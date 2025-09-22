Het einde van Nest? Google slaat met mysterieuze speaker een nieuwe richting in

Google gaat zijn smart home-aanbod veranderen. Er zijn onder andere verbeterde AI en nieuwe apparaten onderweg en een aantal nieuwe leaks wijzen op een aankomende speaker, een verandering op het gebied van branding en een nieuw voordeel voor Google One-abonnees.

Ten eerste heeft het team bij 9to5Google wat rondgesnuffeld in de code van de Google Home-app voor Android en daar een verborgen referentie gevonden naar een zogenaamde "Google Home Speaker". Dat klinkt als een vrij logische naam voor de volgende slimme speaker van Google.

We hebben verder niet echt veel meer informatie over dit apparaat gekregen, behalve dan dat er wel iets over een "360 audio"-feature is genoemd. Misschien geeft dit aan dat Google nu echt klaar is met de 'Nest'-branding voor dit soort apparaten en dus wil terugkeren naar de oude Google Home-namen.

Het zou kunnen dat we deze speaker al gezien hebben, want er werd al iets gespot in een van de promoclips voor het 'Made by Google'-evenement voor de Pixel 10-lancering. We zagen toen iets wat er klein, rond en redelijk als een speaker uitzag, maar Google zei hier zelf niets over.

Google Home Premium

Google One krijgt misschien binnenkort een nieuw smart home-onderdeel. (Image credit: Google)

9to5Google ontdekte overigens nog iets anders in de code van dezelfde app. Er stonden namelijk ook referenties in naar 'Google Home Premium'- en 'Google Home Premium Advanced'-abonnementen. Dat zijn waarschijnlijk de nieuwe namen voor wat momenteel de 'Nest Aware'- en 'Nest Aware Plus'-abonnementen zijn.

Deze abonnementen geven je toegang tot videoclips in de cloud die zijn opgenomen door je Nest-camera's, plus sommige slimmere notificaties (waarbij er bijvoorbeeld onderscheid kan worden gemaakt tussen een hond die blaft en een persoon die praat in je notificaties).

Volgens de informatie die 9to5Google gespot heeft, zal de goedkopere variant, Google Home Premium, mogelijk ook onderdeel worden van sommige Google One-abonnementen. Dat geldt bijvoorbeeld ook al voor Nest Aware in het VK, dus het zou niet echt als een gigantische verrassing komen.

Google One-abonnementen beginnen bij 1,99 euro per maand en bieden je meer cloudopslag, toegang tot krachtigere AI-tools, kortingen in de Google Store en extra's zoals Fitbit Premium. Voor de meest interessante extra's moet je natuurlijk wel meer dan 1,99 euro per maand betalen.