) touchscreen | Opslag: 128GB – 512GB

Prachtig design

Geweldig toetsenbord

Pen wordt afzonderlijk verkocht

Slechte audio

De Google Pixelbook steekt met kop en schouders boven de concurrentie uit. De grote opslagcapaciteit, stylus en ingebouwde Google Assistant onderscheiden deze Chromebook van de concurrentie. Zelfs lang na zijn lancering staat de Pixelbook nog steeds bovenaan de lijst.

De Google Pixelbook is jammer genoeg niet officieel verkrijgbaar in de Benelux, maar je kan hem wel bestellen via Amazon.

Lees de volledige review: Google Pixelbook

De beste 2-in-1 Chromebook

2. Asus Chromebook Flip

Een premium Chromebook met een budgetvriendelijke prijs

CPU: Intel Pentium 4405Y – Intel Core m3-6Y30 | GPU: Intel HD Graphics 515 | RAM: 4GB | Scherm: 12,5 inch, FHD (1.920 x 1.080) LED-verlicht anti-reflecterend | Opslag: 32GB – 64GB eMMC

Elegante tabletmodus

Aangenaam toetsenbord

Geen ondersteuning voor Android-apps uit de doos

Matige speakers

Voor de lancering van de Pixelbook, was de Asus Chromebook Flip het streefdoel voor de goedkope laptopjes. Met een volwaardige Intel Core-processor en Full HD-display was de Asus Chromebook Flip een heuse vernieuwing. Als je de belangrijkste functies van de Pixelbook wilt, maar de premium prijs moeilijk door te slikken is, dan is de Asus Chromebook Flip waar je moet zijn. Met een beperkt budget is dit een van de beste Asus laptops die je kan vinden.

Lees de volledige review: Asus Chromebook Flip

Nog een geweldige 2-in-1 Chromebook

3. Acer Chromebook Spin 13

De beste 2-in-1 business Chromebook

CPU: 8e generatie Intel Core i3 – i5 U-reeks | GPU: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 4GB – 8GB LPDDR3 | Scherm: 13,5 inch 2.256 x 1.504 IPS touchscreen | Opslag: 64GB – 128GB eMMC SSD

Prachtig display

Premium afwerking

Prijzig

Chromebooks zijn vooral populair in het onderwijs, maar de Acer Chromebook Spin 13 richt zich op het bedrijfsleven. De aluminium behuizing bevat een prachtig QHD-scherm waarmee hij perfect in elke kantooromgeving past. Naast deze mooie looks, krijg je een volwaardige ultrabook-processor zodat je, waar dan ook, je werk kan doen.

Lees de volledige review: Acer Chromebook Spin 13

Nog een geweldige 2-in-1 Chromebook (Image credit: Michelle Rae Uy)

4. Dell Inspiron Chromebook 11 2-in-1

Terug naar de essentie van de Chromebook

CPU: Intel Celeron N3060 | GPU: Intel HD Graphics 400 | RAM: 4GB | Scherm: 11, 6 inch, HD (1.366 x 768) touchscreen | Opslag: 32GB-64GB eMMC

Duurzaam

Lange batterijduur

Niet heel krachtig

De beste Chromebooks zijn de modellen die voor iedereen betaalbaar zijn. In dat opzicht is de Dell Inspirion Chromebook 11 2-in-1 een perfect toestel. Het is niet de snelste Chromebook, maar voldoet aan alle eisen: goedkoop, gebruiksvriendelijk en duurzaam. Deze stevige Chromebook is goed om wat op het web te surfen, papers te schrijven en een occasionele serie te kijken.

Lees de volledige review: Dell Inspiron Chromebook 11 2-in-1

De Acer Chromebook Spin 11 is een van de beste modellen tot nu toe

5. Acer Chromebook Spin 11

Een Chromebook met een twist

CPU: 1.1GHz Intel Celeron N3350 | GPU: Intel HD Graphics 500 | RAM: 4GB LPDDR4 | Scherm: 11,6 inch HD (1.366 x 768) IPS touchscreen | Opslag: 32GB eMMC SSD

Betaalbaar

Duurzame behuizing

Donker scherm

De beste Chromebooks zijn tevens ideale studentenlaptops en daar blinkt de Acer Chromebook Spin 11 uit. Of je nu een student of ouder van een student bent, dit is een goedkope, veelzijdige en stevige laptop die perfect is voor schoolwerk onderweg. Een doorwinterde gamer gaat er niet heel blij mee zijn, maar voor wat papers en series is hij een geweldige Chromebook.

Lees de volledige review: Acer Chromebook Spin 11

Weer een prachtige Chromebook van Acer

6. Acer Chromebook 15

Focus op batterijduur boven sterke specificaties

CPU: Intel Pentium N4200 | GPU: Intel HD Graphics 505 | RAM: 4GB | Scherm: 15,6 inch, FHD (1.920 x 1.080) | Opslag: 32GB eMMC

Ongelooflijke batterijduur

Aantrekkelijk design zonder ventilators

Vervelend trackpad

Meerdere tabbladen vertragen hem sterk

De bouwkwaliteit van de Acer Chromebook 15 komt in de buurt van de Macbook. Deze Chromebook laat het 2-in-1 design achterwege, maar de ondersteuning voor Android-apps is intussen uitgebreid genoeg zodat dat geen probleem is. Je kan hem volledig plat leggen met zijn 180°-scharnier, maar vooral de batterijduur van maar liefst 17 uur onderscheidt hem van de concurrentie.

Lees de volledige review: Acer Chromebook 15

Acer Chromebook R11 has a 360-degree hinge

7. Acer Chromebook R11

Het 360°-scharnier is een schot in de roos

CPU: Intel Celeron N3060 – N3150 | GPU: Intel HD Graphics – Intel HD Graphics 400 | RAM: 4GB | Scherm: 11,6 inch, HD (1.366 x 768) | Storage: 16GB – 32GB SSD

Convertible

Goede batterijduur

HD display

Verschrikkelijk touchpad

Een vernieuwing van de Acer Chromebook R11 zou geen verrassing zijn gezien de recente lancering van de Chromebook Spin 11 als een van de sterkste opties op de markt. Ondanks dat blijft de Chromebook R11 nog steeds een van de beste opties met volledige toegang tot Android-apps in de Play Store. Daarnaast krijg je nog een touchscreen dat in tabletmodus gedraaid kan worden, afgewerkt met een metalen behuizing.

Lees de volledige review: Acer Chromebook R11

Een geweldige budget Chromebook van HP

8. HP Chromebook 14

Een optimale prijs-kwaliteitbalans

CPU: Intel Celeron N2840 – N2940 | GPU: Intel HD Graphics | RAM: 2GB – 4GB | Scherm: 14 inch, HD (1.366 x 768) BrightView | Opslag: 16GB – 32GB eMMC

Uitstekend toetsenbord

Levendig scherm

Trager dan de concurrentie

Matige batterijduur

Ook de HP Chromebook 14 is een model dat de perfecte balans tussen prestaties en een goedkope prijs weet neer te zetten. Hoewel hij sterk op de Acer Chromebook 15 lijkt, is dit model van HP net iets compacter. Een felblauwe afwerking en een mooi scherm maken hem tot een geweldige Chromebook. De batterijduur en prestaties zijn gemiddeld, maar de HP Chromebook 14 is nog steeds een uitstekende keuze.

Lees de volledige review: HP Chromebook 14

Images Credit: TechRadar

