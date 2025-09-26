Google Home ontvangt grote update: deze vier nieuwe functies kan je nu proberen

Het Gemini for Home-evenement van Google staat voor de deur en het bedrijf geeft de Google Home-app een make-over, die samenvalt met de aankondiging van een nieuwe reeks slimme apparaten.

Google heeft details gedeeld over de nieuwe functies die het zojuist heeft uitgerold in de meest recente app-update (versie 3.40), waar we hieronder dieper op in zullen gaan. Het bedrijf maakt zich ook klaar om een nog grotere update (versie 3.41) uit te brengen, maar details hierover worden pas bekendgemaakt op de dag van het Gemini for Home-evenement op 1 oktober.

Naast de nieuwe functies van Google Home heeft de app ook bugfixes gekregen om lay-outproblemen bij het instellen van apparaten en toegankelijkheidsproblemen bij het instellen van vergrendelingen op te lossen.

Naast de volgende grote update van Google Home verwachten we ook Gemini-functies. Daarnaast zijn er de nieuwe Google Nest-apparaten waar we al jaren op wachten, met name de geruchten over een Google Home Speaker, die naar verluidt 360 Audio ondersteunt. De naam lees je trouwens niet verkeerd. Het lijkt erop dat Google afstapt van de Nest-productnaam en teruggaat naar Home.

Zoals gezegd, zal alles worden onthuld tijdens het Gemini for Home-evenement van Google op 1 oktober. Op dit moment kunnen we alleen maar gissen naar wat er zal worden aangekondigd. Wat we wel met je kunnen delen, zijn de nieuwe functies in de huidige update van Google Home.

1. Automatiseringen

(Image credit: Future)

Een van de meest opvallende veranderingen in de Google Home-update is de nieuwe automatiseringseditor. De interface is verbeterd en voor het eerst worden "voorwaarden" geïntroduceerd. Je kunt nu voorwaarden toevoegen aan automatiseringen, zoals dagen van de week, apparaatstatus en aanwezigheid, waardoor je automatiseringen volgens Google “persoonlijker en slimmer dan ooit” worden.

2. Nieuwe functies voor slimme thermostaten

(Image credit: Google)

Google heeft de ondersteuning voor oudere Nest Thermostat-modellen verbeterd door voor het eerst warmwaterregeling en planningsfuncties toe te voegen. De eco-regeling en buitentemperatuurfuncties zijn ook verbeterd.

3. Filters voor gebeurtenissen

(Image credit: Google/Nest)

Gebruikers kunnen nu gebeurtenissen rechtstreeks vanuit het gebeurtenissenoverzicht van een camera filteren door gebeurtenistypen te filteren, waaronder personen, voertuigen en meer. Hoewel dit een nieuwe toevoeging is, blijft de optie om gebeurtenissen te filteren in het activiteitentabblad bestaan.

4. Aanbevelingen voor favorieten

(Image credit: Google)

Heb je meerdere apparaten in je Google Home-app? Met de nieuwste update heb je sneller toegang tot je meest gebruikte apparaten. Als je zelf geen favorieten hebt ingesteld, vind je voorgestelde apparaten op het tabblad Favorieten, dat je op elk moment kunt bewerken.