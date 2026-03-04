Dit nieuwe IKEA-lampje met bewegingssensor kan je gewoon op de muur plakken

IKEA heeft zojuist een nieuw lampje met bewegingssensor gelanceerd dat je overal kunt plaatsen en waarvoor geen smart home hub nodig is. De IKEA Ankarlägg (die eruitziet als een getekende gloeilamp) kan je gang verlichten als je thuiskomt, je slaapkamer als je 's nachts moet opstaan, of een kast als je de deur opent.

De Ankarlägg is bovendien goedkoop. Zoals Notebookcheck meldt, kost hij 2,99 euro. We vinden het lampje momenteel echter nog niet terug in de Nederlandse en Belgische webshops van IKEA. Aangezien IKEA gewoonlijk dezelfde of gelijkaardige prijzen hanteert in eurolanden, verwachten we dat de Ankerlägg hier ook die prijs zal hebben. Dat is een stuk minder dan een slimme lamp met bewegingssensor.

Hij is ook veelzijdiger dan veel andere lampen en sensoren. De Franse website van IKEA zegt het volgende: "Deze lamp kan overal worden geïnstalleerd omdat hij op batterijen werkt en geen bedrading nodig heeft." In plaats daarvan heeft het een zelfklevende achterkant waarmee je hem op elk vlak oppervlak kunt bevestigen.

De Ankarlägg-lamp schakelt zichzelf daarnaast uit als er 30 seconden lang geen beweging wordt gedetecteerd. Volgens IKEA gaat de batterij ongeveer zes maanden mee als de lamp tien keer per dag wordt geactiveerd.

Geen hub of extra accessoires vereist

IKEA heeft recent meerdere slimme gadgets voor je woning uitgebracht, waaronder de Timmerflotte-temperatuursensor en de Myggspray draadloze bewegingssensor. Zo kan je je huis wat slimmer maken zonder een fortuin uit te geven.

Hoewel de producten van IKEA goedkoop zijn, werken ze alleen in combinatie met een Thread-hub, wat een aanzienlijke investering kan zijn. IKEA raadt hiervoor in de eerste plaats zijn eigen Dirigera-hub aan, die nu 49,99 euro kost.

De Ankarlägg is ten slotte een eenvoudig apparaat en hopelijk zien we in de toekomst meer losse apparaten die geen extra, duurdere hubs nodig hebben om volledig te werken.