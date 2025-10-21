Google Nest-speakers ontvangen onverwachte update

Google heeft onlangs enkele Nest-apparaten gelanceerd, voorafgaand aan de komst van zijn nieuwe Gemini for Home-assistent eind oktober. Nu is het bedrijf begonnen met het uitrollen van firmware-updates voor de bestaande Nest Audio en Nest Mini-speakers.

Zoals 9to5Google meldt, heeft Google nieuwe kleuren voor de lampjes van de bovengenoemde slimme luidsprekers uitgerold naar gebruikers in het Preview-programma (versie 3.77.500695). Wanneer je het commando ‘Hey Google’ gebruikt, knippert het lampje met vier puntjes op je Nest-luidspreker snel in regenboogkleuren voordat het zijn traditionele witte licht weergeeft.

Het is een heel subtiel verschil, dat voor het eerst werd opgemerkt door een gebruiker op Twitter. Eigenaars van Google Nest op Reddit hebben ook een blik op de nieuwe upgrade gedeeld (zie hieronder).

Hoewel de update alleen de kleuren van de lampjes aanpast, laat het zien dat Google zijn bestaande aanbod slimme speakers niet helemaal is vergeten. Google heeft zelfs beloofd om Gemini (in een of andere vorm) naar elk smart home-apparaat te brengen dat het in de afgelopen tien jaar heeft uitgebracht.

Zoals gezegd, wordt de update alleen uitgerold naar gebruikers in het preview-programma in de VS. De publieke update met Gemini for Home volgt op 28 oktober en zal in eerste instantie alleen beschikbaar zijn in de VS, het VK, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Ierland.

Wat komt er nog aan?

Naast updates voor de bestaande speakers, komt er volgend jaar nog een nieuwe speaker die simpelweg de "Google Home Speaker" zal heten. De Nest-benaming wordt hier volledig achterwege gelaten. Naast 360°-audio is dit de eerste speaker van Google die meteen is uitgerust met Gemini. Je kunt niet alleen vragen stellen en andere slimme apparaten in huis bedienen, maar zal ook "natuurlijkere, op gesprekken gebaseerde" antwoorden krijgen van Gemini.

Hoewel Gemini for Home best veel basisfuncties heeft, heb je een Google Home Premium-abonnement nodig om gebruik te kunnen maken van de meer geavanceerde functies. De Standard-versie van dit abonnement kost 10 euro per maand (of 100 euro per jaar), terwijl de Advanced-versie 18 euro per maand (of 180 euro per jaar) kost.