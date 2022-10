Waar kan je de Google Pixel 7 lancering online bekijken?

De laatste grote smartphonelancering van het jaar is bijna daar. Google gaat zijn Pixel 7 smartphones onthullen op donderdag 6 oktober (vandaag dus). We verwachten twee telefoons: de Pixel 7 en Pixel 7 Pro, samen met de Google Pixel Watch en mogelijk nog andere hardware.

Het event van Google begint om 16u, onze tijd, en zoals gewoonlijk kan je het online bekijken. Hieronder leggen we precies uit hoe je de lancering van de Google Pixel 7 live kunt volgen, waar je ook bent.

Wanneer is het Google Pixel 7 lanceringsevent?

Zoals hierboven aangegeven, begint het Google Pixel 7 lanceringsevenement op donderdag 6 oktober om 16u, onze tijd. Als je het evenement niet live kan bekijken, is er achteraf een opname van de live stream beschikbaar.

De lancering zal waarschijnlijk iets meer dan een uur duren. Het Pixel 6 event duurde ongeveer een uur, maar vandaag verwachten we ook de Google Pixel Watch, die wellicht de nodige aandacht zal krijgen.

(Image credit: Google)

Hoe Google Pixel 7 lancering online bekijken

Je kunt de Pixel 7 live stream bekijken op Google's event pagina (opens in new tab). De stream is op het moment van schrijven nog niet beschikbaar, maar zal daar verschijnen voordat het evenement begint. Je kunt ook de optie 'Toevoegen aan agenda' op die pagina gebruiken om een herinnering te krijgen.

De stream zal ook te zien zijn op het Made by Google YouTube-kanaal (opens in new tab), dat we hieronder ingevoegd hebben.

Verwachtingen Google Pixel 7 event

We hebben een volledig artikel over wat we verwachten te zien bij de Google Pixel 7 lancering. Op de eerste plaats staat natuurlijk de Pixel 7, samen met de Pixel 7 Pro.

Deze zullen naar verwachting enigszins vergelijkbaar zijn met de Pixel 6, maar met een nieuwe Tensor G2-chipset, aangepast ontwerp en verbeteringen aan de camera, waaronder een 5x optische zoom volgens de geruchten.

Google heeft enkele specs reeds bevestigd, zoals de nieuwe chipset en het nieuwe ontwerp. Het spreekt ook voor zich dat de Pixel 7 uit de doos Android 13 zal draaien. Over de camera's weten we momenteel nog het minste.

(Image credit: Google)

De Google Pixel Watch zal ook volledig worden onthuld en we hebben al een goed idee van hoe hij eruit ziet. Dit is ook de eerste smartwatch van het bedrijf, dus we zijn erg benieuwd.

Wat we waarschijnlijk niet zullen zien, hoewel Google het bestaan ervan bevestigd heeft, is de Pixel Tablet. Die komt pas in 2023, al is het mogelijk dat we een voorproefje krijgen. We verwachten tot slot niet dat we de opvouwbare Pixel Fold al zullen zien.