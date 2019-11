Apple TV Plus: prijs, release, content en alles wat je verder moet weten

Vanaf nu is het mogelijk om de nieuwe streamingdienst van Apple, genaamd Apple TV Plus, te gebruiken. De releasedatum van 1 november ligt inmiddels achter ons, maar wat heeft de dienst op dit moment allemaal te bieden?

Op dit moment werken we hard aan onze review, maar we kunnen je nu al meer vertellen over de dienst. Zelf kun je aan de hand van een proefperiode van 7 dagen kennismaken met Apple TV Plus.

Met een abonnementsprijs van 4,99 euro per maand weet Apple zichzelf goed in de markt te zetten. Grote concurrenten als Amazon en Netflix zijn namelijk enkele euro's per maand duurder. Ook is het mogelijk om Apple TV Plus te delen met maximaal zes gezinsleden, mocht je er zoveel hebben.

Het wordt echter nog mooier: koop je op korte termijn een iPhone, iPad, Mac of Apple TV? Dan krijg je gratis één jaar Apple TV Plus tot je beschikking.

Wil je meer weten over de hype die Apple TV Plus heet? Scroll dan naar beneden, want daar gaan we nog iets dieper in op wat Apple voor jou in petto heeft.

Tot de kern

Wat is het? een nieuwe streamingdienst, opgezet door Apple, met eigen content en diverse andere titels.

Apple TV Plus releasedatum en prijs

Tijdens de iPhone 11-lancering bevestigde Tim Cook dat de releasedatum van Apple TV Plus gepland stond voor 1 november. Aan die releasedatum heeft de techfabrikant zich weten te houden.

In tegenstelling tot concurrenten als Hulu is Apple TV Plus volledig reclamevrij én beschikbaar in 100 landen wereldwijd via de Apple TV-app op smart TV's, MacOS, en iOS.

Apple TV Plus prijs

Voor het afsluiten van een Apple TV Plus abonnement dien je 4,99 euro per maand te betalen. Koop je op korte termijn een iPhone, iPad, Mac, of AppleTV? Dan krijg je daar één jaar gratis Apple Plus TV bij.

Met deze prijs is de streamingdienst van Apple enkele euro's goedkoper dan de instapversie van Netflix, waarvoor je al snel een tientje per maand kwijt bent. Ook Disney Plus is met 6,99 euro per maand een duurder alternatief.

Apple TV Plus: sterren, shows & kanalen

De streamingdienst biedt exclusieve shows, films en documentaires aan van gerenommeerde regisseurs. Hieronder bevinden zich toppers als JJ Abrams, Steven Spielberg en M. Night Shyamalan.

De dienst van Apple geeft je onder meer toegang tot shows als Amazing Stories en The Morning Shows, met sterren als Reese Witherspoon, Steve Carell en Jason Momoa. Er is zelfs een show aanwezig voor de kleinen der aarde, genaamd Helpsters.

De serie Helpsters volgt een team van kleurrijke monstertjes die ervan houden om problemen op te lossen. Het is gemaakt door dezelfde mensen die Sesamstraat geproduceerd hebben, waardoor je wel een kwalitatief hoogstaande kinderserie mag verwachten.

Verder is bevestigd dat Oprah en prins Harry samen gaan werken voor een documentaireserie over mentale gezondheid. Deze serie verschijnt in 2020 op Apple TV Plus.

Een andere serie op Apple TV Plus is Dickinson. Deze serie draait om het leven van poëet Emily Dickinson, vertolkt door Hailee Steinfeld. Apple heeft zoveel vertrouwen in het succes van deze serie dat een tweede seizoen al gepland staat. In onderstaande trailer kun je al kennismaken met de serie.

Een andere nieuwe show vertelt het verhaal van Charles Dickens' A Christmas Carol op een alternatieve wijze, met onder meer Will Ferrell en Ryan Reynolds.

Op het WWDC 2019 zagen we al dat Ron Moore aan de slag ging met For All Mankind, een serie die gaat over de ruimtereizen in de jaren '60 en '70, maar dan in een alternatief universum; de Sovjet Unie wist de eerste man op de maan te zetten. Hieronder vind je de bijbehorende trailer.

Vrij recentelijk kwamen we erachter dat Servant, de nieuwe serie van regisseur van M. Night Shyamalan, op 28 november zijn opwachting maakt op Apple TV Plus. Deze serie draait om een koppel dat een levensechte pop in huis haalt nadat het een baby is verloren.

Wat is Apple TV Channels?

Naast Apple TV Plus introduceert de technologiefabrikant binnenkort Apple TV Channels, wat kabelabonnementsdiensten en streamingdiensten als Amazon Prime Video combineert in de Apple TV-app. Wel jammer: de dienst van Apple werkt niet samen met Netflix.

Vanaf mei 2020 zal Apple TV Channels haar opwachting maken in de Apple TV-applicatie op iOS. Ondersteuning voor MacOS verschijnt later volgend jaar.

Is Apple TV Plus vergelijkbaar met Netflix?

Op dit punt wordt de situatie een beetje verwarrend. Op het podium tijdens een keynote zei Apple CEO Tim Cook dat Apple TV Plus niet vergeleken kan worden met Netflix, althans nog niet meteen. Hoewel de streamingdienst vanaf de release originele content aanbiedt, zal Apple TV niet gelicenseerde content aanbieden, iets wat Netflix en Amazon Prime wel doen. Denk bijvoorbeeld aan The Big Bang Theory, Mr. Robot en Seinfeld.

Verder is er nog het een en ander onduidelijk over de beschikbaarheid. Cook noemde enkele grote TV-fabrikanten die de nieuwe Apple TV-applicatie zullen aanbieden op hun apparaten tijdens de Apple-keynote, maar kwam niet in de buurt van het aantal platformen waarop Netflix te vinden is. Deze streamingdienst is onder meer te bekijken via Android TV, PC desktops en laptops, én tablets die niet van Apple afkomstig zijn. We weten wél al dat Samsung Apple TV Plus zal gaan aanbieden op haar smart TV's.

Velen zien in Disney Plus een gewaagde concurrent voor Apple TV Plus. Ondanks de concurrentiestrijd zal Disney Plus wel beschikbaar zijn via Apple TV.